“นภินทร” รมต.ประจำสำนักนายกฯ นำทัพเปิด Thai Street Gold Star Roadshow 3 จังหวัดต้นแบบ
เปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Street Gold Star ครั้งแรกของประเทศไทย ดันสตรีทฟู้ดไทยสู่ Gastronomy Wellness Destination ระดับโลก ปักหมุด 3 สนามใหญ่ กรุงเทพฯ – พัทยา – เชียงใหม่ พิสูจน์ผลสำเร็จการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดสู่มาตรฐานสากล
กรุงเทพฯ – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และภาคีเครือข่าย เดินหน้าขับเคลื่อน “โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากล” (Thailand Food Therapy Festival & Thai Street Gold Star Project) จัดกิจกรรม Roadshow Thailand Food Therapy Festival & Thai Street Gold Star ใน 3 จังหวัดต้นแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี (พัทยา) และเชียงใหม่ พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “Thai Street Gold Star” อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
โดยได้รับเกียรติจาก นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสนามแรกของการจัดกิจกรรม Roadshow ระดับประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการพัฒนาผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 ร้านค้า พร้อมสร้างโอกาสในการทดสอบตลาดจริงและเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว
นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในฐานะกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานราก โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME ให้ถึงร้อยละ 40 ภายใน 5 ปีข้างหน้า ขณะที่กิจกรรม Roadshow ในครั้งนี้ ถือเป็นการนำผลสำเร็จจากการพัฒนาผู้ประกอบการตลอดโครงการออกสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม การเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Street Gold Star จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างพื้นที่ทางการตลาดที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถทดลองตลาดจริงและสร้างรายได้ได้ทันที ผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของวงการ สตรีทฟู้ดไทย ช่วยยกระดับอาหารริมทางของประเทศไทยสู่การเป็น Gastronomy Wellness Destination สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืน”
โครงการดังกล่าวดำเนินการนำร่องใน 3 จังหวัดต้นแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี (พัทยา) และเชียงใหม่ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินและยกระดับมาตรฐานร้านค้า พร้อมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ่านการอบรมด้านการวางแผนธุรกิจ การตลาดดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “Thai Street Gold Star” ใน 3 ด้าน ได้แก่ Safety ความปลอดภัย, Signature อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของเมนู และ Service คุณภาพการบริการ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมออกร้านและทดสอบตลาดจริงในพื้นที่ Roadshow ทั้ง 3 แห่ง
สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรม Roadshow ประกอบด้วย
• กรุงเทพมหานคร วันที่ 24–26 กรกฎาคม 2569 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 7–9 สิงหาคม 2569 ณ ลานหน้าหาดพัทยากลาง
• จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21–23 สิงหาคม 2569 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้พบกับร้านค้าสตรีทฟู้ด ที่ผ่านการยกระดับมาตรฐานจากโครงการ พร้อมสัมผัสเมนูและนวัตกรรมด้านสุขภาพ กิจกรรม Workshop สาธิตเมนู Food Therapy และพิธีมอบป้ายมาตรฐาน “Thai Street Gold Star” แก่ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ขณะเดียวกัน ไฮไลต์สำคัญของกิจกรรมครั้งนี้ คือการเปิดตัวแอปพลิเคชัน “Thai Street Gold Star” แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการ ร้านอาหาร นักท่องเที่ยว และผู้บริโภคเข้าด้วยกัน ช่วยให้ร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสามารถสร้างการรับรู้และเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมสร้างพื้นที่ทางการตลาดที่ยั่งยืน และเตรียมขยายผลไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศในระยะต่อไป การจัด Roadshow ทั้ง 3 พื้นที่ ถือเป็น Market Validation หรือการทดสอบตลาดจริงของโครงการ เพื่อประเมินศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการ พร้อมสะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ ในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Street Food & Wellness Destination
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ร่วมสัมผัสประสบการณ์สตรีทฟู้ดและเวลเนสไทยในกิจกรรม Roadshow ทั้ง 3 พื้นที่ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2569 และติดตามรายละเอียดโครงการ “Thai Street Gold Star” และกำหนดการกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก Thailand Food Therapy Festival