รังนกสก๊อต เปิดตัวไซส์ใหญ่ 150 มล. ดึง "หลิงหลิง คอง" พรีเซนเตอร์เจาะคนรุ่นใหม่

สก๊อต ตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติของประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียว เดินหน้าส่งมอบคุณค่าจากธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค ภายใต้ความมุ่งมั่นในการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ พร้อมดูแลผู้บริโภคและคนที่คุณรักอย่างสมบูรณ์แบบจากภายในสู่ภายนอก
ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ในการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มรังนก สก๊อตคัดสรรรังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% ซึ่งหาได้ยากและมีมูลค่าสูงกว่ารังนกบ้านถึง 2–3 เท่า พร้อมอุดมด้วยสารอาหารที่มีคุณค่า เช่น ไซอะลิก แอซิด (Sialic Acid) และกรดอะมิโนที่จำเป็น 18 ชนิด ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และการดูแลสุขภาพผิว จึงสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของสก๊อตในการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ และความไว้วางใจที่ผู้บริโภคมีต่อสก๊อตรังนกมาอย่างยาวนาน
ล่าสุด สก๊อตเดินหน้าปรับภาพลักษณ์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค พร้อมรุกตลาดคนรุ่นใหม่อายุ 20 ปีขึ้นไป ผ่านสินค้าใหม่ล่าสุด "สก๊อตรังนกแท้ ขนาด 150 มล." ไซส์ใหญ่ ราคาคุ้มค่า 79 บาท เพื่อมอบความอร่อย และสดชื่นที่มากยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาสูตรที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และความต้องการด้านสุขภาพของคนรุ่นใหม่ โดยมีให้เลือกทั้งหมด 4 สูตร ได้แก่
• สก๊อตรังนกแท้ พลัสวิตามินเอและลูทีน กลิ่นลิ้นจี่
• สก๊อตรังนกแท้ พลัสมัลติวิตามินบี กลิ่นองุ่นไชน์มัสแคท
• สก๊อตรังนกแท้ สูตรหวานน้อย กลิ่นเก๊กฮวย
• สก๊อตรังนกแท้ สูตรหวานน้อย รสธรรมชาติ
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของสก๊อตในการขยายฐานผู้บริโภคจากเดิมที่แข็งแกร่งในกลุ่ม Gen X และ Baby Boomers สู่กลุ่ม Gen Y และ Gen Z โดยมุ่งพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่
พร้อมกันนี้ สก๊อตยังได้เปิดตัว "หลิงหลิง คอง" เป็นพรีเซนเตอร์ของเครื่องดื่มรังนก เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและการดูแลตัวเองอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของแบรนด์ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตประจำวัน พร้อมนำเสนอเครื่องดื่มรังนกที่ดื่มง่าย รสชาติอร่อย สดชื่น และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภครุ่นใหม่
การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสก๊อตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค พร้อมขยายฐานตลาดสู่ผู้บริโภคทุกเจเนอเรชัน เพื่อให้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ100% เป็นไอเทมดูแลสุขภาพที่ดื่มง่าย เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่