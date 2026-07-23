รถไฟฟ้าสีชมพู ระบบจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง "สถานี ศูนย์ราชการนนทบุรี- สถานีกรมชลประทาน วิ่งความถี่ 20 นาทีต่อขบวน

รถไฟฟ้าสีชมพูระบบจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง "สถานี ศูนย์ราชการนนทบุรี- สถานีกรมชลประทาน วิ่งความถี่ 20 นาทีต่อขบวน
เช้านี้ (23 ก.ค.) รถไฟฟ้าสีชมพู ระบบจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง ช่วงสถานี ศูนย์ราชการนนทบุรี- สถานีกรมชลประทาน เดินรถแบบ Shuttle Service ความถี่ 20 นาที ประสานขสมก.จัดรถ Shuttle Bus ช่วย
วันนี้ (23 ก.ค.69) เวลา 06.12น. รถไฟฟ้ามหานคร สายวิวัฒน์นคร (รถไฟฟาสีชมพู) เกิดขัดข้องระหว่างสถานีรถไฟฟ้าศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) - สถานีรถไฟฟ้าแคราย (PK02) ฝั่งมุ่งหน้าปลายทางสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรี โดยพบว่า เกิดระบบจ่ายกระแสไฟฟ้ารางที่ 3 ขัดข้องโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
โดยมีการปรับรูปแบบการเดินรถสำรอง 2 ช่วง
1.สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) - สถานีกรมชลประทาน (PK05) เดินรถได้ฝั่งเดียวแบบ Shuttle Service ความถี่ในการให้บริการ 20 นาที
2.สถานีกรมชลประทาน (PK05) – สถานีมีนบุรี (PK30) เดินรถแบบ Short loop ความถี่ในการให้บริการ 5 นาที โดยใช้สถานีกรมชลประทาน (PK05) เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร
-สถานีสายวิวัฒน์นคร ส่วนต่อขยายให้บริการได้ตามปกติ
-เกิดความล่าช้าในการให้บริการมากกว่า 10 นาที
ประสาน ขสมก. จัดรถ จำนวน 2 คัน เป็น Shuttle Bus เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารเดินทางระหว่างสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) – สถานีกรมชลประทาน (PK05) ตั้งแต่ เวลา 09:25 น. โดยรถจะออกทุกๆ 10 นาที