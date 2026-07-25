CC DOUBLE O ปรับใหญ่20 ปี ดึง "ณเดชน์” พรีเซ็นเตอร์คนแรก

ผู้จัดการรายวัน 360 - CC DOUBLE O ดึง "ณเดชน์ คูกิมิยะ" เป็นแบรนด์พรีเซ็นเตอร์ นำทัพแคมเปญ "THE NEW BASIC" ชูสินค้ากลุ่ม Signature ที่ทำยอดขายถึงครึ่งหนึ่งของแบรนด์เจาะตลาดแฟชั่นยุคผู้บริโภคเน้นความเรียบง่าย มั่นใจ คุณภาพดี
CC DOUBLE O (ซีซี ดับเบิลโอ) ประกาศก้าวสำคัญในรอบ 20 ปี ด้วยการแต่งตั้ง “ณเดชน์ คูกิมิยะ” เป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์คนแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์ พร้อมเปิดแคมเปญใหญ่ "THE NEW BASIC – Impossible to Ignore" ที่นำโลโก้ "นก" อันเป็นเอกลักษณ์กลับมาเป็นไฮไลต์ และผลักดันสินค้ากลุ่ม Signature Collection ซึ่งเป็นสินค้าเรือธง (Hero Product) ที่ทำยอดขายคิดเป็นราวครึ่งหนึ่งของทั้งแบรนด์ให้เข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้น ในจังหวะที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและคุณภาพที่ใช้ได้ยาวนาน
การตัดสินใจใช้พรีเซนเตอร์เป็นครั้งแรกถือเป็นการเปลี่ยนเกมการตลาดครั้งสำคัญของแบรนด์ที่อยู่ในตลาดมากว่า 2 ทศวรรษ โดยเลือกวางณเดชน์ให้เป็นภาพหลักของแคมเปญ ด้วยภาพลักษณ์นักแสดงที่เป็นกันเองและเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม ซึ่งตรงกับแนวคิด Casual Confidence หรือความเรียบง่ายที่มาพร้อมความมั่นใจ อันเป็น DNA ของแบรนด์
นายกฤช สิงห์สัจจเทศ ผู้จัดการทั่วไปแบรนด์ CC DOUBLE O บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) หรือ ยัสปาล กรุ๊ป กล่าวว่า ตลอด 20 ปี CC DOUBLE O เติบโตมาได้ด้วยความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและโลโก้นก โดยที่เราไม่เคยใช้พรีเซนเตอร์เลย การมีแบรนด์พรีเซนเตอร์คนแรกในปีนี้ จึงเป็นการรุกตลาดครั้งสำคัญ เพื่อสื่อสารตัวตนของแบรนด์ให้ชัดและกว้างขึ้น
“ส่วนเหตุผลที่เลือกณเดชน์ เพราะเขาสะท้อนแนวคิด Casual Confidence ได้ตรงที่สุด คือความเรียบง่ายที่มาพร้อมความมั่นใจ เป็นตัวเองได้ในทุกโอกาส และเข้าถึงผู้คนได้ทุกกลุ่ม" นายกฤช กล่าว
นอกจากณเดชน์ แบรนด์ยังได้ แพต - ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช แฟชั่นไอคอนที่มีคาแรกเตอร์ชัดและเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ เข้ามาช่วยเสริมภาพลักษณ์ด้านแฟชั่น เพื่อสื่อสารว่าเบสิคไอเทมของแบรนด์สามารถหยิบมามิกซ์แอนด์แมตช์และจัดสไตล์ให้ดูทันสมัยได้ ลบภาพจำเดิมของสินค้าเบสิคที่หลายคนเคยมองว่าเรียบเกินไป
หัวใจของแคมเปญครั้งนี้อยู่ที่การปลุกพลังสินค้าที่พิสูจน์ยอดขายมาแล้ว โดย Signature Collection ที่มีโลโก้นกเป็นกลุ่มสินค้าที่ทำยอดขายสูงสุดของแบรนด์ คิดเป็นสัดส่วนราว 50% ของยอดขายทั้งหมด ครอบคลุมทั้งสินค้าผู้หญิงและผู้ชาย ตั้งแต่เสื้อยืด เชิ้ต โปโล คาร์ดิแกน พูลโอเวอร์ ฮู้ดดี้ ไปจนถึงแอคเซสเซอรี่อย่างหมวก ในช่วงราคาที่จับต้องได้ตั้งแต่ 290 - 1,990 บาท ซึ่งเป็นระดับราคาที่ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงลูกค้าได้เป็นวงกว้าง
ที่น่าสนใจคือทิศทางของผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนไป จากการไล่ตามเทรนด์ระยะสั้น มาสู่การเลือกเสื้อผ้าที่มีคุณภาพและใช้ได้ยาวนานขึ้น รายงาน The State of Fashion โดย McKinsey และ Business of Fashion รวมถึงข้อมูลจาก WGSN ต่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า ผู้บริโภคยุคนี้เลือก "ซื้อน้อยลง แต่ซื้อของที่ดีกว่า" และให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าในระยะยาวมากกว่าราคาถูกเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับการประเมินของ SCB EIC ที่มองว่าตลาดค้าปลีกไทยในปี 2569 ยังขยายตัวได้ราว 3.7% โดยผู้บริโภคจะพิจารณาความคุ้มค่าของสินค้าเป็นหลัก
ทิศทางดังกล่าวสอดรับกับสิ่งที่ CC DOUBLE O ยึดถือมาตลอด คือ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สวมใส่สบาย และดีไซน์ที่ไม่ตกยุค มากกว่าการผลิตตามกระแส เน้นเบสิคไอเทมคุณภาพดีที่หยิบมามิกซ์แอนด์แมตช์ได้หลากหลายโอกาส จึงเป็นคำตอบที่ตรงกับผู้บริโภคที่ต้องการเสื้อผ้าคุ้มค่าและใช้ได้จริงในทุกวัน
"จุดแข็งของ CC DOUBLE O คือสินค้าที่ลูกค้าเชื่อมั่นและกลับมาซื้อซ้ำ ในวันที่ผู้บริโภคเลือกซื้อของอย่างคุ้มค่าและมองหาเสื้อผ้าที่ใช้ได้จริงในระยะยาว เบสิคไอเทมคุณภาพดีในราคาที่เข้าถึงได้จึงตรงกับความต้องการของตลาดพอดี การชูโลโก้นกและ Signature Collection ในปีนี้ คือการดึงหัวใจของแบรนด์ออกมาสื่อสารให้ชัด พร้อมปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้น" นายกฤช กล่าว
CC DOUBLE O เดินหน้าขยายการเติบโตผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้ง Marketplace และ E-commerce ของแบรนด์เอง สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนสู่การช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น พร้อมขยายโอกาสการเข้าถึงลูกค้าในทุกช่องทาง
CC DOUBLE O ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 และเปิดหน้าร้านสาขาแรกในปี พ.ศ. 2548 ภายใต้แรงบันดาลใจจากสไตล์ American Casual ที่ให้น้ำหนักกับคุณภาพ ความสบาย และดีไซน์ที่ไม่ตกยุค ปัจจุบัน CC DOUBLE O มี 45 สาขาทั่วประเทศ และเป็นหนึ่งในแบรนด์หลักของ ยัสปาล กรุ๊ป
ก่อนหน้านี้ ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แบรนด์ได้เดินหน้ากระบวนการ Brand Refreshment ครั้งใหญ่ไปแล้ว วางวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนขึ้น ทั้งการปรับโลโก้ และทยอยรีโนเวท Concept Store โดยมีสาขา CentralWorld เป็นแม่แบบเพื่อสะท้อนไลฟ์สไตล์ผ่านบรรยากาศของ Brooklyn Apartment ไม่ใช่เพียงการตกแต่งตามธีม แต่คือการถ่ายทอดวิถีการใช้ชีวิตที่เสื้อผ้า พื้นที่และของใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยแคมเปญ "THE NEW BASIC" ในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดจากการรีเฟรชแบรนด์ดังกล่าว เพื่อสื่อสารตัวตนใหม่ของแบรนด์ออกไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้น