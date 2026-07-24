Webull Thailand ผนึก Gaysorn Village ยกระดับประสบการณ์ Webull Prime เชื่อมโลกการลงทุนสู่ไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม

บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "Webull Thailand" ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Webull Corporation (NASDAQ: BULL) เจ้าของแพลตฟอร์มเทรดออนไลน์ Webull ประกาศความร่วมมือกับ Gaysorn Village ภายใต้แนวคิด “Invest Like a Prime. Live Like a Legend.” เพื่อยกระดับประสบการณ์ของสมาชิก Webull Prime ให้ก้าวไปไกลกว่าการลงทุน ผ่านการเชื่อมโยงโลกของการลงทุนเข้ากับไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม พร้อมเปิดประตูสู่ Community คุณภาพ สิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และประสบการณ์ที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน ผ่าน The Gaysorn Legend คอมมูนิตี้สมาชิกระดับพรีเมียมของ Gaysorn Village
คุณชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Webull Thailand กล่าวว่า “นักลงทุนยุคใหม่ไม่ได้มองการลงทุนเป็นเรื่องที่แยกออกจากการใช้ชีวิตอีกต่อไป แต่ต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้บริหารพอร์ตได้อย่างสะดวก ยืดหยุ่น และสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง ความร่วมมือกับ Gaysorn Village จึงเป็นการต่อยอด Webull Prime ให้ก้าวไปไกลกว่าการเป็นผู้ให้บริการด้านการลงทุน สู่ Community ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างเครือข่ายคุณภาพ และร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเติบโตทั้งด้านการลงทุนและการใช้ชีวิตไปพร้อมกัน”
ด้าน คุณชาญ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริหาร เกษรพร้อพเพอร์ตี้ และ เกษรกรุ๊ป กล่าวว่า “Gaysorn Village เชื่อว่าการสร้าง Community ที่แข็งแกร่ง เริ่มต้นจากเครือข่ายที่มีความหมาย (Meaningful Connections) มากกว่าความสัมพันธ์ในเชิงธุรกรรม ความร่วมมือกับ Webull Thailand จึงสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนที่มีวิสัยทัศน์ได้มาพบกัน แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดความสัมพันธ์ผ่านประสบการณ์ที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน
ผ่าน The Gaysorn Legend สมาชิกจะได้สัมผัสสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ครอบคลุมหลากหลายมิติของไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เข้าใช้บริการ Gaysorn Legend Lounge ณ Gaysorn Centre และ The Urban Lounge ณ Gaysorn Tower ตามระดับสมาชิก สิทธิที่จอดรถ สิทธิประโยชน์ในเดือนเกิด ไลฟ์สไตล์รีวอร์ดที่ได้รับการคัดสรรเป็นพิเศษ ข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ที่ร่วมรายการ ตลอดจนสิทธิ์เข้าร่วมประสบการณ์เที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับคอมมูนิตี้ของเรา
สมาชิกของ Webull Prime และ The Gaysorn Legend จะได้ร่วมสัมผัสคอลเลกชันประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ครอบคลุมหลากหลายมิติของการใช้ชีวิต ตั้งแต่องค์ความรู้ด้านการลงทุนและผู้ประกอบการ World-Class Gastronomy, Specialty Wellness ศิลปะ วัฒนธรรม งานคราฟต์ และไลฟ์สไตล์ที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน ทุกกิจกรรมได้รับการออกแบบเพื่อเปิดพื้นที่ให้สมาชิกได้พบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิด สร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน
สำหรับ Gaysorn Village ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการรวมสิทธิประโยชน์ของสององค์กร แต่เป็นการเชื่อมโยงผู้คน แบรนด์ และแนวคิดจากหลากหลายแวดวงเข้าไว้ด้วยกัน เราเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากสิทธิพิเศษเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากโอกาสในการพบปะผู้คนที่ใช่ การแลกเปลี่ยนมุมมองที่สร้างแรงบันดาลใจ และประสบการณ์ที่ช่วยเติมเต็มทั้งการใช้ชีวิตและการเติบโตในทุกมิติ ท้ายที่สุด ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความเชื่อร่วมกันของ Gaysorn Village และ Webull Thailand ในการสร้างคุณค่าระยะยาว ผ่าน Community ที่ให้คุณค่ากับความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นตัวของตัวเอง และความสัมพันธ์ที่มีความหมาย เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ Live Your Own Legacy”
Webull ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนยุคดิจิทัล ด้วยแพลตฟอร์มที่ผสานเทคโนโลยีการลงทุนเข้ากับประสบการณ์การใช้งานที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ พร้อมข้อมูลตลาดและราคาหุ้นแบบเรียลไทม์ เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงตลาดสหรัฐฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงในวันทำการ รองรับการลงทุนแบบ Fractional Shares การสร้างพอร์ตย่อยได้สูงสุด 10 พอร์ตภายใต้บัญชีเดียว รวมถึงคำสั่งซื้อขายขั้นสูง เช่น Take Profit, Stop Loss และ Trailing Stop เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน ทั้งนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐที่คงเหลือในบัญชีลงทุนและยังไม่ได้ลงทุน ยังสามารถรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด 3.5% ต่อปี ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท
สำหรับผู้ใช้งานที่มีสินทรัพย์สุทธิในบัญชีตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป จะได้รับการอัปเกรดเป็นสมาชิก Webull Prime พร้อมรับสิทธิประโยชน์ส่วนลดค่าคอมมิชชัน 50% สำหรับการซื้อขายหุ้นต่างประเทศและ ETFs (ยกเว้นหุ้นไทย) นอกจากนี้ นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเป็น Ultra High Net Worth (UHNW) ยังสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนเพิ่มเติม เช่น Leveraged & Inverse ETFs และ Digital Asset ETFs ตามระดับคุณสมบัติและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยกลุ่ม UHNW(E) สามารถซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ครบทุกประเภทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ สมาชิก Webull Prime จะได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าสมาชิก The Gaysorn Legend ระดับ Gold และ Platinum ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมสิทธิ์เข้าร่วม The Legend Experience ซึ่งเป็นคอลเลกชันกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ Alpha Investment Club, Private Yacht Experience, Golf Academy & Clinics, Curated Wine Tastings, High-Performance Driving Experience, Fine Dining Journeys และ Private Networking Gatherings ที่ได้รับการออกแบบเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายคุณภาพ และต่อยอดแรงบันดาลใจร่วมกัน
ภายใต้แนวคิด “Invest Like a Prime. Live Like a Legend.” ความร่วมมือระหว่าง Webull Thailand และ Gaysorn Village จึงสะท้อนนิยามใหม่ของ Investment Community ที่การลงทุนไม่ได้สิ้นสุดเพียงผลตอบแทนของพอร์ต แต่ต่อยอดไปสู่แรงบันดาลใจ ความสัมพันธ์ที่มีความหมาย และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ผ่าน Community ที่เชื่อมโยงผู้คน ความคิด และโอกาสเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนได้เติบโต เชื่อมต่อ และสร้าง Legacy ในแบบของตนเอง