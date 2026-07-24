ททท. เปิดตัวโครงการ 7-Day Fit Mission ท้าคนไทยออกเดินทางแบบฟิต ๆ พิชิตเป้าหมายสุขภาพทั่วไทย ตอกย้ำแนวคิด Health is the New Wealth สร้างแรงบันดาลใจในการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพระหว่างการเดินทาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่ The New Thailand และตอบรับกระแสการท่องเที่ยวแบบ Athletic Adventure ด้วยโครงการใหม่ล่าสุด “7-Day Fit Mission” ชวนคนรักสุขภาพและการออกกำลังกายมาร่วมเปลี่ยนทริปเที่ยวให้กลายเป็นทริปฟิต พิชิตสุขภาพ ทุกทีที่เที่ยวไทย
ปัจจุบัน การออกกำลังกายได้กลายเป็น Purpose-driven Lifestyle ที่สะท้อนตัวตนและคุณค่าชีวิตของคนรุ่นใหม่ ตลอดจนเป็นเครื่องมือช่วยจัดการความเครียดและเยียวยาภาวะหมดไฟของคนเมือง สอดคล้องกับแนวโน้มตลาด Wellness Tourism ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยว่า “แนวคิด Health is the New Wealth หรือสุขภาพคือความมั่งคั่งรูปแบบใหม่ ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนจากการดูแลสุขภาพยามเจ็บป่วย สู่การลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ วัน
“ททท. จึงจัดทำโครงการ 7-Day Fit Mission เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์อันหลากหลายของผู้รักสุขภาพและหลงใหลการออกกำลังกาย โดยผสานกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เข้ากับประสบการณ์สนุกท้าทายทั่วเมืองไทย และสร้างแรงบันดาลใจในการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพระหว่างการเดินทาง โดยอาศัยระยะเวลาต่อเนื่อง 7 วัน เป็นจุดเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างความรู้สึก Quick Win หรือชัยชนะเล็ก ๆ ในแต่ละวัน ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดวินัยด้านสุขภาพในระยะยาว
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โครงการ 7-Day Fit Mission ได้คัดสรรผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่ และพิกัดกิจกรรมที่มีความโดดเด่นด้านสุขภาพ กีฬา และการผจญภัย นำเสนอภายใต้ 3 ธีม ได้แก่
• Active Lifestyle: ผสานกิจกรรมเชิงกีฬาและการออกกําลังกายที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สายแอคทีฟ
• Adventure Experience: เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่ท้าทายทั้งร่างกายและจิตใจ
• Wellness Escape: มุ่งเน้นแนวทางการปรับสมดุลชีวิตและส่งเสริมสุขภาพระยะยาว (Longevity)
ทั้งนี้ โครงการฯ นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำดีลและโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการออกเดินทาง และจัดกิจกรรม
“7-DAY FIT MISSION : ADVENTURE READY BOOST CAMP” ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ไอคอนสยาม ครั้งแรกของเมืองไทยกับการเปลี่ยนพื้นที่แลนด์มาร์กกลางกรุงฯ ให้เป็นแคมป์เตรียมความฟิตก่อนออกเดินทาง อัดแน่นด้วยโปรแกรม HIIT Workout, Bodyweight Training และ Stretching เพื่อกระตุ้นการก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดและพร้อมออกไปค้นพบตัวคุณในเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม ด้วยความร่วมกับพันธมิตรด้าน Health & Wellness ได้แก่
บริษัท เอสเทค ฟาร์มา จำกัด, Aura Bangkok Clinic ภายใต้เครือ Aura Wellness, Iwelty, Woft BKK รวมถึง
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, Traveloka, HOKA, Vichy Dercos, และ Beyond The Vines
และชวนร่วมสนุกกับชาเลนจ์ออนไลน์ “7-DAY FIT YOUR WAY CHALLENGE : 7 วันท้าเที่ยวฟิต ในแบบของคุณ” เพียงสร้างสรรค์คอนเทนต์ถ่ายทอดประสบการณ์จากทริปเที่ยวฟิต ๆ ที่มีกิจกรรมด้านสุขภาพ กีฬา หรือการผจญภัย อย่างน้อย 7 กิจกรรม หรือ 7 วัน ในแบบฉบับของคุณเอง บนโซเชียลมีเดีย ตั้งแต่วันนี้ - 30 กรกฎาคม 2569 ก็มีสิทธิ์เป็น 1 ใน 20 ผู้ได้รับรางวัล รวมมูลค่ากว่า 230,000 บาท
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชื่อว่าโครงการ 7-Day Fit Mission จะสามารถยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่ Wellness & Active Lifestyle Destination และสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นส่วนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ และโปรโมชันเพื่อออกเดินทางแบบฟิต ๆ ได้ทาง
• Facebook Page: 7-Day Fit Mission
• Instagram: 7dayfit.mission
• Line OA: @7dayfitmission