“ พลังงาน”ย้ำไทยมีน้ำมันเพียงพอ ชี้กองทุนฯติดลบเฉียด 6.4หมื่นล้านบาท

ก.พลังงาน เกาะติดสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกอย่างใกล้ชิด ย้ำไทยมีน้ำมันมีเพียงพอ และใช้กองทุนน้ำมันฯ ดูแลเสถียรภาพราคาไม่ให้ผันผวน ล่าสุดกองทุนน้ำมันติดลบเฉียด 6.4หมื่นล้านบาท
นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งในขณะนี้ยังคงมีความผันผวนจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานทั่วโลก ซึ่งการจัดหาน้ำมันดิบของไทย มีการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง มีการปรับเปลี่ยนแหล่งจัดหาน้ำมันดิบที่มีศักยภาพและเพิ่มปริมาณนำเข้า อาทิ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนติน่า โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 มีน้ำมันสำรองเพื่อการค้า (น้ำมันดิบ+น้ำมันสำเร็จรูป) 2,353 ล้านลิตร น้ำมันสำรองตามกฎหมาย 3,385 ล้านลิตร น้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างการขนส่ง 4,299 ล้านลิตร และน้ำมันที่ได้รับการยืนยันการจัดหาแล้ว (รอการขนส่ง) 3,280 ล้านลิตร ซึ่งรวมแล้ว ประเทศไทยมีน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการใช้ 108 วัน
ปัจจุบันมีการใช้น้ำมันดีเซลเฉลี่ยวันละ 57.26 ล้านลิตร และน้ำมันเบนซินอยู่ที่ 30.36 ล้านลิตร โดยมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการอย่างรัดกุม เพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศมีเพียงพอต่อความต้องการของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ โดยไม่เกิดภาวะขาดแคลนในทุกสถานการณ์
ส่วนในด้านราคา กระทรวงพลังงานจะดูแลเสถียรภาพด้านราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ เพื่อลดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2569 เห็นชอบให้ปรับลดราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ลดลง 2.40 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2569 จากนั้นจะมีการทบทวนให้เหมาะสมและทันกับสถานการณ์ เป็นการใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าไปรักษาสมดุลและบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลก
สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ติดลบที่ 63,921 ล้านบาท แต่ยังคงมีสภาพคล่องและศักยภาพเพียงพอในการบริหารจัดการราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม