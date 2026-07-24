“เชื่อชัย” บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง จัดเวิร์กชอปเผยเคล็ดลับแต่งหน้า “งานผิว” พร้อมแนะนำไอเท็มฮีโร่จาก SHAI

เมื่อเร็วๆ นี้ ปิลันธน์ ศรีวีระกุล หรือ “เชื่อชัย” บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง จัดกิจกรรม Workshop ถ่ายทอดเทคนิคการแต่งหน้าสไตล์ “งานผิว” พร้อมเผยเคล็ดลับการเลือกใช้ makeup ให้ผิวดูสวยเป็นธรรมชาติ และแนะนำผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ของแบรนด์ SHAI ณ สตูดิโอทักทาย โดยมี พลิน นันทขว้าง และ ดร.รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย ร่วมสัมผัสเทคนิคการแต่งหน้าและทดลองผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงยังมี สุพิชา สอนดำริห์ หรือพี่เอ๋ คลีโอ บรรณาธิการบริหาร CLEO Thailand เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
คุณชัย กล่าวว่า เทรนด์การแต่งหน้าในปัจจุบันให้ความสำคัญกับ “งานผิว” ที่ดูสวยสุขภาพดี เน้นการเผยผิวที่สว่าง กระจ่างใส ลดเลือนจุดบกพร่องได้อย่างแนบเนียน โดยยังคงความเป็นธรรมชาติ ไม่ดูหนาหนักจนเกินไป
ภายในงาน คุณชัยได้แนะนำ 2 ผลิตภัณฑ์ตัวเด่นของแบรนด์ SHAI ที่ช่วยสร้างลุคงานผิว ได้แก่ SHAI BRIGHT & GLOW 4 COLORS POWDER หรือ “แป้งงัดหน้า” แป้ง 4 เฉดสีที่ใช้ปัดรวมกันเพื่อปรับผิวให้ดูสว่าง โกลว์ใส และมีมิติ ด้วยเทคโนโลยี Luminous Bright Technology ช่วยกระจายแสง เติมเต็มร่องลึกและรูขุมขน พร้อม Soft Focus Effect ที่ช่วยเบลอจุดด่างดำและริ้วรอย ให้ผิวดูเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติ
อีกหนึ่งไอเท็มคือ SHAI F.A. CONCEALER FULL AND ALL COVERAGE คอนซีลเลอร์ที่ช่วยปกปิดรอยสิว กระ ฝ้า และจุดด่างดำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อสัมผัสเกลี่ยง่าย เบลอรูขุมขน ให้ผิวดูเรียบเนียนแต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ ติดทนนาน พร้อมส่วนผสม DETOXOPHANE และ SULFORAWHITE ที่ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใส สีผิวสม่ำเสมอ และช่วยลดเลือนจุดด่างดำ เพื่อเผยผิวสวยสุขภาพดีในทุกลุคได้ทุกวัน
สนใจสินค้า สั่งซื้อได้ที่ แพลตฟอร์มออนไลน์ ชั้นนำทุกช่องทาง https://linktr.ee/shaiandpollyrose