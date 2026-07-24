“สรรเพชญ”สั่งเร่งขุดลอกร่องน้ำบ้านดอน ดันเปิดเรือเฟอร์รี่”ดอนสัก (แหลมทวด) - หน้าทอน (เกาะสมุย)”หนุนศก.ท่องเที่ยว สุราษฎร์ฯ

“สรรเพชญ”ผลักดันขุดลอกร่องน้ำบ้านดอน เพิ่มศักยภาพสัญจรของเรือคอนเทนเนอร์-สินค้า พร้อมเร่งขุดลอกร่องน้ำรองรับเปิดเส้นทางเดินเรือโดยสารเฟอร์รี่"ดอนสัก (แหลมทวด) - หน้าทอน (เกาะสมุย)" ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สุราษฎร์ธานี
วันนี้ (24 กรกฎาคม 2569) นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามขุดลอกและบํารุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำบ้านดอน ณ ปากน้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นร่องน้ำเศรษฐกิจของจังหวัด ปัจจุบันร่องน้ำบ้านดอนไม่สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ เนื่องจากมีสภาพตื้นเขิน ส่งผลให้เส้นทางเดินเรือในช่วงน้ำลงไม่สามารถ เข้า - ออกได้ และท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ดอนสัก ตรวจจุดขุดลอกร่องน้ำรองรับเปิดเส้นทางเดินเรือโดยสารเฟอร์รี่ใหม่ ดอนสัก (แหลมทวด) - หน้าทอน (เกาะสมุย) ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี
นายสรรเพชญ กล่าวว่า ปัจจุบันกรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างดำเนินงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำบ้าน โดยใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 132.10 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้า 85.76% เร็วกว่าแผนงาน 19.76% จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2569
ร่องน้ำบ้านดอนถือเป็นร่องน้ำเศรษฐกิจสำคัญ ซึ่งมีทั้งเรือประมง และเรือขนส่งสินค้าจากแม่น้ำตาปีและคลองท่าทองผ่านเข้า - ออก ในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้จากมูลค่าการส่งออกรวม ประมาณ 12,000 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งแร่ พลังงาน และสินค้า โดยได้เน้นย้ำว่าการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำต้องพิจารณาความความลึกของร่องนํ้าให้เหมาะสม จุดทิ้งดิน และคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน เพื่อให้เรือเข้า - ออก ได้สะดวกและเกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่จริง และเพิ่มศักยภาพ สร้างรายได้การส่งออกของประเทศ
นอกจากนี้ นายสรรเพชญ ได้ลงพื้นบริเวณหน้าค่ายวิภาวดีรังสิต ถนนเลี่ยงเมือง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง หมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมือง (สุราษฎร์ธานี) ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถ ซึ่งมีปัญหาการจราจรและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุ โดยแขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานี ที่ 1 ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพื่อยกระดับความปลอดภัยเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บนทางหลวง หมายเลข 420 เพิ่มการระบายน้ำลงสู่คลองมะขามเตี้ยและคลองท่าทอง
สำหรับท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ดอนสัก ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจจัดทำแบบร่องน้ำทางเรือ และการขออนุญาตขุดลอกร่องน้ำที่ตื้นเขิน เพื่อให้เรือโดยสารสามารถเข้า-ออกท่าเรือได้ทั้งช่วงน้ำขึ้น และน้ำลง สำหรับเดินเรือโดยสารเฟอร์รี่ เส้นทางใหม่ จากท่าแหลมทวดดอนสัก ไปท่าหน้าทอน เกาะสมุย ของบริษัท สมุยซีเวย์ จํากัด โครงการ โดยการดำเนินงานขุดลอก จะมีขนาดร่องน้ำ ความยาว 5,000 เมตร กว้าง 60 เมตร ความลึก 50 เมตร ระดับน้ำลงต่ำสุด ทั่งนี้ จุดวิกฤตที่ตื้นเขิน คือ บริเวณหน้าท่าเรือออกไป ถึง กม.-0+500 ระยะทาง 570 เมตร และที่ กม.-1+900 ถึง กม.-4+500 ระยะทาง 2,600 เมตร
นายสรรเพชญ กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและศักยภาพรองรับการเติบโตทั้งด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว ซึ่งกระทรวงคมนาคมพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงโครงข่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความสะดวกของประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งการขุดลอก บํารุงรักษาสภาพร่องน้ำทางเดินเรือที่เกิดจากการสะสมของตะกอนตามธรรมชาติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย สำหรับ
ส่วนงานขุดลอกร่องน้ำคลองนางกำ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก มีความคืบหน้า เร็วกว่าแผน 8.98% คาดว่าแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2569