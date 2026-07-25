“ท็อปส์โรบินสันหาดใหญ่”ยกเครื่่อง อัปเกรด3 มิติเสริมแผนฉุกเฉิน

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล มั่นใจศักยภาพเศรษฐกิจหาดใหญ่ หลังวิกฤตอุทกภัย เดินหน้าลงทุนยกระดับ “ท็อปส์ โรบินสันหาดใหญ่ ซิตี้” โฉมใหม่ คัดสรรสินค้ากว่า 17,000 รายการ พร้อมเสริมแผนรับมือสถานการณ์ในอนาคต ดึงความเชื่อมั่นค้าปลีก หนุนสร้างการเติบโตเคียงข้างชุมชน
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ท็อปส์ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ เดลี่ ท็อปส์ ออนไลน์ ท็อปส์แคร์ และมัทสึคิโยะ ประกาศเปิดให้บริการ "ท็อปส์ โรบินสันหาดใหญ่ ซิตี้" อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ภายหลัง เหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี 2568 พร้อมลงทุนปรับโฉมสาขาครั้งใหญ่ เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่น ต่อศักยภาพของหาดใหญ่ในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวของภาคใต้ ผ่านการยกระดับพื้นที่ให้บริการ พร้อมคัดสรรสินค้าคุณภาพกว่า 17,000 รายการ ครอบคลุมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสด และสินค้านำเข้าจากทั่วโลก ตลอดจนเสริมระบบและมาตรการรับมืออุทกภัย เพื่อเพิ่มความพร้อมในการให้บริการ ควบคู่กับการส่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก ปลอดภัย และตอบโจทย์ผู้บริโภคในระยะยาว โดย ท็อปส์ โรบินสันหาดใหญ่ ซิตี้ เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ณ ชั้น 1 โรบินสันหาดใหญ่
นายธนวัตร จิรจริยาเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ และยังคงเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายหลังเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี 2568 ที่ผ่านมา หลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกำลังทยอยฟื้นตัวจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการสร้างความเชื่อมั่น เพื่อให้เมืองกลับมาเดินหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ
ขณะเดียวกัน ภาคการท่องเที่ยวของหาดใหญ่ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากการกลับมาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ประกอบกับการเปิดใช้ด่านสะเดาแห่งใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการเดินทาง การค้า และการท่องเที่ยวในพื้นที่ ท็อปส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจฟู้ดรีเทลที่เติบโตเคียงข้างลูกค้าและชุมชน ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของหาดใหญ่ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูพื้นที่ จึงเดินหน้าลงทุนปรับโฉม 'ท็อปส์ โรบินสันหาดใหญ่ ซิตี้' ครั้งใหญ่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ควบคู่กับการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เสริมความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของพื้นที่ และรองรับการเติบโตของเมืองในระยะยาว ผ่าน 3 มิติ สำคัญ ได้แก่
1. ยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้ง (Retail Experience Enhancement) ผ่านการปรับโฉมร้านให้ทันสมัย ในพื้นที่ใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของศูนย์การค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ เข้ามาใช้บริการและเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้า พร้อมคัดสรรสินค้าคุณภาพหลากหลาย รองรับ ทุกการจับจ่ายในชีวิตประจำวันและทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้อย่างครบครัน
2. ยกระดับการคัดสรรสินค้าและความหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ (Product Assortment Excellence) คัดสรรสินค้าคุณภาพกว่า 17,000 รายการ ครอบคลุมทั้งอาหารสด อาหารพร้อมรับประทาน สินค้านำเข้าจากทั่วโลก และสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านโซนสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ FRESH FROM FIELDS โซนผักและผลไม้คุณภาพ, CUISINE MASTER วัตถุดิบและเครื่องปรุงสำหรับคนรักการทำอาหาร, THE BAKER เบเกอรี่อบสดใหม่, TAKE AWAY STREET อาหารพร้อมรับประทาน, FROZEN & CO. สินค้าแช่แข็ง, TOPS WINE CELLAR ไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พรีเมียมจากทั่วโลก, LOOKS ผลิตภัณฑ์ความงาม สุขภาพและไลฟ์สไตล์, SNACKER ขนมและของว่างจากทั่วโลก, BABY & ME สินค้าสำหรับแม่และเด็ก, PET 'N ME ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง, EVER CLEAN สินค้า เพื่อความสะอาดภายในบ้าน และ I LOVE THAILAND โซนรวบรวมสินค้าและของดี จากทั่วประเทศ สะท้อนความมุ่งมั่นของท็อปส์ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย เปิดโอกาสให้สินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง พร้อมร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับชุมชน
3. ยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Risk Management & Business Continuity Plan-BCP) พัฒนาระบบและมาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมศักยภาพในการรับมือสถานการณ์ในอนาคต ผ่านการจัดทำ Flood Risk Map เพื่อประเมินความเสี่ยงของแต่ละสาขา, การเสริมระบบป้องกันน้ำเข้าสู่พื้นที่ร้าน, การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉิน, การจัดตั้ง Flood Rescue Team, การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน และการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความพร้อมในการดูแลลูกค้า พนักงาน และชุมชน พร้อมรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการในทุกสถานการณ์
“นอกเหนือจากการลงทุนพัฒนาสาขาแล้ว ท็อปส์ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นควบคู่กัน ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานคนในพื้นที่ การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่น ตลอดจนเปิดโอกาสให้สินค้าชุมชนเข้าสู่เครือข่ายการจัดจำหน่ายของท็อปส์ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ขยายตลาด และสร้างรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่น สะท้อนบทบาทของผู้นำค้าฟู้ดค้าปลีกที่ไม่หยุดเพียงการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้กับผู้บริโภค แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และเติบโตเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืน” นายธนวัตร กล่าว