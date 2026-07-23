Betagro Ventures ชูครัวดีลิเวอรี ปลดล็อก SME ด้วย “Dishdash”

ผู้จัดการรายวัน 360 - Betagro Ventures บริษัทที่มุ่งเน้นการลงทุนและพัฒนานวัตกรรม ภายใต้บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ “BTG” บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย จับเทรนด์วิถีบริโภคคนเมือง เปิดตัวธุรกิจใหม่ “Dishdash” มอบบริการ Kitchen as a Service หรือครัวเดลิเวอรีมาตรฐาน พร้อมทีมบุคลากรครัวมืออาชีพ และระบบปฏิบัติการร้านครบวงจร สานฝันผู้ประกอบการร้านอาหารรายกลาง-เล็กให้ขยายกิจการหรือเริ่มธุรกิจในราคาประหยัดและความเสี่ยงต่ำ ปักหมุดทำเลทองย่านเย็นอากาศเป็นครัวเดลิเวอรีแห่งแรก
Dishdash ให้บริการครัวดีลิเวอรีสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งรายเดิมและรายใหม่ที่ต้องการทดลองขยายสาขาหรือเปิดร้านในพื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพ โดยมีต้นทุนการดำเนินงานและความเสี่ยงต่ำด้วยบริการมาตรฐานครัวและอุปกรณ์ครบวงจร โดยพร้อมทลายข้อจำกัดและปลดเปลื้องอุปสรรคสำคัญของผู้ประกอบการทั้งในด้านเงินลงทุน การหาทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ ภาระบริหารจัดการทีมงานใหม่และการปฏิบัติการในครัว การเข้าถึงระบบหรือเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวก และความยุ่งยากในการคำนวณต้นทุน
นายชยธร แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และธุรกิจใหม่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โมเดลธุรกิจ Dishdash มุ่งตอบโจทย์ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจ เนื่องจากต้องใช้งบลงทุนสูง และทักษะบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอด ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจร้านอาหาร
ในฐานะที่เบทาโกรเป็นบริษัทอาหารชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญอย่างยาวนาน เราพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการให้คว้าโอกาสธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านบริการครัวเดลิเวอรีที่ปลอดภัย และคุ้มค่ากว่า เนื่องจากลงทุนเพียงค่าบริการรายเดือนก็สามารถเป็นเจ้าของหรือต่อยอดธุรกิจได้ โดย Dishdash พร้อมจะเป็นผู้ช่วยธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อมให้เติบโตได้เต็มศักยภาพ
“เรามั่นใจว่าธุรกิจร้านอาหารในปีนี้ยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง ด้วยอาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต แม้จะเผชิญกับกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ซบเซา และด้วยไลฟ์สไตล์รีบเร่งของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มองหาความสะดวก รวดเร็ว และประสบการณ์แปลกใหม่ ผู้ประกอบการ SME สามารถใช้พื้นที่ของ Dishdash ที่มีความเสี่ยงต่ำในการพิสูจน์ไอเดียธุรกิจและนำเสนอสูตรอาหารคุณภาพที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ เพื่อแข่งขันในตลาดและครองใจผู้บริโภคในยุคดิจิทัล”
นายชยธร กล่าวว่า ครัวดีลิเวอรี Dishdash เปิดให้บริการแล้วในย่านเย็นอากาศเป็นแห่งแรก ซึ่งเป็นทำเลที่มีกำลังซื้อสูง โดยเป็นหนึ่งในย่านที่มียอดสั่งอาหารดีลิเวอรีสูงที่สุดในกรุงเทพ เนื่องจากเป็นแหล่งรวมที่พักอาศัย อาคารสำนักงานและสถานที่สำคัญ เราจึงมั่นใจว่าจะได้ผลตอบรับอย่างดีจากทำเลยุทธศาสตร์ วิถีบริโภคแบบเดลิเวอรีของคนเมือง และพันธมิตรร้านอาหารจานเด็ดที่เข้าร่วมบริการ อาทิ ย่งเซ่งหลี สุกี้โบราณ (สูตรไหหลำ) ถังฟู่ หม่าล่า และล้านพ่อ เนื้อต้ม เป็นต้น
“เราคาดหวังว่าโมเดลธุรกิจ Dishdash จะช่วยสร้างระบบนิเวศอาหารยุคใหม่ เชื่อมโยงทั้งผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และแพลตฟอร์มดีลิเวอรีให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจร้านอาหารรายย่อยหรือผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มั่นใจในสูตรอาหารคุณภาพ แต่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักและขาดเงินทุนให้เติบโต ขณะเดียวกัน ก็พร้อมยกระดับประสบการณ์แห่งมื้ออาหารด้วยวัตถุดิบคุณภาพจากเบทาโกร เพื่อให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลองหลากหลายเมนูเด็ดที่ใส่ใจคุณภาพ แบบสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางเดลิเวอรี ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มเดลิเวอรีในท้ายที่สุด” นายชยธร กล่าว
สำหรับผู้ที่ต้องการอาหารจาก Dishdash สามารถสั่งได้แล้วทาง Grab, Lineman และ Shopeefood ส่วนแบรนด์อาหารที่มองหาโอกาสเติบโตสามารถร่วมเป็นพันธมิตรกับ Dishdash ได้ทางอีเมล dishdash@betagro.com นอกจากนี้ Dishdash ยังมีบริการ Dishdash Box ชุดอาหารว่างและอาหารกล่องพรีเมียมสำหรับลูกค้าองค์กรเพื่อใช้ในงานประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่รวบรวมเมนูทั้งคาวหวานจากแบรนด์ดังและร้านอร่อยประจำถิ่นมาให้เลือกหลากหลายในราคาคุ้มค่าเริ่มต้น69 บาท เพื่อมอบประสบการณ์พิเศษในทุกโอกาสสำคัญ