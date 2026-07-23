7-Eleven สาขา Cloud 11 พลิกโฉมร้านสะดวกซื้อ ปั้นจุดเช็กอิน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สายสร้างสรรค์

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขา Cloud 11 เปิดประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากร้านสะดวกซื้อทั่วไป ด้วยการออกแบบให้เป็น 7-Eleven Concept Store รูปแบบใหม่ ที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ โดยตั้งอยู่ภายใน Cloud 11 พื้นที่ภายใต้แนวคิด "Creative Ecosystem" ซึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้คนในแวดวงสร้างสรรค์ ทั้งศิลปิน ครีเอเตอร์ และอินฟลูเอนเซอร์ ให้มาพบปะ แลกเปลี่ยน และสร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน จึงทำให้ร้านเซเว่นฯ แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงร้านสะดวกซื้อ แต่ยังเป็นหมุดหมายใหม่ที่เชื่อมโยงผู้คน วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์เข้าไว้ด้วยกัน
7-Eleven สาขา Cloud 11 มีจุดเช็กอินไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด เพราะมีเพียงสาขานี้โดยเฉพาะ ได้แก่
INFINITUU ตู้เย็นอินฟินิตี้ หรือ “อินฟินิตู้” แลนด์มาร์คของสาขานี้ ลบภาพจำตู้แช่เย็นของร้าน 7-Eleven ที่เคยมี ด้วยตู้แช่ที่สูงทะลุเพดานสู่ความไร้ที่สิ้นสุด ไฮไลต์เฉพาะสาขา Cloud 11 เอาใจสายถ่ายรูปด้วยฉากหลังที่ไม่ซ้ำใคร จะภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอก็ออกมาสวยทุกรูปแบบ
D.I.YRAL พื้นที่ซึ่งลูกค้าจะไม่ได้เป็นเพียงผู้ซื้อ แต่จะเป็น “ผู้สร้าง” โซน D.I.Y ที่ลูกค้าสามารถนำสินค้าในร้านมามิกซ์แอนด์แมช มีมุม Samyang Buldak, GULP, Slurpee และ Microwave ที่ลูกค้าสามารถสแกนบาร์โค้ดสินค้าที่เครื่องไมโครเวฟได้ด้วยตัวเอง ก็จะตั้งเวลาอุ่นที่เหมาะสมกับสินค้านั้น ๆ อัตโนมัติ ช่วยลูกค้าจบปัญหาไม่รู้ควรจะอุ่นกี่นาที โซน D.I.YRAL นี้ลูกค้าสามารถครีเอตเมนูเครื่องดื่ม เมนูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หรือเมนูของว่าง และอาหารต่าง ๆ ตามแต่ไอเดียสุดบรรเจิดของแต่ละคน เปลี่ยนการปรุงเมนูธรรมดาให้กลายเป็นคอนเทนต์ไวรัล
EZY Food Bar มุมอาหารปรุงสดที่รวบรวมความอร่อยเฉพาะสูตรที่ 7-Eleven เท่านั้น เช่น โอเด้ง สาขานี้ถือเป็นสาขาเปิดตัว เริ่มต้นชิ้นละ 9 บาท ที่มีขายที่สาขานี้เป็นสาขาแรก นอกจากนั้นยังมี ข้าวไข่ข้น ยำ เมนูของทอดสไตล์ญี่ปุ่น Pinza (พิซซ่า) และ Go Pan (ขนมปังโกปังอบร้อน ๆ)
ยังมีเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก All Select ที่มีเฉพาะสาขานี้ นั่นคือ “ชาสกัดสด” (Crafted Harmony Tea) ได้แก่ ชานมอัสสัมเย็น ชานมและชาใสอูหลงหอมหมื่นลี้ร้อน/เย็น และชาองุ่นไซมัสแคทอูหลงหอมหมื่นลี้เย็น เมื่อมาสาขานี้ก็ไม่ควรพลาดลิ้มลองสักครั้ง
นอกจากจะได้ชิม ช้อป แชะ แล้วสาขานี้ยังเป็น Retail-tainment Store มีพื้นที่ให้จัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต อีเวนต์ หรือกิจกรรมตามวาระโอกาสต่าง ๆ
ร้าน 7-Eleven สาขา Cloud 11 ไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับจับจ่ายซื้อสินค้า แต่คือ สเปซแห่งแรงบันดาลใจ ที่ซึ่งความสะดวกมาบรรจบกับความคิดสร้างสรรค์อย่างลงตัว นี่คือหมุดหมายแห่งใหม่ย่านสุขุมวิทใต้ ที่พร้อมต้อนรับทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเช็กอิน พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้ที่หาไม่ได้จากที่ไหน นอกจากเซเว่นฯ ประเทศไทยเท่านั้น