เทรนด์ Staycation ไทยมาแรง “กระบี่” แชมป์ยอดจองโต 2 เท่า

กระแส Staycation ในไทยมาแรง Traveloka เผย “กระบี่” ครองแชมป์ยอดจองโตทะลุ 2 เท่า ตามด้วยหัวหินและพัทยา
นิยามการท่องเที่ยวกำลังเปลี่ยน จากการวางแผนล่วงหน้าเป็นเดือน และเก็บวันลาพักร้อนไว้สำหรับทริปใหญ่เพียงครั้งเดียวปลายปี สู่การเดินทางที่ยืดหยุ่นและเกิดขึ้นได้ในทุกโอกาส
จุดหมายปลายทางริมทะเลของไทยกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในฐานะจุดหมายสำหรับการพักผ่อนระยะสั้นภายในประเทศ โดยข้อมูลการจองล่าสุดจาก Traveloka แพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุว่า กระบี่เป็นจังหวัดที่มียอดจองที่พักสำหรับ Staycation เติบโตสูงที่สุดบนแพลตฟอร์ม โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตามมาด้วยหัวหิน พัทยา และภูเก็ต สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการเดินทางของคนไทยที่เปลี่ยนไป โดยหันมาเลือกทริปสั้น ๆ แต่เดินทางบ่อยขึ้น แทนการรอการท่องเที่ยวครั้งใหญ่เพียงปีละครั้ง
ภาพรวมทั่วประเทศพบว่า ยอดจองที่พักสำหรับ Staycation บน Traveloka เติบโตมากกว่า 70% เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของการพักผ่อนระยะสั้นที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ได้อย่างลงตัว แทนที่จะรอวันหยุดยาวเพียงครั้งเดียวในแต่ละปี นักเดินทางชาวไทยจำนวนมากเลือกเติมพลังผ่านการเดินทางช่วงสุดสัปดาห์ หรือทริปสั้น ๆ ที่สามารถวางแผนและจัดสรรเวลาได้ง่ายกว่า
จุดหมายปลายทางไหนกำลังได้รับความนิยมมากที่สุด?
จุดหมายปลายทางริมทะเลยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของกระแส Staycation ในประเทศไทย โดย กระบี่ มียอดจองเติบโตสูงที่สุด เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า จากปีก่อน ตามด้วย หัวหิน ที่เติบโตกว่า 80% พัทยา เติบโตราว 65% และ ภูเก็ต เติบโตเกือบ 60% แม้แต่ละจุดหมายจะมีเสน่ห์แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนริมทะเล การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือการพักผ่อนสำหรับครอบครัว แต่ทุกแห่งล้วนมีจุดเด่นที่ดึงดูดให้นักเดินทางเปลี่ยนวันหยุดสุดสัปดาห์ธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่มีคุณค่า
นักเดินทางยุคใหม่เลือกเดินทางบ่อยขึ้น แทนการรอทริปใหญ่
ปัจจุบัน นักเดินทางกำลังนิยามรูปแบบการพักผ่อนใหม่ จากเดิมที่ต้องรอการลาพักร้อนครั้งใหญ่ กลายเป็นการเลือกออกเดินทางบ่อยขึ้น แม้จะเป็นเพียงทริปสั้น ๆ เพียง 2-3 วันก็ตาม
แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในวงกว้าง ทั้งรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ตารางชีวิตที่แน่นขึ้น และการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกายและใจ ส่งผลให้การพักผ่อนระยะสั้นกลายเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ เพราะไม่ต้องใช้เวลา งบประมาณ หรือการวางแผนมากเท่ากับการเดินทางระยะไกล สำหรับนักเดินทางจำนวนมาก ความหรูหราในวันนี้อาจไม่ใช่การเดินทางไปให้ไกลที่สุด แต่คือการได้ตัดขาดจากความวุ่นวายและมีเวลาพักผ่อนอย่างแท้จริง
ขณะเดียวกัน ความคาดหวังต่อกระแส Staycation ก็เปลี่ยนไปเช่นกัน นักเดินทางไม่ได้มองหาเพียงห้องพักอีกต่อไป แต่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ครบถ้วนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตื่นมาพร้อมวิวทะเล การผ่อนคลายด้วยสปา การออกไปค้นหาร้านกาแฟท้องถิ่น ลิ้มลองอาหารประจำถิ่น หรือเพียงแค่ได้ใช้เวลาอย่างเรียบง่ายในบรรยากาศใหม่ ๆ ทำให้ที่พักกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การท่องเที่ยว ไม่ใช่เพียงสถานที่สำหรับพักค้างคืน
ค้นพบเสน่ห์ของประเทศไทยอีกครั้ง ผ่านการเดินทางในทุกสุดสัปดาห์
ความนิยมของ Staycation ที่เพิ่มขึ้นยังสะท้อนถึงการหันกลับมาเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านมากขึ้น สถานที่ที่ครั้งหนึ่งอาจเคยเป็นจุดหมายสำหรับวันหยุดยาวหรือทริปครอบครัว กำลังกลายเป็นตัวเลือกสำหรับการพักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์ เปิดโอกาสให้นักเดินทางได้กลับไปสัมผัสสถานที่คุ้นเคยในมุมมองใหม่
เมื่อการเดินทางกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น แนวโน้มของการพักผ่อนระยะสั้นที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์ (experience-led travel) คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย Staycation ไม่ได้เข้ามาแทนที่การท่องเที่ยวระยะยาว แต่ทำหน้าที่เติมเต็มการเดินทางตลอดทั้งปี เปิดโอกาสให้นักเดินทางได้พักผ่อน ใช้เวลาร่วมกับคนสำคัญ และสร้างความทรงจำที่มีคุณค่า โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกล
สำหรับนักเดินทางยุคใหม่ การพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบอาจไม่ได้วัดจากระยะทางของจุดหมายปลายทางเสมอไป แต่คือการได้พบสถานที่ที่เหมาะสำหรับการหยุดพัก เติมพลัง และกลับมาใช้ชีวิตอย่างสมดุลอีกครั้ง
Traveloka ยังคงมุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้ใช้งาน ให้สามารถออกไปสำรวจโลกได้ในทุกโอกาส ผ่านประสบการณ์การจองที่สะดวกครบวงจร ตัวเลือกที่พักและกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงข้อเสนอสุดพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่าย คุ้มค่า และน่าประทับใจยิ่งขึ้น