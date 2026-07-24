Humanica จับมือ Dentsu Soken ยกระดับโซลูชัน HCM ครบวงจร หนุนบริษัทญี่ปุ่นบริหารคนครบวงจร จากสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่น สู่ภูมิภาคในอาเซียน

กรุงเทพฯ – บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (Humanica) หนึ่งในผู้นำด้านระบบบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management System: HCMS) และบริการบริหารจัดการเงินเดือนข้ามประเทศ (Multi-Country Payroll Outsourcing: MCPO) ในภูมิภาคอาเซียน ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Dentsu Soken Inc. บริษัทเทคโนโลยี และที่ปรึกษาชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ผนึกศักยภาพ เทคโนโลยีและ ความเชี่ยวชาญของสององค์กร เดินหน้ายกระดับโซลูชันบริหารทรัพยากรบุคคล แบบครบวงจร รองรับบริษัทญี่ปุ่น ที่ขยายฐานธุรกิจออกนอกญี่ปุ่นไปทั่วอาเซียน พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรจากสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่น กับข้อมูลบุคคลากร ในฐานการดำเนินงานในแต่ละประเทศแบบไร้รอยต่อ วางรากฐานการบริหารทุนมนุษย์ ระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบ และปักหมุดต่อยอด ความร่วมมือ สู่ตลาดเอเชียนอกอาเซียน ในอนาคต
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผสานจุดแข็งของ Humanica ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชัน HCM และ Multi-Country Payroll Outsourcing Service ระดับภูมิภาค เข้ากับศักยภาพด้านเทคโนโลยีองค์กรและบริการที่ปรึกษาของ Dentsu Soken โดยเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม Workplaze ของ Humanica เข้ากับแพลตฟอร์ม POSITIVE ของ Dentsu Soken เพื่อสร้างโซลูชันแบบ End-to-End ที่เชื่อมโยงการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่สำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่นไปจนถึงการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ ของอาเซียนได้อย่างไร้รอยต่อ
นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) หรือ Humanica กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการให้บริการด้าน Human Capital Management สำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่มีฐานการดำเนินงาน ในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะในบริบทที่องค์กรต้องเผชิญกับความแตกต่างของกฎหมายแรงงาน ระบบการจ่ายเงินเดือน ข้อกำหนด กฎระเบียบด้านภาษี ข้อกำหนดตามกฎหมาย เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจในแต่ละบริษัท ในแต่ละประเทศ ซึ่งทำให้การบริหาร ทรัพยากรบุคคลในระดับภูมิภาคจำเป็นต้องอาศัยระบบที่มีความยืดหยุ่น แม่นยำ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของแต่ละประเทศ และเป็นไปตามนโยบายของแต่ละบริษัท
ทั้งนี้ Humanica มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชัน HCM และ Multi-Country Payroll Outsourcing Service ในอาเซียน ทำงานผ่านระบบคลาวด์ที่ครอบคลุมทั้ง Core HR, Payroll, Time & Attendance, Leave Management, Workforce Management, Employee & Manager Self-Service, Benefits, Recruitment, Performance Management, Learning และ HR Analytics ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถ บริหารบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับประสบการณ์ของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น
นายสุนทรกล่าวเสริมว่า การจับมือกับ Dentsu Sokenจะช่วยผสานความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กรเข้าด้วยกัน โดย Humanica นำประสบการณ์ด้านการให้บริการและการบริหารโครงการในภูมิภาคอาเซียน ขณะที่ Dentsu Soken มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์ม POSITIVE ซึ่งเป็นโซลูชัน HCM ระดับองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทญี่ปุ่นได้รับโซลูชันที่ตอบโจทย์ ทั้งในด้านเทคโนโลยี การนำระบบไปใช้งานจริง และการสนับสนุนการดำเนินงาน ในระดับท้องถิ่น
"การผสานศักยภาพของ Humanica และ Dentsu Soken จะช่วยสร้างโซลูชันที่เชื่อมโยงสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่นกับการดำเนินงานในอาเซียนได้ อย่างสมบูรณ์แบบ วิสัยทัศน์ระยะยาวของเราคือการก้าวสู่การเป็นพันธมิตรหลักที่บริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นให้ความไว้วางใจในการขยายธุรกิจครอบคลุมอาเซียน และต่อยอดความร่วมมือไปยังภูมิภาคเอเชีย" นายสุนทรกล่าว
ด้านนาย ชูจิ อากิยามะ หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมธุรกิจระดับโลก บริษัท Dentsu Soken Inc. (Mr. Shuji Akiyama, Head of Global Promotion Office of Dentsu Soken Inc.) กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้จะนำประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบและการให้บริการในแต่ละประเทศของ Humanica มาผสานกับความเชี่ยวชาญของ Dentsu Soken ในธุรกิจ HCM ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างโซลูชันที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับบริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในอาเซียน พร้อมต่อยอดจากระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการเงินเดือนไปสู่การบริหารบุคลากรในระดับโลก และร่วมแก้ไขความท้าทายด้านการ บริหาร องค์กรของลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน”
ความร่วมมือระหว่าง Humanica และ Dentsu Soken ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการผสานศักยภาพระหว่างบริษัทผู้นำโซลูชัน HCM และ บริการ MCPO จากประเทศไทย กับความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของพันธมิตรชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเชื่อมโยงการบริหารทุนมนุษย์ พร้อมวาง รากฐานสู่การขยาย ความร่วมมือในระดับอาเซียนในอนาคต