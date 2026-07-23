สัมผัสเสน่ห์บอร์ดเกมไทย เล่น เรียนรู้ แข่งขัน ในงาน Thailand Board Game Show Go arounD บอร์ดเกมไทยออนทัวร์ วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2569 ณ ICS Lifestyle Complex

ICS Lifestyle Complex ร่วมกับ Thailand Board Game Show จัดกิจกรรม “Thailand Board Game Show Go arounD บอร์ดเกมไทยออนทัวร์ ยกบรรยากาศมหกรรมบอร์ดเกมไทยออกเดินสาย พบปะผู้เล่น นักสะสม พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ทดลองเล่น เรียนรู้ และสัมผัสเสน่ห์ของบอร์ดเกมไทยอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคมนี้ ณ Event Space ชั้น M ICS Lifestyle Complex (ตรงข้ามไอคอนสยาม)
ภายในงานแบ่งเป็น 3 โซนกิจกรรมหลักที่ตอบโจทย์ทั้งผู้เล่นหน้าใหม่และแฟนบอร์ดเกม ได้แก่ bgn Squad Activities พื้นที่รวมกิจกรรมสุดเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นการทดลองเล่นเกมดังอย่าง Trench Crusade เกมสงครามแฟนตาซีสุดดาร์ก, การสัมผัสประสบการณ์ Tabletop Role Playing Game, กิจกรรม DIY My Meeple ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานออกแบบ Meeple ในสไตล์ของตัวเอง รวมถึง Silent Bidding การเปิดตัวการ์ดโปรโมคองพิเศษ
อีกหนึ่งไฮไลต์คือ Mini Thai Board Game Exhibition นิทรรศการขนาดย่อมที่รวบรวมผลงานและเรื่องราวของบอร์ดเกมไทย สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้เล่นทั้งในและต่างประเทศ
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการลงสนามจริง ห้ามพลาด Thailand Board Game Play Area พื้นที่ทดลองเล่นบอร์ดเกมหลากหลายรูปแบบ พร้อมกิจกรรม Mini Competition เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ประชันฝีมือในเกมยอดนิยม พร้อมของรางวัลมากมาย รวมถึงกิจกรรม Board Game Bingo ที่ชวนผู้ร่วมงานออกตามหาสัญลักษณ์บอร์ดเกมไทย เพียงสะสมครบสามารถรับสติกเกอร์ลายพิเศษกลับบ้านได้ทันที
นอกจากความสนุก ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับ Meeple จากกิจกรรม DIY My Meeple เป็นของที่ระลึก ขณะที่ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมกระเป๋าสำหรับบอร์ดเกมจาก bgn
ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับมหกรรมบอร์ดเกมไทย และค้นพบโลกของเกมกระดานที่มีมากกว่าความบันเทิง ในงาน Thailand Board Game Show Go arounD 2026 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2569 ณ ชั้น M ICS Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยาม