EBM - NBM จัดฝึกอบรมพนักงาน รับมือกรณีพบวัตถุต้องสงสัยในรถไฟฟ้า

EBM - NBM ร่วมมือกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจัดฝึกอบรมพนักงาน รับมือกรณีพบวัตถุต้องสงสัยในระบบรถไฟฟ้า
บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง) และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายวิวัฒน์นคร (สายสีชมพู) จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การจัดการเหตุการณ์ เหตุพบวัตถุต้องสงสัยในระบบรถไฟฟ้า" โดยมี พ.ต.อ.วิสิฐศักดิ์ วิพัฒนมงคล ผู้กำกับการกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ พร้อมทีมครูฝึก ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และนำฝึกปฏิบัติ แก่ฝ่ายบริหาร และพนักงานของทั้ง 2 บริษัทฯ ณ ศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง (OCC YL) และสายสีชมพู (OCC PK)
สำหรับทักษะที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับผ่านโครงการครั้งนี้คือ ความรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิด และลักษณะของระเบิดแต่ละชนิด, การสังเกตพฤติกรรมบุคคลต้องสงสัย และบุคคลที่มีความเสี่ยงในระบบรถไฟฟ้า, การสังเกตวัตถุต้องห้าม วัตถุต้องสงสัย และวัตถุระเบิด, ขอบเขตการจัดการเหตุ และการระงับเหตุเบื้องต้น รวมถึงการฝึกจำลองสถานการณ์เมื่อพบวัตถุต้องสงสัยบนขบวนรถไฟฟ้า
โครงการดังกล่าวยังมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะในการประเมิน และควบคุมสถานการณ์เบื้องต้น เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในการเตรียมความพร้อมต่อเหตุคุกคาม ในระบบรถไฟฟ้า และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ