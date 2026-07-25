จิตอาสา “อุตสาหกรรมรวมใจ เติมสุขทุกช่วงวัย”เฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569

ก.อุตฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา “อุตสาหกรรมรวมใจ เติมสุขทุกช่วงวัย” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ย้ำอุตสาหกรรมไทยต้องเติบโตเคียงคู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา “อุตสาหกรรมรวมใจ เติมสุขทุกช่วงวัย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พร้อมแสดงพลังแห่งความสามัคคี เสียสละ และการมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2569
กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุและเด็ก การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในห้องน้ำผู้สูงอายุ การล้างเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย