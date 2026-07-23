เมืองแห่งอนาคต” ต้องไม่พัฒนาแบบแยกส่วน วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เชื่อม 3 อุตสาหกรรมสำคัญ วางภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ต้นแบบของเทคโนโลยีเพื่อเมือง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต

กรุงเทพฯ – 22 กรกฎาคม 2569 – การพัฒนาเมืองในโลกยุคใหม่กำลังเผชิญโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นพร้อมกันหลายด้าน ตั้งแต่การขยายตัวของเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากรและนักท่องเที่ยว ความต้องการใช้ทรัพยากรที่สูงขึ้น ปัญหาการจราจร ไปจนถึงการแข่งขันของเมืองในการดึงดูดการลงทุน ธุรกิจ และผู้คน คำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่า “เราจะสร้างเมืองให้ใหญ่ขึ้นได้อย่างไร” แต่คือ “เราจะทำให้เมืองเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และน่าอยู่ไปพร้อมกันได้อย่างไร”
ด้วยเหตุนี้ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด จึงจัดงาน VNU Future Cities & Experiences Dinner Talk ขึ้น ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้แนวคิดการเชื่อมโยง 3 องค์ประกอบสำคัญของเมืองแห่งอนาคต ได้แก่ การเดินทางและโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการน้ำ และเทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับเมืองและผู้คน
การเลือกจัดงานที่ พัทยา ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ แต่เพราะเมืองแห่งนี้สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของ ภาคตะวันออกและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้อย่างชัดเจน พื้นที่แห่งนี้เชื่อมโยงทั้งเมืองท่องเที่ยว ฐานอุตสาหกรรม โรงแรมและรีสอร์ต ศูนย์ประชุม ท่าเรือ สนามบิน ธุรกิจบริการ และพื้นที่เศรษฐกิจที่กำลังเติบโต เมื่อเมืองและเศรษฐกิจเติบโต โจทย์สำคัญก็เติบโตตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการเดินทางและการจราจร การสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้เพียงพอต่อเมืองและภาคการผลิต ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสร้างอัตลักษณ์และประสบการณ์ใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณอิสรา เจริญชาศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางการพัฒนาเมืองและภาคตะวันออกสู่อนาคต และ คุณรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนการตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ประจำภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมสะท้อนบทบาทของอุตสาหกรรมไมซ์ในการนำองค์ความรู้ การลงทุน เทคโนโลยี และเครือข่ายธุรกิจเข้าสู่พื้นที่
เวทีเสวนายังได้รับเกียรติจาก คุณชุมพล เที่ยงธรรมดี ผู้อำนวยการส่วนบริหารและเผยแพร่วิชาการ เมืองพัทยา ร่วมแบ่งปันมุมมองด้านการพัฒนาเมือง และมิติของโครงสร้างพื้นฐานและการเดินทาง, คุณณัฐชาคร อมรกุล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำที่ 2 ฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 กรมทรัพยากรน้ำในประเด็นความมั่นคงด้านน้ำ, คุณวรอนงค์ วิจักษณ์โยธิน นักออกแบบแสงอิสระ และ คุณภูมิ นิธิภาสกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแสงสถาปัตยกรรมบันเทิง ในมิติของการออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์ รวมถึงตัวแทนผู้จัดงาน คุณปนัดดา ก๋งม้า รองประธานสายงานธุรกิจ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ซึ่งร่วมเชื่อมโยงภาพรวมของทั้ง 3 อุตสาหกรรมเข้ากับโอกาสของประเทศไทยและภาคตะวันออก
สารสำคัญจากเวทีครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า เมืองแห่งอนาคตไม่สามารถพัฒนาแบบแยกส่วน เพราะการเดินทางที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ น้ำคือทรัพยากรพื้นฐานของทั้งเมือง การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ขณะที่เทคโนโลยีด้านแสง เสียง ภาพ และประสบการณ์ มีบทบาทในการสร้างมูลค่าและอัตลักษณ์ให้กับสถานที่
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ 3 แพลตฟอร์มระดับนานาชาติที่บริษัทฯ เตรียมจัดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ Prolight + Sound Bangkok 2026 งานเทคโนโลยีแสง เสียง ภาพ และเทคโนโลยีเพื่อการแสดงและสร้างประสบการณ์ จัดวันที่ 30 กันยายน–2 ตุลาคม 2569 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ และ Aquatech Asia 2026 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านน้ำ จัดวันที่ 25–27 พฤศจิกายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งสองงานเปิดลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าแล้ว ต่อเนื่องด้วย Intertraffic Asia 2027 งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการจราจร ความปลอดภัย และการเดินทางอัจฉริยะ จัดวันที่ 28–30 เมษายน 2570 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ทั้ง 3 งานมีเป้าหมายเดียวกัน คือการนำ ผู้ที่มีโจทย์จริง มาพบกับผู้ที่มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และคำตอบ เพื่อให้การพบกันในงานแสดงสินค้า สามารถต่อยอดไปสู่ความร่วมมือ การลงทุน และการนำเทคโนโลยีไปใช้จริงในการพัฒนาเมือง ธุรกิจ และสังคม
เกี่ยวกับ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างสององค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการจัดงานแสดงสินค้าและการบริหารสถานที่จัดงาน ได้แก่ Royal Dutch Jaarbeurs จากประเทศเนเธอร์แลนด์ หนึ่งในผู้จัดงานแสดงสินค้าและผู้บริหารศูนย์จัดแสดงสินค้าชั้นนำของยุโรป ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2460 และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง UFI สมาคมอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าระดับโลก และ TCC Assets กลุ่มธุรกิจชั้นนำที่มีการลงทุนหลากหลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คน แบรนด์ และตลาดจากทั่วโลก ผ่านงานแสดงสินค้า การประชุม และเวทีธุรกิจระดับนานาชาติ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในหลากหลายอุตสาหกรรม | www.vnuasiapacific.com