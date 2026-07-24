KEX ผนึก SF ดันธุรกิจไทยเชื่อมโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - KEX ผนึก SF Express เปิดเกมโลจิสติกส์อัจฉริยะครบวงจร ดันผู้ประกอบการไทยเชื่อมตลาดจีน–โลก ผ่านเวที Thailand – China Cooperation Expo 2026ฉลองครบรอบ 20 ปี ทรานส์ฟอร์มสู่ ‘End-to-End Smart Logistics Solutions’ รองรับทุกไซส์ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 22 – 25 กรกฎาคมนี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “KEX” ผู้นำด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ประกาศความพร้อมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและความร่วมมือไทย–จีนแห่งปี “Thailand – China Cooperation Expo 2026” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 กรกฎาคม 2569 ณ Challenger Hall 2, IMPACT เมืองทองธานี ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ตอกย้ำการทรานส์ฟอร์มธุรกิจในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 20 จากผู้จัดส่งพัสดุด่วน สู่การเป็นผู้นำบริการโลจิสติกส์อัจฉริยะแบบครบวงจร (End-to-End Smart Logistics Solutions) ที่พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงซัพพลายเชนไทย–จีนสู่เวทีโลก
สำหรับโซลูชันอัจฉริยะครบวงจรของ KEX ครอบคลุมตั้งแต่บริการขนส่ง (Logistics), การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarding), พิธีการศุลกากร (Customs Clearance), บริการคลังสินค้าและฟูลฟิลเมนต์ (Fulfillment) ไปจนถึงการจัดส่งถึงมือผู้รับปลายทาง (Last-Mile Delivery) ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่แม่นยำและติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์
นายเจียเหว่ย จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การร่วมงานในครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งขึ้นของ KEX เราพร้อมเป็น 'สะพานโลจิสติกส์' เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทุกขนาด ตั้งแต่ SMEs ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการค้าในประเทศจีนและทั่วโลกได้อย่างราบรื่นและไร้รอยต่อ ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานของเรา”
ทั้งนี้ KEX ได้ผสานเครือข่ายภายในประเทศเข้ากับศักยภาพมาตรฐานระดับสากลผ่านความร่วมมือกับ SF Express ยักษ์ใหญ่โลจิสติกส์ระดับโลก เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กระบวนการนำเข้า-ส่งออกระหว่างไทยและจีนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ พร้อมดีไซน์โซลูชันที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามโจทย์ธุรกิจ (Scalability) รองรับทุกกลุ่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น C2C สำหรับแม่ค้าออนไลน์, B2C สำหรับแบรนด์อีคอมเมิร์ซ, B2B สำหรับผู้นำเข้า-ส่งออก รวมถึงพัสดุขนาดใหญ่ (Bulky) และการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border) โดยปัจจุบัน KEX มีจุดให้บริการมากกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI และ Big Data ในกระบวนการจัดส่ง พร้อมการันตีด้วยมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2022 ที่พร้อมทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย–จีนให้เติบโตอย่างยั่งยืน