บขส.แจง ยังไม่หยุดเดินรถเส้นทาง ”กรุงเทพฯ – ตราด” แค่มีแผนปรับปรุงเส้นทาง สถานีขนส่งยังเปิดบริการ

บขส. แจงเส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด ยังไม่หยุดให้บริการ พร้อมยันสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดเปิดให้บริการตามปกติ ชี้ผู้โดยสารน้อยกำลังหาแนวทางปรับปรุงเส้นทางให้เหมาะกับความต้องการเดินทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. (BKS) แจ้งว่า ตามที่มีกระแสข่าวในสื่อโซเชียลเกี่ยวกับรถโดยสาร เส้นทางตราด – กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) เตรียมยุติการให้บริการในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 นี้ จะทำให้ปิดตำนาน บขส. ตราด ที่ให้บริการนาน 67 ปี ลงอย่างถาวร สร้างความกังวลต่อผู้คนในพื้นที่ทั้งในแง่การใช้ชีวิตและเศรษฐกิจระดับชุมชน บริษัทฯ ขอชี้แจง 2 ประเด็นดังนี้
1.ประเด็นยุติการให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ตราด ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการเดินรถโดยสาร เส้นทางกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ตราด วันละ 2 เที่ยว (ไป – กลับ) เที่ยวไปรถออกจากกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) เวลา 07.30 น. และ เที่ยวกลับรถออกจากตราด เวลา 09.30 น. ส่วนสถานการณ์การใช้บริการพบว่า มีผู้โดยสารใช้บริการน้อย ทำให้ประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เกิดความไม่คุ้มค่าในการเดินรถ ดังนั้นเพื่อลดภาวะค่าใช้จ่าย บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงเส้นทางเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อทุกภาคส่วนน้อยที่สุด
ทั้งนี้ ผู้โดยสารยังสามารถใช้บริการรถโดยสารของบริษัทฯ ได้อยู่ รวมทั้งรถร่วมเอกชนฯ เพื่อเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ และ จ.ตราด ต่อไป
2.ประเด็นปิดตำนาน บขส. ตราด ที่ให้บริการนาน 67 ปีนั้น ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เนื่องจากปัจจุบันสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด อยู่ในการกำกับดูแลของเทศบาลเมืองตราด และยังเปิดให้บริการตามปกติ ซึ่งประชาชนยังสามารถใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่ จ.ตราด ได้เหมือนเดิม