“สุวรรณภูมิ” ถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม ประจำปี 2569 วัดทิพพาวาส

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม ประจำปี 2569 บำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2569) เวลา 09.30 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม” ประจำปี 2569 โดยมี นางกรรณิการ์ เปรมประเสริฐ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) และ ร.อ.ปกป้อง สุวรรณโมฬี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ทสภ. ร่วมถวายเทียนพรรษาเครื่องไทยธรรม ผ้าอาบน้ำฝนและปัจจัยให้กับวัดทิพพาวาส แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของชุมชนโดยรอบ ทสภ.
โดยมีขบวนแห่เทียนพรรษาที่เปี่ยมด้วยสีสันและสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย นำโดยคณะกลองยาวจากชุมชนลำพุทรา และนางรำจากโรงเรียนวัดทิพพาวาส ที่ร่วมบรรเลงและร่ายรำต้อนรับขบวนแห่อย่างสนุกสนาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)