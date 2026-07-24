รถไฟฟ้าสีชมพู ขัดข้องที่จุดสับราง ช่วงนพรัตน์ - มีนบุรี ปรับความถี่ 15 นาที ลงเปลี่ยนขบวนที่ สถานีนพรัตน์

แจ้งรถไฟฟ้าสีชมพู ขัดข้องที่จุดสับราง มีนบุรี ต้องปรับเดินรถช่วงสถานีนพรัตน์ - มีนบุรี ความถี่ 15 นาที/ขบวน ให้ผู้โดยสารเปลี่ยนขบวนที่สถานีนพรัตน์
วันนี้ (24 ก.ค.) เวลา 06.32 น. รถไฟฟ้ามหานคร สายวิวัฒน์นคร (สายสีชมพู) เกิดขัดข้องบริเวณจุดสับราง ระหว่างสถานีตลาดมีนบุรีถึงสถานีมีนบุรีส่งผลให้ขบวนรถไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านในเส้นทางดังกล่าวได้ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข และต้องใช้รูปแบบการเดินรถแผนสำรอง
โดยผู้โดยสารต้องลงเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีนพรัตน์
สำหรับการเดินรถ ช่วงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) – สถานีนพรัตน์ (PK26) เดินรถแบบ Short loop ความถี่ในการให้บริการ 5 นาที
ช่วงสถานีนพรัตน์ (PK26) - สถานีมีนบุรี (PK30) เดินรถแบบ Shuttle Service มีความถี่ในการให้บริการ 15 นาที