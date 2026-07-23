บวงสรวงพระแม่คงคา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์”

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย ประธานในพิธีบวงสรวงและขอขมาพระแม่คงคา เพื่อแสดงความกตัญญูและขออโหสิกรรมต่อสายน้ำที่เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิต ให้ผู้คนได้อาศัยน้ำในการอุปโภคบริโภค สะท้อนถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างผู้คนกับสายน้ำ ซึ่งเป็นทั้งต้นกำเนิดแห่งชีวิตและรากฐานสำคัญของการดำรงชีพ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดกิจกรรม “สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 24–31 กรกฎาคม 2569 ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง คลองผดุงกรุงเกษม คลองหลอดวัดราชนัดดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569
สำหรับพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาในครั้งนี้ มีนายฉัตรชัย ปิ่นเงิน หัวหน้าฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นผู้ประกอบพิธี ณ ป้อมมหากาฬ เพื่อความเป็นสิริมงคล และความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม “สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์” รวมทั้ง การเตรียมความพร้อมสำหรับการซ้อมขบวนเรือในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สะท้อนคุณค่าของวิถีชีวิตทางน้ำและมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์
คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 24–31 กรกฎาคม 2569
ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการมีชีวิต ตลาดชุมชน สตรีทอาร์ต และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สะท้อนคุณค่าและวิถีชีวิตริมสายน้ำของไทย ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองและกลุ่มเปราะบาง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย มีภารกิจในการติดตาม ขับเคลื่อน และบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานตามพระบรมราโชบายและโครงการพระราชดำริ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
ประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับจุดตักบาตร เส้นทางการเดินทาง และกิจกรรมภายในงานได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานคร www.facebook.com/bangkokbma และ Facebook กรมประชาสัมพันธ์ www.facebook.com/prdofficial