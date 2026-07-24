จากอดีตพนักงานบริษัท สู่ผู้สร้าง ‘Beauty Ecosystem’ มาตรฐานสากล Enrich Salon กางโรดแมปปี 2573 ทะยานสู่ 30 สาขาด้วยแนวคิด Eco-Luxury

Enrich Salon (เอนริช ซาลอน) กลุ่มธุรกิจด้านเส้นผมและความงามพรีเมียมชั้นนำของไทย ประกาศความสำเร็จในโอกาสครบรอบ 11 ปี เผยทิศทางธุรกิจครั้งสำคัญขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ "Beauty Ecosystem" ที่ผสานธุรกิจบริการ การศึกษา และนวัตกรรมความงามเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมกางโรดแมปเชิงรุกตั้งเป้าขยายสาขาทั่วประเทศสู่ 30 สาขาภายในปี 2573 เดินหน้ายกระดับมาตรฐานวิชาชีพช่างผมไทยสู่เวทีสากล ภายใต้แนวคิด "Eco-Luxury" ที่มุ่งเน้นความหรูหราควบคู่ความยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นางสาวลลิดา ปรีชาสนองกิจ (คุณจอย) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอนริช โกลด์ จำกัด (Enrich Gold Co.,Ltd.) เปิดเผยถึงเส้นทางการเติบโตว่า จุดเริ่มต้นของ Enrich Salon เกิดขึ้นในปี 2558 จากร้านทำผมขนาดเล็กเพียง 7 ที่นั่งในย่านบางนา โดยทรานส์ฟอร์มตัวเองจากพนักงานประจำสู่ผู้ประกอบการที่มองเห็น Pain Point และโอกาสเติบโตของอุตสาหกรรมซาลอนไทยที่ยังขาดการวางระบบบริหารจัดการอย่างเป็นมืออาชีพ ตลอดระยะเวลา 3 ปีแรกของการทำธุรกิจ Enrich จึงไม่ได้มุ่งเน้นที่การเร่งขยายสาขา แต่ให้ความสำคัญกับการวางโครงสร้างระบบบริการ มาตรฐานฝีมือ และการสร้างฐานลูกค้าที่เหนียวแน่น
รากฐานที่แข็งแกร่งนี้ กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้องค์กรพลิกวิกฤตโควิด-19 กลับมาเติบโตและทำกำไรได้อย่างมั่นคง สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจบริการจะยั่งยืนได้ ต้องขับเคลื่อนด้วย ‘คนและระบบ’ ไม่ใช่พึ่งพาเพียงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ปัจจุบัน Enrich เติบโตสู่กลุ่มธุรกิจความงามครบวงจร ดูแลทีมงานมืออาชีพกว่า 100 ชีวิต และขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์ Multi-brand เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่หลากหลายผ่าน 4 แกนหลัก ได้แก่
1.Enrich Salon: ซาลอนระดับพรีเมียมที่มุ่งเน้นมาตรฐานงานเทคนิคผมขั้นสูงและการส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับ
2.Enrich Academy: สถาบันพัฒนาศักยภาพช่างผมและบุคลากรในอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันสร้างบุคลากรป้อนเข้าสู่ตลาดแล้วมากกว่า 300 คน
3.Enrich Beauty Hall: ศูนย์รวมและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับพรีเมียมจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก
4.Enrich Organic Salon: ซาลอนแนวคิดใหม่ที่ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคสายสุขภาพ (Clean Beauty)
“เป้าหมายความสำเร็จสูงสุดของ Enrich ไม่ใช่เพียงตัวเลข 30 สาขา หรือยอดขายที่เติบโต แต่คือการสร้าง Hair Business Ecosystem ที่แข็งแรง หากวันหนึ่ง Enrich สามารถเป็นสถาบันที่ช่วยผลักดันให้มาตรฐานวิชาชีพช่างผมไทยและซาลอนไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล นั่นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะเราไม่ได้กำลังสร้างแค่แบรนด์ แต่เรากำลังสร้างอนาคตของอุตสาหกรรมความงามไทย” นางสาวลลิดากล่าว
เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว Enrich ได้ปักหมุดตำแหน่งแบรนด์สู่การเป็นผู้นำด้าน Eco-Luxury ยกระดับประสบการณ์ความงามที่ใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรแบรนด์ระดับโลก อาทิ Davines และ Oway ตลอดจนการบริหารจัดการของเสียในซาลอนอย่างรับผิดชอบ ตอบโจทย์แนวคิด Clean Beauty และความยั่งยืนที่จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมบริการทั่วโลก พร้อมกันนี้ บริษัทยังเตรียมแผนเชิงรุกในการเปิดตัวแบรนด์ใหม่อีก 2 แบรนด์ภายในปี 2570 เพื่อเติมเต็มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้าง Ecosystem ในระยะยาวควบคู่ไปกับการเดินหน้าขับเคลื่อน Enrich Academy ให้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้าง Hair Business Ecosystem เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพช่างผมไทยให้ได้รับการยอมรับในเวทีสากลอย่างยั่งยืน