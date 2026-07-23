ยกระดับความเลอค่าสู่ภาคตะวันออก ! “Uranus Clinic” ปักหมุดแลนด์มาร์กใหม่ “เซ็นทรัล ชลบุรี” เสิร์ฟนวัตกรรมความงามครบวงจรระดับพรีเมียม

เปิดประสบการณ์ความงามเหนือระดับ Uranus Clinic ฉลองความสำเร็จพร้อมขยายอาณาจักรความงาม ล่าสุดปักหมุดแลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางภาคตะวันออกที่ เซ็นทรัล ชลบุรี นับว่าเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชาวชลบุรีอย่างแท้จริง
โดยเปิดตัวสาขาใหม่อย่างยิ่งใหญ่ มีความพร้อมทั้งด้านทำเลที่เดินทางสะดวก และเป็นจุดรวมตัวของกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง พร้อมยกระดับประสบการณ์ความงามเหนือระดับแบบครบวงจร ส่งมอบนวัตกรรมความงามที่ปลอดภัย ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงและใส่ใจในการดูแลตัวเองในพื้นที่ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
คุณณัฐณพัศชา ภูริวัฒน์กุลชากร DIRECTOR ผู้บริหารยูเรนัส คลีนิก เผยถึงวิสัยทัศน์เบื้องหลังการเลือกปักหมุดสาขาใหม่ในครั้งนี้ว่า “ชลบุรีไม่ใช่แค่จังหวัดท่องเที่ยว แต่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของภาคตะวันออก ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งในแง่ของรายได้ ไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่มีความหลากหลาย ทันสมัย เปิดรับเทรนด์ใหม่ ๆ และมีกำลังซื้อที่เหนียวแน่น ด้วยจำนวนประชากรที่มีทั้งคนท้องถิ่น ประชากรแฝง รวมถึง นักท่องเที่ยว ลูกค้าในย่านนี้มีความต้องการบริการด้านความงามระดับพรีเมียมที่ไม่ต่างจากคนกรุงเทพฯ แต่ต้องการความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานระดับสากลโดยไม่ต้องเดินทางไกล
“ครั้งนี้ Uranus Clinic มาพร้อมคอนเซปต์ล่าสุด “OWN YOUR GLOW. OWN THE SPOTLIGHT ก้าวสู่บทใหม่
ของแบรนด์ ผ่านนิยามของ Beauty, Happiness, Experience และ Beautytainment ที่ยกระดับจากการเป็นเพียงคลินิกความงาม สู่พื้นที่แห่งความสุขและความมั่นใจ โดยได้ 3 Brand Ambassador ตัวแทนแห่งความมั่นใจยุคใหม่ ที่จะมาร่วมส่งต่อพลังบวกและนิยามความงามในแบบฉบับของตัวเอง เอมมี่-มรกต “The Elegant Confidence” ความมั่นใจที่สง่างาม จุง-อาเชน “The Spotlight Icon” โดดเด่น ชัดเจน น่าจดจำ และ ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย “The Attraction” เสน่ห์ที่ดึงดูดทุกสายตา เพราะความ
เปล่งประกายที่แท้จริง ไม่ใช่การเป็นเหมือนใคร แต่คือการเป็นตัวเองอย่างมั่นใจ
“ความมั่นใจไม่ได้เกิดจากการเป็นเหมือนใคร แต่เกิดจากการกล้าที่จะเป็นตัวเองในแบบที่เป็นคุณ เพราะทุกคนมีเสน่ห์ มีพลัง และมีตัวตนที่แตกต่างกัน เมื่อคุณดูแลตัวเอง ความมั่นใจจะสะท้อนออกมา การขยายสาขามาดูแลชาวภาคตะวันออกกันที่ “เซ็นทรัล ชลบุรี” ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน ซึ่งความมั่นใจไม่ใช่เทรนด์ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อคุณดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
“เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดสาขาใหม่ Uranus Clinic จัดแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟรวมถึงโปรโมชันต้อนรับชาวชลบุรีอย่างยิ่งใหญ่ตลอดช่วงการเปิดตัว สำหรับผู้ที่สนใจยกระดับความมั่นใจในแบบที่เป็นคุณ สามารถเข้ารับคำปรึกษาและสัมผัสประสบการณ์ความงามระดับพรีเมียมได้แล้ววันนี้ ที่ Uranus Clinic สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี และทุกสาขาทั่วประเทศนะคะ”