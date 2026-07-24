บีอีซี เวิลด์ ผนึกI.E. สิงคโปร์ ขาย 12 ละครดังลุยตลาดโลก

บริษัท ไอ.อี. เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (I.E. Entertainment) ผู้จัดจำหน่ายคอนเทนต์ชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญร่วมกับ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคอนเทนต์และความบันเทิงชั้นนำของประเทศไทย ในการซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ละครช่อง 3 จำนวน 12 เรื่อง รวมความยาวกว่า 310 ชั่วโมง เพื่อนำไปจัดจำหน่ายในหลายประเทศและภูมิภาคทั่วโลกผ่านทั้งช่องทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินและแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีพันธมิตรในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ บริษัท โอเชียน เทคโนโลยี (ไห่หนาน) จำกัด (ประเทศจีน), บริษัท มีเดียคอร์ป แชนแนล ยู จำกัด (ประเทศสิงคโปร์), บริษัท ซิสเต็ม เทเลวิชั่น มาเลเซีย เบอร์ฮัด จำกัด (ประเทศมาเลเซีย) และ บริษัท ลาติน มีเดีย จำกัด (ภูมิภาคละตินอเมริกาและสหรัฐอเมริกา)
คอนเทนต์ละครของช่อง 3 ที่มีการจำหน่ายลิขสิทธิ์ตามข้อตกลงนี้ทั้ง 12 เรื่อง ได้แก่ แม่เลี้ยง (Stepmother) แสนรัก (My (Im)Perfect Family) คุณพี่เจ้าขา..ดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์ (Good Heavens! I'm a Goose not a Swan) ที่สุดของหัวใจ (You Touched My Heart) ใต้เงาตะวัน (Eclipse of the Heart) จนกว่าจะได้รักกัน (Love at First Night) โลกหมุนรอบเธอ (Never Enough) รักสุดท้าย (My Safe Zone) รักไม่คาดฝัน (Play Park) บุพเพสันนิวาส (Love Destiny) เจ้าสาวบ้านไร่ (The Wedding Contract) และ เว้าวอนรัก (Surviving Beauty)
โดย เทรซีแอนน์ มาลีนนท์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายธุรกิจสนับสนุน บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บมจ. บีอีซี เวิลด์ ได้สานต่อความร่วมมือกับ I.E. Entertainment เพื่อนำละครไทยไปสู่ตลาดสากล ทั้งในตลาดที่เราจำหน่ายอยู่แล้วในปัจจุบันและตลาดใหม่ ๆ อย่างจีน สิงคโปร์ มาเลเซีย ลาตินอเมริกา สเปน รวมถึงกลุ่มชาวฮิสแปนิกในสหรัฐอเมริกา ทั้งสองบริษัทมีความร่วมมือและประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างสูงมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 ซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมร่วมกันอีกต่อไป”
ทางด้าน อินดรา ซูฮาโจโน Co-Founder and Director of I.E. Entertainment กล่าวเสริมว่า “เราเลือกสรรพันธมิตรด้านคอนเทนต์อย่างพิถีพิถันมาโดยตลอด ซึ่งบริษัทฯ ประทับใจในคอนเทนต์ของ บีอีซี เวิลด์ เป็นอย่างยิ่ง ทั้งในแง่ของคุณภาพและความต่อเนื่อง จากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมาเป็นระยะเวลานาน ดิฉันภูมิใจที่จะกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จในการจัดจำหน่ายคอนเทนต์ละครจากช่อง 3 ไปยังกว่า 30 ประเทศ รวมเป็นความยาวคอนเทนต์กว่า 20,000 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมในแต่ละตลาดได้อย่างตรงจุด”
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายการเข้าถึงละครไทยในตลาดสากล ทำให้ผู้ชมในทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงเรื่องราวและความบันเทิงคุณภาพสูงจากประเทศไทยได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศไทยในระยะยาว