Empire Asia Holding ประกาศร่วมทุน แอลซีไอ อินเตอร์ฯ ลุยธุรกิจปูนซีเมนต์ คว้าสัมปทานหินปูนพรีเมียมกว่า 1.6 พันล้านตัน ขยายฐานส่งออกลาว และอินโดจีน
นายณไพโรจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มไพร์ เอเชีย โฮลดิ้ง จำกัด (Empire Asia Holding Co., Ltd.) และ นายชัชพล อุทธาธรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาร่วมทุนครั้งสำคัญ เพื่อดำเนินกิจการปูนซีเมนต์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ
การร่วมทุนในครั้งนี้ส่งผลให้ Empire Asia Holding Co., Ltd. ก้าวเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท แอลซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าซื้อกิจการโรงงานปูนซีเมนต์ "ลาว ซีมัง อินดัสทรี" (LCI) ณ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)ซึ่งเป็นการซื้อต่อจาก บริษัท POWERCHINA RESOURCES LTD “PCR” ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและก่อสร้าง ของรัฐบาลจีน มีการลงทุนหลายประเทศในโลก และอยู่ในอันดับ 100 ของโลก
โรงงาน LCI ตั้งอยุ่แขวงคำม่วน สป ลาว ห่างจังหวัดนครพนม ของไทย เพียง 35 กม. มีกำลังการผลิตสูงถึง 1,000,000 ตันต่อปี และผ่านการรับรองมาตรฐานสากลทั้ง ISO 9001 และ ISO 14000 รวมถึงสามารถผลิตปูนซีเมนต์ได้ตามมาตรฐาน มอก. (ประเทศไทย), ASTM (สหรัฐอเมริกา) และ CEM (ยุโรป)
นายณไพโรจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์ ได้เปิดเผยถึงการตัดสินใจร่วมทุนครั้งนี้ว่า “เกิดจากการเล็งเห็นศักยภาพที่โดดเด่นของโรงงาน LCI โดยเฉพาะสิทธิ์ในสัมปทานแหล่งหินปูนคุณภาพพรีเมียมที่มีค่าแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) สูงถึง 96% และมีปริมาณสำรองมากถึง 1,600 ล้านตัน ซึ่งประเมินว่าสามารถรองรับการผลิตได้ยาวนานถึง 800 ปี ศักยภาพดังกล่าวยังเอื้อต่อการต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต เช่น หินก่อสร้าง , ปูนมอต้า , ปูนขาวคุณภาพสุง (High grade Lime) เป็นต้น และแผนจะขยายนิคมอุตสาหกรรม เพื่อโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างประเภทต่าง ๆจาก คอนกรีตแหล่งของ LCI เช่น อิฐมวลเบา กระเบื้องมุงหลังคา ปูนก่อ ฉาบ หลากหลายชนิด ”
ในด้านการตลาด และขนส่ง โรงงาน LCI ตั้งอยู่ในพื้นที่ลาวตอนกลาง ตรงข้ามกับจังหวัดนครพนมของประเทศไทย ทำให้กุมความได้เปรียบด้านต้นทุนโลจิสติกส์ สามารถกระจายสินค้าได้อย่างครอบคลุมทั้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ของ สปป.ลาว รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มทดลองให้ตัวแทนจำหน่ายนำสินค้าเข้ามาทำการตลาดในภาคอีสานแล้วนอกจากตลาดในไทยและลาว ทีมบริหารยังมีแผนการส่งออกปูนเม็ด (Cement Clinker) ไปยังตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งได้จัดตั้งทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตปูนขาว/ไลม์ (Lime) เกรดการแพทย์ เพื่อรองรับการส่งออกไปยังตลาดโลกที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และนอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับ POWERCHINA RESOURCES LTD “PCR” ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและก่อสร้าง ของรัฐบาลจีน ในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานร่วมกัน..