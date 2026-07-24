"ทีมเซฟตี้ เซลส์" ผู้จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร เพื่อความปลอดภัยในทุกสถานประกอบการ

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง คลังสินค้า อาคารสำนักงาน หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการทั่วไป การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ป้องกันการสูญเสีย และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บริษัท ทีมเซฟตี้ เซลส์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้และอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม ผู้รับเหมาก่อสร้าง ร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ
บริษัทมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ครอบคลุมความต้องการใช้งานในหลายประเภท เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้ แว่นตานิรภัย กระบังหน้า หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี ถุงมือสำหรับงานทั่วไป ถุงมือกันบาด ถุงมือกันสารเคมี ชุดป้องกันสารเคมี ชุดกันความร้อน เสื้อสะท้อนแสง อุปกรณ์ป้องกันเสียง อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง เข็มขัดนิรภัย เชือกกันตก อุปกรณ์ช่วยชีวิต ตลอดจนสินค้าเพื่อความปลอดภัยภายในโรงงานและสถานที่ทำงาน
นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ชุดดับเพลิง สายดับเพลิง อุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง อุปกรณ์ช่วยหายใจ และผลิตภัณฑ์สำหรับรองรับเหตุฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์ล็อกเอาต์–แท็กเอาต์ ป้ายความปลอดภัย กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เทปตีเส้น อุปกรณ์ดูดซับน้ำมัน ตู้เก็บสารเคมี และฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉิน
บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน โดยพิจารณาทั้งด้านคุณภาพ มาตรฐานการผลิต ความแข็งแรง ความสะดวกในการใช้งาน และความคุ้มค่าของลูกค้า พร้อมมีทีมงานให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับหน้างานและความเสี่ยงแต่ละประเภท
สำหรับลูกค้าองค์กรและโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทสามารถให้บริการจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยได้อย่างครบถ้วน ช่วยลดความยุ่งยากในการติดต่อผู้จำหน่ายหลายราย สามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลายประเภทภายในที่เดียว พร้อมบริการจัดทำใบเสนอราคา เอกสารประกอบสินค้า และให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ
ด้วยประสบการณ์ในการจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้และความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม บริษัท ทีมเซฟตี้ เซลส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการทำงาน และสนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ สามารถดำเนินงานได้อย่างมั่นใจ
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เซฟตี้สำหรับพนักงานเพียงไม่กี่คน หรือการจัดหาอุปกรณ์สำหรับโรงงานและโครงการขนาดใหญ่ บริษัทพร้อมให้บริการด้วยสินค้าที่หลากหลาย การดูแลอย่างมืออาชีพ และการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าทั่วประเทศ
อุปกรณ์เซฟตี้ครบ จบในที่เดียว เลือกใช้บริการจาก บริษัท ทีมเซฟตี้ เซลส์ จำกัด
เพราะความปลอดภัยไม่ใช่เพียงข้อกำหนดในการทำงาน แต่คือการดูแลชีวิตของพนักงาน ทรัพย์สิน และอนาคตขององค์กร
บริษัท ทีมเซฟตี้ เซลส์ จำกัด ผู้จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้และอุปกรณ์ความปลอดภัยครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษา จัดทำใบเสนอราคา และจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ เรื่องความปลอดภัย ให้ทีมเซฟตี้ดูแล Website 1: https://supersafetythailand.com/ , Website 2: https://teamsafetysales.com/ , LINE OA: @aro1988r , โทร: 02-017-4242 , Facebook: teamsafetysales