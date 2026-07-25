“เวียตเจ็ทไทยแลนด์”ดันฮับ”อุดรฯ”ปีนี้เพิ่มความถี่ 5 เที่ยวบิน ลุยขยาย Sky ConX เช็คอินครั้งเดียว“ขอนแก่น และสุราษฏร์”

“เวียตเจ็ทไทยแลนด์”ปักหมุด อุดรฯ จ่อเพิ่มความเป็น 5 เที่ยวบินในปีนี้ พร้อมนำร่อง เชื่อมต่อเที่ยวบิน Sky ConX เช็คอินครั้งเดียวพร้อมรับสัมภาระที่ปลายทางต่างประเทศ โตเกียว โอซาก้า ไทเป ดานัง เล็งขยายโมเดล สนามบินขอนแก่น และสุราษฏร์ธานี เชื่อมเครือข่ายการบิน
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการ “เปิดฟ้าอุดรฯ เชื่อมต่อการเดินทางระดับนานาชาติ” จัดขึ้นเพื่อยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นสนามบินนานาชาติอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการเชื่อมต่อเที่ยวบินจากอุดรธานี ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนบินตรงสู่จุดหมายปลายทางระหว่างประเทศได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยบริการ Sky ConX (Check-Thru Service) ของสายการบินวียตเจ็ทไทยแลนด์ ซึ่งให้ผู้โดยสารเช็กอินและโหลดสัมภาระเพียงครั้งเดียวที่สนามบินต้นทาง พร้อมรับบอร์ดดิ้งพาสและรับสัมภาระ ณ สนามบินปลายทางได้ทันที โดยไม่ต้องเช็กอินหรือรับกระเป๋าซ้ำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางในภูมิภาคเอเชีย และสนับสนุนจังหวัดอุดรธานีให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ขณะนี้ท่าอากาศยานอุดรธานีอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอประกาศเป็น “ท่าอากาศยานนานาชาติ” อย่างเป็นทางการ โดยขั้นตอนอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมท่าอากาศยาน ก่อนเสนอต่อ CAAT เพื่ออนุมัติและออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ ภายในเดือนส.ค.2569 ซึ่งจะสามารถเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศได้อย่างเป็นทางการ ขณะที่ปัจจุบัน สนามบินกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะแล้ว คือ กระบี่ และสุราษฏร์ธานี
สำหรับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ท่าอากาศยานอุดรธานีได้ปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร B เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน C.I.Q. อย่างครบวงจร ประกอบด้วย ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านกักกันพืชและสัตว์ และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ขณะเดียวกันยังเดินหน้าก่อสร้างถนนเชื่อมต่อจากอาคารดับเพลิงเข้าสู่ทางวิ่ง (Runway) และขยายถนนทางเข้าท่าอากาศยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย ลดปัญหาการจราจร และรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
ปี 2568 มีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานอุดรธานีรวมกว่า 2 ล้านคน ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของท่าอากาศยานสังกัดกรมท่าอากาศยาน มีเที่ยวบินภายในประเทศ ให้บริการมากกว่า 30 เที่ยวบินต่อวัน สะท้อนถึงศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารและการเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง คาดว่าปี 2569 จะมีผู้โดยสารประมาณ 2.5 ล้านคน ขณะที่ขีดความสามารถรองรับได้ที่ 3.4 ล้านคนต่อปี
@เวียตเจ็ทไทยแลนด์ เตรียมเพิ่มความถี่ “อุดรธานี” เป็นวันละ 5 เที่ยวบินในปีนี้
ด้าน นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า เวียตเจ็ทไทยแลนด์พร้อมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาค จึงเดินหน้าโรดแมปการพัฒนาท่าอากาศยานอุดรธานีเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค ซึ่งมีความพร้อมของฝูงบินรุ่นใหม่ โบอิ้ง B737-8 ที่มีอายุเฉลี่ยน้อยที่สุดในภูมิภาค
ในระยะแรก สายการบินฯ ได้ดำเนินการเพิ่มความถี่เที่ยวบินระหว่างอุดรธานีและกรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบัน มี 2 เที่ยวินต่อวัน เป็น 3 เที่ยวบินต่อวัน ในวันที่ 10 ส.ค.69 และเป็น 4 เที่ยวบินต่อวันในเดือนก.ย.และเป็นสูงสุด 5 เที่ยวบินต่อวันภายในปีนี้ และในระยะที่สอง ได้เปิดตัวโครงการ เปิดฟ้าอุดรฯ เชื่อมต่อการเดินทางระดับนานาชาติ ด้วยบริการ Sky ConX เพื่อขยายการเชื่อมต่อจากอุดรธานีไปสู่เครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศของเวียตเจ็ทไทยแลนด์
@เล็งขยายโมเดล Sky ConX “ขอนแก่น และสุราษฏร์ธานี”
“ แผนในระยะถัดไป สายการบิน กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศจากท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี สู่จุดหมายปลายทางระหว่างประเทศ ในเส้นทางอุดรธานี - โฮจิมินห์ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวและเตรียมขยายรูปโมเดลไปที่สนามบิน ขอนแก่น -สุวรรณภูมิ–โตเกียว ในเดือนพ.ย. 69 และ สุราษฏร์ธานี -สุวรรณภูมิ–โตเกียว ในต้นปี 70 เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยสู่เครือข่ายการบินระหว่างประเทศของเวียตเจ็ทไทยแลนด์” นายวรเนติ กล่าว