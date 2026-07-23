เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ กับ CTT Logistics ในงาน Thailand-China Cooperation Expo 2026 มหกรรมเชื่อมโยงการค้าไทย-จีนแห่งปี

มหกรรมแสดงสินค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เปิดฉากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ IMPACT Challenger Hall 2 เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “Investing for the Future, Growing Together” มุ่งยกระดับห่วงโซ่อุปทานและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
งานในปีนี้ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนทั้งฝั่งไทยและจีนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง สะท้อนให้เห็นถึง ศักยภาพและโอกาสทางการค้าระหว่างสองประเทศที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในไฮไลต์สำคัญที่ผู้ประกอบการ สายนำเข้า-ส่งออกไม่ควรพลาด คือการเข้าร่วมงานของ CTT Logistics ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ และการบริหารคลังสินค้าครบวงจร ที่มาพร้อมโซลูชันที่จะช่วยเปลี่ยนจากขั้นตอนที่ซับซ้อน ให้กลายเป็น เรื่องง่ายในพริบตา
งานนี้ถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการบุกตลาดจีน หรือมองหาช่องทางนำเข้าสินค้าเพื่อ เสริมทัพธุรกิจด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ในตลาด สำหรับผู้ที่กำลังมองหาพาร์ทเนอร์ด้านโลจิสติกส์ที่ไว้ใจได้ มีระบบรองรับ มาตรฐานสากล และเข้าใจ Insight ของการค้าไทย-จีนอย่างแท้จริง
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน บูธ CTT Logistics หมายเลข AB01 ภายใต้แนวคิด SMART Logistics นำเสนอโซลูชันด้านโลจิสติกส์ยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้ามางานอย่างครบวงจร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง พร้อมรับคำปรึกษาด้านการขนส่งและซัพพลายเชนแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดการคลังสินค้า การขนส่งข้ามพรมแดน ไปจนถึงการวางแผนซัพพลายเชนเพื่อรองรับ การเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
ผู้สนใจสามารถแวะมาพูดคุย เจรจาธุรกิจ และรับข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะภายในงานได้ที่บูธของ CTT Logistics ในงาน Thailand-China Cooperation Expo 2026 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ณ IMPACT Challenger Hall 2 เมืองทองธานี เข้าชมงานฟรีตลอดงานสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาโอกาสขยายธุรกิจสู่ตลาดจีน หรือต้องการ พาร์ทเนอร์โลจิสติกส์ที่พร้อมสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน งานนี้คือจุดนัดพบที่ไม่ควรพลาด