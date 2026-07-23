กรมพัฒนาธุรกิจฯ ชวนเช็กอิน “Food Truck Carnival 2026 @ พัทยา” ยกขบวนฟู้ดทรัคกว่า 50 ร้านทั่วไทย เสิร์ฟเมนูเด็ด 5 วันเต็ม กระตุ้นท่องเที่ยว–สร้างรายได้ผู้ประกอบการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสมหกรรมอาหารเคลื่อนที่ครั้งยิ่งใหญ่ Food Truck Carnival 2026 @ พัทยา ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2569 ณ เอาท์เล็ทมอลล์ พัทยา จังหวัดชลบุรี พบกับขบวน Food Truck กว่า 50 ร้าน จากทั่วประเทศที่คัดสรรเมนูอร่อยหลากหลาย พร้อมกิจกรรมความบันเทิงตลอดงาน
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดงาน Food Truck Carnival 2026 @ พัทยา มหกรรมรวมร้านอาหารเคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของปี เพื่อเปิดพื้นที่สร้างโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ SME พร้อมกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้อิ่มอร่อยกับเมนูสร้างสรรค์จาก Food Truck มากกว่า 50 ร้าน ที่เดินทางมาจากทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งอาหารไทย อาหารนานาชาติ อาหารฟิวชัน ของหวาน เครื่องดื่ม และเมนูซิกเนเจอร์ที่หาได้เฉพาะในงานเท่านั้น พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิง การแสดงดนตรี และกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดทั้ง 5 วัน
“การจัดงานครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการรวบรวมร้านอาหารมาไว้ในที่เดียว แต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สร้างฐานลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจ ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างสีสันด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับจังหวัดชลบุรีในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยกรมฯ มุ่งหวังให้ Food Truck Carnival 2026 เป็นต้นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว และการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับศักยภาพธุรกิจ Food Truck ไทย เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจฐานราก”
“ธุรกิจ Food Truck เป็นหนึ่งในธุรกิจอาหารที่มีศักยภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความสะดวก ความหลากหลาย และประสบการณ์ใหม่ในการรับประทานอาหาร อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่สูง จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการ SME ในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวสรุป
โอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ร่วมสัมผัสสีสันในงาน “Food Truck Carnival 2026” ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2569 ณ เอาท์เล็ทมอลล์ พัทยา จังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาหลักประกันทางธุรกิจ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 4944 Call Center 1570 และเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th
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