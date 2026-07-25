จังหวัดกาญจนบุรี เปิดงาน “เสน่ห์เมืองกาญจน์” (KANNIVAL 2569) ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต ชูสินค้า OTOP 13 อำเภอ และ 6 จังหวัดภาคกลาง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

นนทบุรี– 24 กรกฎาคม 2569: จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอย่างยิ่งใหญ่ “เสน่ห์เมืองกาญจน์” (KANNIVAL 2569) ณ กิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวสต์เกต ภายใต้โครงการส่งเสริมการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขยายการค้าและการลงทุนท้องถิ่นในจังหวัดและระหว่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
ยกระดับ OTOP และสินค้าอัตลักษณ์ สู่ตลาดระดับประเทศ
งาน “เสน่ห์เมืองกาญจน์” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ สู่การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด นำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีนวัตกรรมมาตรฐาน และอัตลักษณ์โดดเด่นจากทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี มาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อสร้างมูลค่าเพิมและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยังยืน “การจัดงานในครังนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ซึ่งเป็นทำเลเศรษฐกิจศักยภาพสูง เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตในชุมชนกับผู้ซื้อในเมืองใหญ่ สินค้าที่นำมาแสดงไม่ใช้เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ แต่คือเรื่องราวและวิถีชีวิตของชาวกาญจนบุรีที่ได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่”
— นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
รวมที่สุดของดีภูมิภาคกว่า 100 ร้านค้า
ภายในงานมีการรวบรวมร้านค้าผู้ประกอบการ OTOP สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น สถานประกอบการโรงแรมและที่พักจากทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้ประกอบการของดีภูมิภาคจาก 6 จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี อ่างทอง ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวมมากกว่า 100 ร้านค้า
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลต์ที่น่าสนใจ ได้แก่:
กิจกรรมเวิร์กชอปงานคราฟต์ Eco-Print: ถ่ายทอดงานศิลปะพิมพ์ลายใบไม้ธรรมชาติจากฝีมือกลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น: ถ่ายทอดทักษะหัตถกรรมและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
การแสดงศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์เด่น: สะท้อนวิถีชีวิตมรดกทางวัฒนธรรม และเสน่ห์เมืองกาญจนบุรี
การแสดงดนตรีสด : มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง “โรส ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์” ที่จะมาสร้างความสุขให้ผู้เข้าร่วมงาน
สถิติและการสอดรับแนวนโยบายเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
การจัดงานในครังนี้สอดคล้องกับตัวเลขทางสถิติและการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฐานราก โดยจังหวัดกาญจนบุรีถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่างชาติ การเชื่อมโยงสินค้าอัตลักษณ์ OTOP กับภาคการท่องเที่ยว (Tourism & Local Products Synergy) จะชวยเพิ่มค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของนักท่องเที่ยว กระตุ้นการหมุนเวียนทางการเงินในระดับอำเภอทั้ง 13 อำเภอ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการชุมชนเติบโตอย่างมั่นคง
ของดี 13 อำเภอ และของดีภูมิภาค (ภาคกลาง) 6 จังหวัด รวมไว้ในงานเดียว
อีกหนึ่งความพิเศษของงานครั้งนี้ คือการรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นจากทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีไว้ในที่เดียว ทั้งสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ชุมชน และงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น พร้อมทั้งโซนอาหารพื้นถิ่นหากินยากที่ไม่ควรพลาด เช่น ปลาแม่น้ำสดใหม่ พลอยเมืองกาญ เมนูจากเห็ดโคน ของทานเล่น ของฝาก ผ้าทอโบราณ ผ้าลายอัตลักษณ์ ผ้าพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตลอดจนของฝากและขนมท้องถิ่นที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ยังมีการออกร้านสินค้าชื่อดังและของใช้คุณภาพหลากหลายชนิด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกช้อปสินค้าดีจากชุมชน และอุดหนุนผู้ประกอบการโดยตรง
4 เส้นทางไฮไลต์ เชิญชวนสัมผัส “เสน่ห์เมืองกาญจน์”
เส้นทางประวัติศาสตร์ & สะพานข้ามแม่น้ำแควสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ระดับโลก อาทิ สะพานข้ามแม่น้ำแคว, ทางรถไฟสายมรณะ (ถ่ำกระแซ), และอนุสรณ์สถานชองเขาขาด พร้อมเลือกซื้อของฝาก อัญมณีและพลอยเมืองกาญจน์ สินค้าขึ้นชื่อประจำจังหวัด
เส้นทางธรรมชาติ & สายน้ำ (แควใหญ่-แควน้อย) พักผ่อนกายใจกับรีสอร์ทแพริมน้ำบรรยากาศสุดสโลว์ไลฟ์ เที่ยวน้ำตกเอราวัณ น้ำตกไทรโยค และอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ชมผลไม้อร่อยประจำถิ่น เช่น เงาะทองผาภูมิ และทุเรียนกาญจน์ อ.ศรีสวัสดิ์
เส้นทางวัฒนธรรมพหุวัฒนธรรม (สังขละบุรี) สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต 3 วัฒนธรรม (ไทย มอญ กะเหรี่ยง) เดินข้ามสะพานมอญ (สะพานไม้อุตตมานุสรณ์) ตักบาตรเชา ชมวัดวังก์วิเวการาม และ อุดหนุนงานหัตถกรรมผ้ามัดย้อม/ผ้าทอพื้นเมือง
เส้นทางท่องเที่ยวเกษตร & นวัตกรรมชุมชนท่องเที่ยวฟาร์มเกษตรเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสเวิร์กชอปงานคราฟต์ Eco-Print จากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมธรรมชาติฝีมือกลุ่มผู้สูงอายุ และสินค้าเกษตรแปรรูปมาตรฐานส่งออก
จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจทุกท่าน มาร่วมชม ชิม ช้อป และสนับสนุนสินค้าชุมชนในงาน “เสน่ห์เมืองกาญจน์” (KANNIVAL 2569) จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖9” ในวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2568 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวสต์เกต ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ กระจายโอกาส และผลักดันกาญจนบุรีสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน