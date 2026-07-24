ตอกย้ำสองทศวรรษครึ่งแห่งความสำเร็จ! สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ชูการสร้าง “อัตลักษณ์” นำ AI จัด Open House สิงหาคมนี้ ชวนคนมีฝัน ค้นพบตัวเองผ่านการเรียนออกแบบระดับโลก

ต่อยอดความสำเร็จ 25 ปี ภายใต้แนวคิด Different Dreams, One Place: ผลิตศิษย์เก่ากว่า 1,235 คนทั่วโลก โดย 85% สามารถประกอบอาชีพในสายงานออกแบบได้สำเร็จ ต่อยอดสร้างแบรนด์ของตนเองกว่า 350 แบรนด์ ชูวิสัยทัศน์ “อัตลักษณ์-ความรู้จริง”: ชี้ AI เป็นเครื่องมือ แต่ "กระบวนการคิด-การลงมือทำ" คือแก่นแท้ของการออกแบบที่เทคโนโลยีจะต่อยอดได้ เตรียมเปิด Open House: ต้อนรับคนสนใจเรียนออกแบบ ในวันที่ 1 และ 22 สิงหาคม 2569 ณ Chanapatana International Design Institute รับตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน ชูหลักสูตรอิตาลี มาตรฐานระดับสากล ในราคาที่คนไทยเข้าถึงได้
กรุงเทพฯ 23 กรกฎาคม 2569 – อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) กำลังกลายเป็นขุมทรัพย์ใหม่แห่งอนาคต โดยข้อมูลจากงาน CEA Forum 2026 ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ระบุว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมนี้มีมูลค่ารวมทั่วโลกกว่า 71.9 ล้านล้านบาท และรองรับการจ้างงานบุคลากรกว่า 50 ล้านคนทั่วโลก ขณะที่ประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท (8.01% ของ GDP ประเทศ) และสร้างรายได้จากการส่งออกสูงเกือบ 3.9 แสนล้านบาท
ท่ามกลางโอกาสมหาศาลนี้และกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาสร้างความสั่นสะเทือน สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (หรือ Chanapatana International Design Institute) ได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งตลอดระยะเวลา 25 ปี ในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของดีไซเนอร์ไทยบนเวทีสากล พร้อมชี้ให้เห็นว่า "เครื่องมือที่ล้ำสมัยไม่เท่ากับอัตลักษณ์และกระบวนการคิดของมนุษย์”
นายสิทธิพัฒน์ ธนสารสิน ผู้อำนวยการ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ กล่าวว่า "ความภาคภูมิใจตลอด 25 ปีที่ผ่านมา คือการผลิตศิษย์เก่าคุณภาพออกไปมากกว่า 1,235 คน ซึ่ง 85% สามารถประกอบอาชีพในสายงานออกแบบได้สำเร็จ ต่อยอดสร้างแบรนด์ของตนเองกว่า 350 แบรนด์ ทั้งยังมีเครือข่ายศิษย์เก่าชนาพัฒน์ที่แข็งแกร่งและช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเหนียวแน่น จากความสำเร็จของศิษย์เก่านับหลายสิบคนที่สร้างชื่อเสียงในระดับสากล ขอหยิบยกตัวอย่างที่โดดเด่น อาทิ คุณเมธาวี อั้งทอง เจ้าของแบรนด์ Black Sugar บนเวที Vienna Fashion Week และคุณณรงค์ เกตุแก้ว เจ้าของแบรนด์ Narong ผู้อยู่เบื้องหลังชุดบนเวที Miss Universe เป็นต้น”
ในงานนี้ ชนาพัฒน์ ยังได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี พร้อมจัดพิธีรำลึกเปิดรูปเหมือนสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ผู้ก่อตั้งสถาบัน เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์วิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ที่มีปณิธานจะสร้างสถานที่เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนักออกแบบที่มีคุณภาพให้ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลก
เอกลักษณ์ที่ทำให้ชนาพัฒน์แตกต่าง คือปรัชญาความเปิดกว้าง ภายใต้แนวคิด “Different Dreams, One Place” นายสิทธิพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เผยว่า คำว่า "ชนาพัฒน์" มาจาก 'ชนา' (คน) รวมกับ 'พัฒน์' (พัฒนา) มุ่งเน้นการพัฒนาคน สถาบันจึงเปิดรับทุกคนตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ โดยไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ ความหลากหลายนี้เองที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองในคลาสเรียน ประกอบกับการใช้วิธีการสอนดีไซน์แบบอิตาลี ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน 'ค้นหาแรงบันดาลใจจากข้างในตัวเอง' ทำให้ผลงานมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจน โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร
ชนาพัฒน์เปิดสอน 2 หลักสูตรหลัก ได้แก่ สาขาออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) และสาขาออกแบบตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์ (Interior & Product Design) มาตรฐานอิตาลีที่สอนโดยคณาจารย์ต่างชาติ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (Semester Exchange) กับสถาบันพันธมิตรกว่า 10 สถาบันทั่วโลก ใช้เวลาเรียนและทำโปรเจกท์รวม 15-20 เดือน ในอัตราค่าเรียนที่คนไทยเข้าถึงได้
สำหรับประเด็น AI นายสิทธิพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้มุมมองว่า “ชนาพัฒน์มองว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ แต่เป็นอีก ‘เครื่องมือ’ ที่ช่วยให้กระบวนการทำงานรวดเร็วขึ้น แต่ความรู้พื้นฐานและอัตลักษณ์ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด หากคุณใช้แต่ AI โดยไม่มีชุดความรู้พื้นฐานและอัตลักษณ์ของตนเอง งานที่ออกมาก็จะซ้ำกันหมดทั้งตลาด สอดคล้องกับเทรนด์โลกปัจจุบันที่ผู้บริโภคหันมาโหยหาสุนทรียศาสตร์ที่เน้นความเป็นมนุษย์ (Sensory & Human-Centric Design) การมี DNA ที่โดดเด่น การเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึก และสร้างแรงบันดาลใจจากภายใน จึงเป็นสิ่งที่ AI ยังทดแทนมนุษย์ไม่ได้อย่างแน่นอน"
สำหรับผู้ที่มีแรงบันดาลใจสนใจในงานออกแบบ ไม่ว่าจะต้องการเป็นนักออกแบบมืออาชีพ สร้างแบรนด์ของตัวเอง มองหาอาชีพที่สองที่มั่นคง หรือเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะในการคิดสร้างสรรค์ แม้จะไม่เคยมีพื้นฐานด้านการออกแบบมาก่อนก็สามารถเรียนได้ ขอเพียงมีความชื่นชอบเป็นแรงบันดาลใจและกล้าก้าวออกจาก comfort zone โดยสถาบันจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ชาวต่างชาติมากประสบการณ์ในวงการออกแบบนานาชาติ
สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม Open House ในวันที่ 1 และ 22 สิงหาคม 2569 ณ Chanapatana International Design Institute (สุขุมวิท 101) ภายในงานพบกับการเจาะลึกหลักสูตร ร่วมเวิร์กชอปโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และเรียนรู้เคล็ดลับความสำเร็จจากศิษย์เก่าตัวจริงในการก้าวเข้าสู่แวดวงการออกแบบ เพื่อสร้างทางให้ตัวคุณเองในอนาคต
สามารถติดตามกำหนดการได้ที่เพจสถาบัน FB: Chanapatana และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.chanapatana.ac.th หรือโทรสอบถามข้อมูลที่ 02-741-3717