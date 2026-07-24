ขสมก.ปิดดีลพันธบัตร 4,500 ล้านบาท นักลงทุนแห่จองพุ่งเกิน 1.65 เท่า เดินหน้าปรับโครงสร้างหนี้

ล้นหลาม! นักลงทุนแห่จอง พันธบัตร ส่งเสริมความยั่งยืนปี 69 ขสมก.วงเงิน 4,500 ล้านบาท ยอดจองซื้อมากกว่ามูลค่าเสนอขายถึง 1.65 เท่า ปิดดีลเดินหน้าปรับโครงสร้างหนี้ จัดหารถโดยสาร EV 1,520 คัน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประกาศความสำเร็จอย่างงดงามในการเสนอขายพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) ประจำปี พ.ศ. 2569 วงเงิน 4,500 ล้านบาท อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.74% ต่อปี โดยมียอดจองซื้อสูงกว่ามูลค่าเสนอขายถึง 1.65 เท่า สำหรับ การออกเสนอขายพันธบัตรในครั้งนี้เป็นพันธบัตรที่ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยโดยกระทรวงการคลัง สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อกระทรวงการคลัง และ ขสมก. พร้อมเดินหน้าจัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV) 1,520 คัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน
วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก. ประสบความสำเร็จในการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2569 เป็นครั้งแรก จำนวน 4,500 ล้านบาท อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.74% ต่อปี โดยได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลามทั้งจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร บริษัทประกัน มูลนิธิ โดยมียอดจองมากกว่ามูลค่าเสนอขาย ถึง 1.65 เท่า
สำหรับการออกเสนอขายพันธบัตรในครั้งนี้ เป็นพันธบัตรที่ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยโดยกระทรวงการคลัง และขสมก. ได้แต่งตั้ง ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตร ซึ่งการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนครั้งแรกของ ขสมก. นี้ นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ของ ขสมก. สู่ความยั่งยืน
โดยการออกพันธบัตรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินในการปรับโครงสร้างหนี้ของ ขสมก. ประจำปีงบประมาณ 2569 อีกทั้งเพื่อให้สอดรับกับนโยบายจัดหารถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน 1,520 คัน เพื่อนำมาให้บริการทดแทนรถโดยสารเดิม ซึ่งการจัดหารถโดยสารดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของพันธบัตรเพื่อเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแก้ไขปัญหามลพิษ ทางอากาศ (PM 2.5) สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่สะอาดและลดการปล่อยคาร์บอน
ความสำเร็จในมิติใหม่ของการระดมทุนครั้งนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการจัดหาเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมสำหรับองค์กรรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ได้เข้าร่วมจองซื้อพันธบัตร ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบอากาศบริสุทธิ์คืนสู่ลูกหลาน และร่วมกันพัฒนาระบบขนส่งมวลชนไทยสู่อนาคตที่สะอาดและยั่งยืนเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป