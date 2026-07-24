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Humanica จับมือ Dentsu Soken ยกระดับโซลูชัน HCM ครบวงจร หนุนบริษัทญี่ปุ่นบริหารคนครบวงจร จากสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่น สู่ภูมิภาคในอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพฯ – บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (Humanica) หนึ่งในผู้นำด้านระบบบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management System: HCMS) และบริการบริหารจัดการเงินเดือนข้ามประเทศ (Multi-Country Payroll Outsourcing: MCPO) ในภูมิภาคอาเซียน ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Dentsu Soken Inc. บริษัทเทคโนโลยี และที่ปรึกษาชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ผนึกศักยภาพ เทคโนโลยีและ ความเชี่ยวชาญของสององค์กร เดินหน้ายกระดับโซลูชันบริหารทรัพยากรบุคคล แบบครบวงจร รองรับบริษัทญี่ปุ่น ที่ขยายฐานธุรกิจออกนอกญี่ปุ่นไปทั่วอาเซียน พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรจากสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่น กับข้อมูลบุคคลากร ในฐานการดำเนินงานในแต่ละประเทศแบบไร้รอยต่อ วางรากฐานการบริหารทุนมนุษย์ ระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบ และปักหมุดต่อยอด ความร่วมมือ สู่ตลาดเอเชียนอกอาเซียน ในอนาคต
​ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผสานจุดแข็งของ Humanica ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชัน HCM และ Multi-Country Payroll Outsourcing Service ระดับภูมิภาค เข้ากับศักยภาพด้านเทคโนโลยีองค์กรและบริการที่ปรึกษาของ Dentsu Soken โดยเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม Workplaze ของ Humanica เข้ากับแพลตฟอร์ม POSITIVE ของ Dentsu Soken เพื่อสร้างโซลูชันแบบ End-to-End ที่เชื่อมโยงการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่สำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่นไปจนถึงการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ ของอาเซียนได้อย่างไร้รอยต่อ

​นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) หรือ Humanica กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการให้บริการด้าน Human Capital Management สำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่มีฐานการดำเนินงาน ในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะในบริบทที่องค์กรต้องเผชิญกับความแตกต่างของกฎหมายแรงงาน ระบบการจ่ายเงินเดือน ข้อกำหนด กฎระเบียบด้านภาษี ข้อกำหนดตามกฎหมาย เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจในแต่ละบริษัท ในแต่ละประเทศ ซึ่งทำให้การบริหาร ทรัพยากรบุคคลในระดับภูมิภาคจำเป็นต้องอาศัยระบบที่มีความยืดหยุ่น แม่นยำ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของแต่ละประเทศ และเป็นไปตามนโยบายของแต่ละบริษัท

​ทั้งนี้ Humanica มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชัน HCM และ Multi-Country Payroll Outsourcing Service ในอาเซียน ทำงานผ่านระบบคลาวด์ที่ครอบคลุมทั้ง Core HR, Payroll, Time & Attendance, Leave Management, Workforce Management, Employee & Manager Self-Service, Benefits, Recruitment, Performance Management, Learning และ HR Analytics ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถ บริหารบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับประสบการณ์ของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

​นายสุนทรกล่าวเสริมว่า การจับมือกับ Dentsu Sokenจะช่วยผสานความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กรเข้าด้วยกัน โดย Humanica นำประสบการณ์ด้านการให้บริการและการบริหารโครงการในภูมิภาคอาเซียน ขณะที่ Dentsu Soken มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์ม POSITIVE ซึ่งเป็นโซลูชัน HCM ระดับองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทญี่ปุ่นได้รับโซลูชันที่ตอบโจทย์ ทั้งในด้านเทคโนโลยี การนำระบบไปใช้งานจริง และการสนับสนุนการดำเนินงาน ในระดับท้องถิ่น

​"การผสานศักยภาพของ Humanica และ Dentsu Soken จะช่วยสร้างโซลูชันที่เชื่อมโยงสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่นกับการดำเนินงานในอาเซียนได้ อย่างสมบูรณ์แบบ วิสัยทัศน์ระยะยาวของเราคือการก้าวสู่การเป็นพันธมิตรหลักที่บริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นให้ความไว้วางใจในการขยายธุรกิจครอบคลุมอาเซียน และต่อยอดความร่วมมือไปยังภูมิภาคเอเชีย" นายสุนทรกล่าว

​ด้านนาย ชูจิ อากิยามะ หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมธุรกิจระดับโลก บริษัท Dentsu Soken Inc. (Mr. Shuji Akiyama, Head of Global Promotion Office of Dentsu Soken Inc.) กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้จะนำประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบและการให้บริการในแต่ละประเทศของ Humanica มาผสานกับความเชี่ยวชาญของ Dentsu Soken ในธุรกิจ HCM ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างโซลูชันที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับบริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในอาเซียน พร้อมต่อยอดจากระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการเงินเดือนไปสู่การบริหารบุคลากรในระดับโลก และร่วมแก้ไขความท้าทายด้านการ บริหาร องค์กรของลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน”

​ความร่วมมือระหว่าง Humanica และ Dentsu Soken ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการผสานศักยภาพระหว่างบริษัทผู้นำโซลูชัน HCM และ บริการ MCPO จากประเทศไทย กับความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของพันธมิตรชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเชื่อมโยงการบริหารทุนมนุษย์ พร้อมวาง รากฐานสู่การขยาย ความร่วมมือในระดับอาเซียนในอนาคต








Humanica จับมือ Dentsu Soken ยกระดับโซลูชัน HCM ครบวงจร หนุนบริษัทญี่ปุ่นบริหารคนครบวงจร จากสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่น สู่ภูมิภาคในอาเซียน
Humanica จับมือ Dentsu Soken ยกระดับโซลูชัน HCM ครบวงจร หนุนบริษัทญี่ปุ่นบริหารคนครบวงจร จากสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่น สู่ภูมิภาคในอาเซียน
Humanica จับมือ Dentsu Soken ยกระดับโซลูชัน HCM ครบวงจร หนุนบริษัทญี่ปุ่นบริหารคนครบวงจร จากสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่น สู่ภูมิภาคในอาเซียน
Humanica จับมือ Dentsu Soken ยกระดับโซลูชัน HCM ครบวงจร หนุนบริษัทญี่ปุ่นบริหารคนครบวงจร จากสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่น สู่ภูมิภาคในอาเซียน
Humanica จับมือ Dentsu Soken ยกระดับโซลูชัน HCM ครบวงจร หนุนบริษัทญี่ปุ่นบริหารคนครบวงจร จากสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่น สู่ภูมิภาคในอาเซียน