ขบ.เผยประชาชนแห่ยื่นอุทธรณ์สิทธ์ "บัตรคนจน" 17-23 ก.ค. แล้วกว่า 9.77 หมื่นคนจำนวนรถ 1.56 แสนคันส่วนใหญ่อายุเกินกำหนด

อธิบดีกรมขนส่งฯ ระดมเจ้าหน้าที่ขนส่งทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกประชาชนเต็มกำลัง อุทธรณ์สิทธ์”สวัสดิการแห่งรัฐ” สะสม 17 - 23 ก.ค.69 ยื่นคำร้องแล้ว 97,758 คน รถจำนวน 156,430 คัน สาเหตุอันดับ 1 รถอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนด
วันที่ 23 ก.ค. 2569 นายสรพงศ์ ไพฑูย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ระบุว่า ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกได้ใช้ความพยายามย่างเต็มที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลในการขอรับสิทธิในการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
“ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกๆคน มีมีความยินดีอย่างยิ่งในการที่จะจะได้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุผู้ที่ ขอรับสิทธิ์ทางอุทธรณ์ ผมต้องขอโทษพี่น้องประชาชนทุกๆคนหากว่าการให้บริการมีความบกพร่องอยู่บ้าง”
ทั้งนี้ได้สั่งการมิให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์อย่างเด็ดขาด เนื่องจากเป็นการให้บริการต่อเนื่องจากการขอรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาล
สำหรับผู้ที่ยังคงค้างภาษีอยู่อันเนื่องมาจากเหตุต่างๆ เช่น รถไม่ได้ใช้งานนานแล้ว ในชั้นนี้ยังไม่จำเป็นต้องจ่ายเงิน แต่ขอให้เขียนคำอุทธรณ์และให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่เซ็นไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ประกอบสิทธิ์ในการอุทธรณ์
โดยสรุปภาพรวมคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ณ วันที่ 23 ก.ค. 2569 เวลา 08.43 น (สะสมจากวันที่ 17 - 23 ก.ค. 2569)
ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 97,758 คน
จำนวนรถ จำนวน 156,430 คัน แบ่งเป็น
- รถจักรยานยนต์ จำนวน 132,233 คัน
- รถยนต์ จำนวน 23,617 คัน
- รถประเภทอื่นๆ จำนวน 580 คัน
สาเหตุอันดับ 1 คือ อายุเกินเกณฑ์ที่กำหนด