MKเปิดโมเดลใหม่ “MK Buffet Subscription” เหมาจ่ายรายเดือนกินไม่อั้น

เมื่อความคุ้มของ MK Buffet คุ้มเกินคุ้ม 299 บาท เลเวลอัพไปอีกขั้น ขอเอาใจสาวกคนรักบุฟเฟต์ตัวจริง! เปิดตัว “MK Buffet Subscription” แพ็กเกจเหมาจ่ายรายเดือนครั้งแรก ชวนสายบุฟเฟต์มากินให้คุ้มยิ่งกว่าเดิม เหมาจ่ายครั้งเดียว กินไม่อั้นได้ตลอดเดือนสิงหาคม จากข้อมูลที่ทาง MK ศึกษาหลังเปิดตัว MK Buffet คุ้มเกินคุ้ม 299 บาท ครบ 1 ปี พบว่า MK Buffet สามารถตอบโจทย์ความเป็นมหาชนได้เป็นอย่างดี พร้อมเดินหน้าพัฒนาความคุ้มอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดเพิ่งอัปเกรดความคุ้มครั้งใหญ่ ด้วยการเพิ่ม “4 เมนูซีฟู้ดใหม่” รวมกว่า 33 เมนู ในราคาเดิม 299 บาท โดยมีลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งลูกค้าที่มาใช้บริการสูงสุดมีความถี่ถึง 188 ครั้งต่อปี สะท้อนให้เห็นว่ามีกลุ่มลูกค้าที่เลือกรับประทาน MK บุฟเฟต์เป็นประจำ
จึงเป็นที่มาของการต่อยอดความคุ้มอีกขั้น ผ่านการเปิดตัว “MK Buffet Subscription” เพื่อให้ลูกค้าที่เป็น MK Buffet Lover ได้กลับมาทานบ่อยยิ่งขึ้น พร้อมเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อครั้งได้คุ้มกว่าเดิม
ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคยุคนี้ให้ความสำคัญกับ “ความคุ้มค่าที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จริง” มากกว่าการลดราคาเพียงครั้งเดียว ส่งผลให้โมเดล Subscription ได้รับความนิยมในหลากหลายธุรกิจ เพราะช่วยให้ผู้บริโภควางแผนค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น และได้รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าตามการใช้งานจริง
สำหรับ MK Buffet Subscription จึงไม่ใช่เพียงการจ่ายเงินรายเดือน แต่คือการมอบทางเลือกใหม่ให้ลูกค้าได้เลือกความคุ้มที่เหมาะกับไลฟสไตล์ของตัวเอง เลือกทานในร้านที่มั่นใจได้บ่อยตามความต้องการ และคุ้มกว่าการไปที่อื่น
งานนี้ใครเป็นสาย MK Buffet ตัวจริง… เตรียมตัวให้พร้อม เพราะเดือนหน้ามีแววได้เจอหน้ากันที่ MK บ่อยกว่าเดิม
รายละเอียด MK Buffet Subscription
• 4 แพ็กเกจ เลือกตามไลฟสไตล์ที่ใช่ ความคุ้มที่ชอบ 1 ท่าน ต่อ 1 แพ็กเกจ
• Unlimited Package 2,990 บาท กินได้ไม่อั้น ตลอดเดือนสิงหาคม (จำกัดแค่ 100 สิทธิ์เท่านั้น)
• คุ้มแมกซ์ 10 ฟรี 3 เพียง 2,990 บาท/เดือน
• คุ้มพลัส 7 ฟรี 2 เพียง 2,093 บาท/เดือน
• คุ้มคุ้ม 5 ฟรี 1 เพียง 1,495 บาท/เดือน
เลือกซื้อความคุ้มได้ก่อน ตั้งแต่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 – 9 สิงหาคม 2569
สั่งซื้อผ่าน LINE official: @mkrestaurant หรือ https://lin.ee/61ATbct
ระยะเวลาใช้สิทธิ์ได้ตลอดเดือน สิงหาคม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 – 31 สิงหาคม 2569
แล้วพบกันที่ MK Buffet คุ้มเกินคุ้ม 299 บาท สาขาบิ๊กซี, โลตัส, โฮมโปร และสาขาที่ร่วมรายการ รวมกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ