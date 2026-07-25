Gen Z ไทยเลือกเชียร์ทีมญี่ปุ่น เสื้อทีมชาติอาร์เจนติน่ายอดฮิต

The 1 Insight เผยอินไซต์การใช้จ่ายของแฟนบอลในไทยช่วงฟุตบอลโลก 2026 ชี้ฟุตบอลโลกจุดกระแสเชียร์ร้อนแรงในไทย กระตุ้นยอดใช้จ่ายพร้อมดึงผู้บริโภคหน้าใหม่เข้าสู่หมวดสินค้ากีฬา
The 1 Insight เจาะลึกพฤติกรรมการใช้จ่ายของแฟนบอลในไทยช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026) พบว่า มหกรรมกีฬาระดับโลกไม่ได้สร้างเพียงกระแสการเชียร์และสร้างสีสันในสนามเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่ายในหมวดสินค้ากีฬา โดยเฉพาะเสื้อฟุตบอลทีมชาติ ไปจนถึงรองเท้าฟุตบอล เสื้อกีฬา และลูกฟุตบอล พร้อมสะท้อนความนิยมของแต่ละทีมชาติที่แตกต่างกันในแต่ละ Generation และพฤติกรรมการใช้จ่ายของแฟนบอลแต่ละทีม
จากข้อมูลพบว่า ฟุตบอลโลกไม่ได้กระตุ้นการใช้จ่ายเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบกีฬาเท่านั้น แต่ยังช่วยขยายฐานผู้บริโภคเข้าสู่หมวดสินค้ากีฬาอย่างมีนัยสำคัญ โดย 1 ใน 10 ของผู้ซื้อเสื้อฟุตบอลทีมชาติเป็นผู้ที่ไม่เคยซื้อสินค้าในหมวดกีฬามาก่อน สะท้อนว่ากระแสฟุตบอลโลกสามารถดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มใหม่ให้เริ่มจับจ่ายในหมวดสินค้ากีฬาได้
เมื่อพิจารณาความนิยมของเสื้อฟุตบอลทีมชาติ พบว่า อาร์เจนตินา เป็นทีมชาติที่มียอดซื้อเสื้อฟุตบอลสูงที่สุด คิดเป็น 1 ใน 3 ของผู้ซื้อเสื้อฟุตบอลทีมชาติทั้งหมด ตามมาด้วย อังกฤษ เยอรมนี บราซิล และฝรั่งเศส ขณะที่ อิตาลีแม้ไม่ได้ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 แต่ยังติดอันดับ 1 ใน 10 เสื้อฟุตบอลทีมชาติที่มียอดซื้อสูงที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าความนิยมของทีมชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงานในการแข่งขันเพียงอย่างเดียว
เมื่อพิจารณาตามช่วงวัย พบว่าแต่ละเจเนอเรชันมีทีมชาติที่ชื่นชอบแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดย Gen Z เลือกเชียร์ญี่ปุ่น สอดคล้องกับกระแสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมและภาพลักษณ์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ ขณะที่ Gen Y และ Gen X ชื่นชอบอาร์เจนตินา จากภาพจำของทีมระดับตำนานและนักเตะซูเปอร์สตาร์ ส่วน Baby Boomers เลือกเชียร์เยอรมนี สะท้อนความผูกพันกับทีมที่อยู่ในยุครุ่งเรืองของฟุตบอลโลกช่วงที่คนกลุ่มนี้เติบโตมา
นอกจากนี้ The 1 Insight ยังเจาะลึกโปรไฟล์ของแฟนบอลทีมแชมป์โลกอย่าง สเปน พบว่า ผู้ซื้อเสื้อทีมชาติสเปนมีสัดส่วนของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงมากที่สุด เมื่อเทียบกับผู้ซื้อเสื้อของทีมชาติในรอบ 4 ทีมสุดท้าย อีกทั้งยังพบสัดส่วนของ Family Segment สูง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ และมีไลฟ์สไตล์โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวและเป็นกลุ่ม Coffee Lovers