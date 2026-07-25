โค้งสุดท้าย สยามอะเมซิ่งพาร์ค ชวนเที่ยวสวนน้ำ ฟรี!!! ถึง 2 สิงหาคมนี้เท่านั้น ผู้ได้รับสิทธิ์ “ไทยช่วยไทยพลัส” และผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เพิ่มเพียง 100 บาท สนุกได้ทั้งสวนน้ำและสวนสนุกไม่อั้นตลอดวัน
โอกาสสุดท้ายที่จะได้มาเที่ยวสวนน้ำกันได้ฟรีๆ วันหยุดยาวนี้ ห้ามพลาดกับโปรสุดคุ้มสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ “ไทยช่วยไทยพลัส” และผู้ถือบัตร “สวัสดิการแห่งรัฐ” เที่ยวสวนน้ำฟรี! สนุกชุ่มฉ่ำในทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก เจ้าของสถิติกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส์ พร้อมสไลเดอร์และเครื่องเล่นทางน้ำสุดมันส์ ชวนกันมาคลายร้อนแบบจัดเต็ม ที่สยามอะเมซิ่งพาร์ค
อัพเกรดความสนุก เพิ่มเพียง 100 บาท เล่นได้ทั้งสวนน้ำและสวนสนุกแบบไม่อั้นตลอดวัน! มาตีลังกาถอยหลังกรี๊ดให้สุดเสียงบนรถไฟเหาะบูมเมอแรง เปียกสะใจบนล็อกฟลูม ล่องซุงมหาสนุกสุดฮิต หรือนั่งสวยๆ บนม้าหมุนสุดชิล ก็สนุกได้ครบในวันเดียว
ยิ่งชวน ยิ่งคุ้ม! ผู้ติดตามสูงสุด 3 คน รับสิทธิ์ซื้อบัตรเที่ยวสวนน้ำและสวนสนุกในราคาเพียงคนละ 300 บาท (ปกติ 1,000 บาท) จะชวนแก๊งเพื่อน คนรู้ใจ หรือยกทั้งครอบครัวมา ก็สนุกได้แบบสบายกระเป๋า
โค้งสุดท้ายภายใน 2 สิงหาคม 2569 เท่านั้น รับสิทธิ์ง่าย ๆ เพียงแสดงสิทธิ์ “ไทยช่วยไทยพลัส” ในแอปเป๋าตัง หรือแสดงสิทธิ์ “สวัสดิการแห่งรัฐ” ผ่านบัตรตัวจริง หรือเว็บไซต์/แอปทางรัฐ พร้อมบัตรประชาชน รับบัตรได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ ไม่ต้องจองล่วงหน้า พร้อมลุยความสนุกได้ทันที
สยามอะเมซิ่งพาร์คเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น. (สวนน้ำเปิดถึง 17.00 น.) เดินทางสะดวก ด้วยรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู สถานีนพรัตน์ ต่อรถสาธารณะมาอีกเพียง 1.5 กม. เท่านั้น และ มีที่จอดรถยนต์ในร่มกว่า 1,000 คัน สอบถามเพิ่มเติม Line @siamamazingpark หรือ โทร. 02-105-4294