KFC เสิร์ฟ “ดิปซอส” 3 รสชาติใหม่

KFC ประเทศไทย ยกระดับการกินไก่ทอด เสิร์ฟ “ดิปซอส” 3 รสชาติใหม่
พร้อมชวนแฟนๆ จ้วงกันให้ฉ่ำเพียงถ้วยละ 29 บาท ตั้งแต่ 23 กรกฎาคมนี้ ทุกช่องทางทั่วประเทศ
KFC ประเทศไทย แบรนด์ไก่ทอดอันดับ 1 ที่ครองใจชาวไทยมากว่า 4 ทศวรรษ ยกระดับการกินไก่ทอด ขอเสิร์ฟ “ดิปซอส” (Dip Sauce) 3 รสชาติใหม่ล่าสุด สามสไตล์ที่นัวแบบไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะ “ดิปซอสแซ่บมาโย” รสชาติเข้มข้น ครีมมี่ เผ็ดเปรี้ยว
สไตล์ไทย “ดิปซอสโคเรียนฮอท” เผ็ดหวานลงตัว แซ่บที่ปลายลิ้น สไตล์เกาหลีต้นตำรับ “ดิปซอสไวท์บาร์บีคิว” รสเปรี้ยวหวานกลมกล่อมสไตล์อเมริกัน หอมควันบาร์บีคิว ที่จะอัปเกรดความอร่อยให้ทุกเมนู ดิปเพลินจนหยุดไม่อยู่
โดยพร้อมให้เปิดต่อมรับความนัว แล้วมาจ้วงกันให้ฉ่ำกับ “ดิปซอส” ใหม่ล่าสุด ราคาถ้วยละ 29 บาท ที่ร้าน KFC ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ) รวมถึงทุกช่องทางการสั่งซื้อ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ KFC, KFC App และแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีชั้นนำ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
มากกว่า 40 ปี ที่ KFC ประเทศไทย ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่แค่บุกเบิกวัฒนธรรมการกินไก่ทอดเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้นำอันดับ 1 เรื่องซอสที่ลูกค้าพูดถึง และชื่นชอบมาโดยตลอด เรียกได้ว่าสร้างภาพจำของคนไทยว่าซอส KFC นั้นถูกใจที่สุด โดยเฉพาะ “ซอสพริกผู้พัน” ซอสคู่ใจที่แฟนๆ ต่างหลงรักและขาดไม่ได้ในทุกมื้อไก่ทอด เคยสร้างปรากฏการณ์เขย่าวงการซอสมาแล้วอย่างต่อเนื่อง
ครั้งนี้แบรนด์ได้นำความยิ่งใหญ่และความเชี่ยวชาญเรื่องซอสที่ถูกใจแฟนๆ อย่างมากมาผนวกเข้ากับเทรนด์ของ “คนคลั่งซอส” ที่มองไปทางไหนก็ต้องจิ้มกันให้สุด อีกทั้งตัวเลือกที่มีให้มากมายจนเลือกไม่ถูก วันนี้เจ้าตลาดอย่าง KFC ที่การันตีความอร่อยยืนหนึ่งในใจผู้บริโภคพร้อมเสิร์ฟ “ดิปซอส” (Dip Sauce) ทั้ง 3 รสชาติใหม่ ที่เสริมความยิ่งใหญ่ของคำว่า “ซอส” ให้เต็มประดา ไม่ว่าจะกินไก่ทอดหรือเมนูไหนๆ ของ KFC ก็อร่อยสะใจ และฟินแบบอัปเลเวล เพราะดิปซอสของ KFC คือซอสที่ใช่ และพร้อมเติมความฟินให้ทะลุปรอท
“ดิปซอส” (Dip Sauce) 3 รสชาติใหม่ของ KFC ประกอบด้วย:
• ดิปซอสแซ่บมาโย – รสชาติเอกลักษณ์แบบ KFC เข้มข้น ครีมมี่ ผสานความเผ็ดเปรี้ยวสไตล์ไทย ยิ่งดิปกับเมนูไก่ทอด ยิ่งเพิ่มความนัว อร่อยฟินขึ้นอีกระดับ
• ดิปซอสโคเรียนฮอท – รสเผ็ดหวานลงตัว พร้อมความฮอตที่ปลายลิ้น อร่อยสไตล์เกาหลีต้นตำรับ ยิ่งดิปยิ่งฉ่ำ อร่อยทุกคำ
• ดิปซอสไวท์บาร์บีคิว – ผสานรสเปรี้ยวหวานอย่างกลมกล่อมสไตล์อเมริกัน พร้อมกลิ่นหอมควันบาร์บีคิว ช่วยอัปเกรดความอร่อยให้ทุกเมนู ดิปเพลินจนหยุดไม่อยู่
พิเศษ! แลกซื้อดิปซอสได้ในราคาเพียงถ้วยละ 20 บาท เมื่อซื้อพร้อมชุดคอมโบใดก็ได้ หรือจัดเต็มความฟินกับโปรโมชัน 3 ถ้วย ในราคา 59 บาท จากราคาปกติ 87 บาท (ประกอบไปด้วย ดิปซอสแซ่บมาโย, ดิปซอสโคเรียนฮอท และดิปซอสไวท์บาร์บีคิว รสชาติละ 1 ถ้วย) ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
“ดิปปาร์ตี้บักเก็ต” ชุดสุดคุ้มสำหรับคนคลั่งซอส ภายในชุดประกอบด้วย ไก่ทอด 4 ชิ้น, ไก่ไม่มีกระดูก 2 ชิ้น, ไก่วิงซ์แซ่บ 3 ชิ้น, เฟรนช์ฟรายส์ (ปกติ) 1 ที่ พร้อมดิปซอสแซ่บมาโย, ดิปซอสโคเรียนฮอท และดิปซอสไวท์บาร์บีคิว รสชาติละ 1 ถ้วย ในราคา 299 บาท ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2569 ที่ร้าน KFC ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ) รวมถึงทุกช่องทาง
การสั่งซื้อ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ KFC, KFC App และแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีชั้นนำ
ปัจจุบันมีร้านเคเอฟซี 1,226 สาขาใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ณ ธันวาคม 2568) บริหารแบรนด์และแฟรนไชส์ โดย บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริหารร้านเคเอฟซีโดย แฟรนไชส์ซี จำนวน 3 ราย
1. บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG)
2. บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (RD)
3. บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (QSA)