เปิดตัว "The 1 Family" อัพเกรดสิทธิประโยชน์

ผู้จัดการรายวัน 360 - The 1 เปิดตัว "The 1 Family" ยกระดับประสบการณ์เพื่อครอบครัวยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด OUR FAMILY • OUR STYLE • OUR MOMENTS ทุกความสุขเพื่อคุณและครอบครัว ครบจบบน The 1 App
The 1 ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้ในฐานะ Center of Life Platform อันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัว "The 1 Family" บน The 1 App เพื่อยกระดับประสบการณ์สำหรับครอบครัวยุคใหม่ ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์และประสบการณ์ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของครอบครัว ให้สมาชิกเข้าถึงทุกสิทธิพิเศษได้อย่างสะดวกในที่เดียว โดยผสานความร่วมมือภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตรชั้นนำ อาทิ Central Department Store, Robinson, B2S, Tops, Centara Hotels & Resorts, Playmondo, KPN Music Academy, SAM Singapore Maths Thailand, Major Cineplex และอื่นๆ อีกมากมาย โดยสามารถสมัครเป็นสมาชิก The 1 Family เพื่อรับสิทธิพิเศษที่ออกแบบและคัดสรรเพื่อครอบครัวของคุณโดยเฉพาะ ได้แล้ววันนี้ ครบจบบน The 1 App
นางสาวทิพาภรณ์ ประสมทรัพย์ Head of Loyalty Program and CRM – The 1 กล่าวว่า "The 1 ให้ความสำคัญกับ Family Segment (กลุ่มครอบครัว) ซึ่งเป็นหนึ่งในเซกเมนต์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจภาพรวมของกลุ่มเซ็นทรัล โดยปัจจุบันสร้างยอดขายมากกว่า 1 ใน 3 ของยอดขายรวมจากสมาชิก The 1 ทั้งหมด มีการใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่าสมาชิกทั่วไปถึง 2 เท่า และกลับมาใช้จ่ายซ้ำเฉลี่ย 3 ครั้งต่อเดือน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มลูกค้าที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจาก The 1 Insight ยังสะท้อนว่าลูกค้า Family Segment ไม่ได้ใช้จ่ายเฉพาะสินค้าแม่และเด็ก แต่มีการใช้จ่ายครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ ทั้งอาหาร แฟชั่น อุปกรณ์กีฬา บิวตี้ และไลฟ์สไตล์ โดยครอบครัวที่มีลูกวัย 0-3 ปี มักเลือกสินค้าแม่และเด็กคุณภาพสูง สินค้าออร์แกนิก และของเล่นเสริมพัฒนาการ
ขณะที่ครอบครัวที่มีลูกอายุ 3-12 ปี ให้ความสำคัญกับกิจกรรมและหลักสูตรเสริมทักษะมากขึ้น ขณะเดียวกัน คุณพ่อคุณแม่ยังคงดูแลตัวเองผ่านการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นและความงาม สะท้อนว่าครอบครัวยุคใหม่ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงการดูแลลูก แต่ยังใส่ใจคุณภาพชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ และทุกคนในครอบครัวไปพร้อมกัน
The 1 Family จึงถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด OUR FAMILY • OUR STYLE • OUR MOMENTS โดยผนึกความร่วมมือกับธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตรชั้นนำ เพื่อเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ และลูกไว้บน The 1 App ให้สมาชิกเข้าถึงทุกสิทธิพิเศษได้อย่างสะดวก และเติมเต็มทุกช่วงเวลาคุณภาพของครอบครัว"
นอกจากนี้ The 1 Family ยังได้ “แอริน เบญจรงคกุล และ น้องอคิณ เบญจรงคกุล” มาร่วมสะท้อนภาพของครอบครัวยุคใหม่ ร่วมถ่ายทอดแนวคิดของคุณแม่ที่เชื่อว่าการดูแลตัวเอง การส่งเสริมพัฒนาการของลูก และการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ทุกคนในบ้านเติบโตไปด้วยกันอย่างสมดุล
แอริน เบญจรงคกุล กล่าวว่า "แอรินเป็นสมาชิก The 1 อยู่แล้ว และใช้สิทธิประโยชน์ของ The 1 ในชีวิตประจำวันมาตลอด พอมี The 1 Family ก็รู้สึกว่า 'ใช่เลย' เพราะเข้าใจไลฟ์สไตล์ของครอบครัวยุคใหม่จริง ๆ ในตอนนี้ที่เรามีบทบาทของการเป็นคุณแม่ เราต้องดูแลทั้งลูก ครอบครัว และตัวเองไปพร้อมกัน ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องที่ส่งเสริมกัน ถ้าแม่มีความสุขและมีพลัง ลูกก็จะได้รับพลังบวกจากเราด้วย เลยชอบที่ The 1 Family รวบรวมทุกสิทธิประโยชน์และกิจกรรมสำหรับทั้งครอบครัวไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูก การดูแลตัวเอง หรือกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ทำให้ใช้ชีวิตสะดวกขึ้น และมีเวลาคุณภาพกับครอบครัวมากขึ้น"
The 1 Family นำเสนอสิทธิพิเศษที่คัดสรรเพื่อคุณและครอบครัว และประสบการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อครอบครัวยุคใหม่ ให้ใช้ชีวิตในสไตล์ที่ใช่ พร้อมเติมทุกโมเมนต์ของครอบครัว เพียงลงทะเบียนข้อมูลลูกบน The 1 App ดังนี้
OUR FAMILY เติมเต็มความสุขให้ทุกคนในครอบครัว สร้างช่วงเวลาคุณภาพร่วมกันผ่านสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรด้านการเรียนรู้ ความบันเทิง ร้านอาหาร และการท่องเที่ยว ด้วยสิทธิพิเศษเพื่อให้ทุกช่วงเวลาของครอบครัวเต็มไปด้วยความสุขและความทรงจำที่น่าประทับใจ อาทิ
• รับส่วนลดบัตรเข้าเล่นสวนสนุก จาก Playmondo และ Playsquare
• รับสิทธิ์ทดลองเรียนฟรีหรือสิทธิพิเศษเมื่อสมัครเรียน จาก SAM Singapore Maths Thailand, KPN Music Academy และ First Class Preschool
• รับส่วนลดร้านอาหารจาก Cold Stone, Mister Donut และ Auntie Anne's
• สิทธิประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวจาก Centara Hotels & Resorts
• รับส่วนลดโรงภาพยนตร์จาก Major Cineplex
OUR STYLE ดูแลทุกไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ เพราะการดูแลตัวเองคือส่วนหนึ่งของการดูแลครอบครัว สมาชิกสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์จาก Central Department Store, Robinson, B2S, Tops และธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัล ครอบคลุมทั้งแฟชั่น ความงาม หนังสือ ของใช้ในชีวิตประจำวัน และสินค้าเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ทุกการใช้จ่ายคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น อาทิ
• รับคะแนน The 1 เพิ่ม 400 คะแนนทุกเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 4,000 บาทต่อเดือน ในหมวดสินค้าแม่และเด็ก ความงาม หรือแฟชั่น
• คูปองส่วนลดสินค้าหมวดความงามสูงสุด 250 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 5,000 บาท ที่ Central Department Store และ Robinson
• สิทธิพิเศษจากแบรนด์ความงามและไลฟ์สไตล์ชั้นนำ อาทิ Clarins, Clinique และ M.A.C.
OUR MOMENTS สร้างทุกช่วงเวลาพิเศษให้มีความหมายยิ่งขึ้น เติมเต็มทุกช่วงเวลาสำคัญของครอบครัวด้วยสิทธิประโยชน์และบริการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ทุกช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกันกลายเป็นความทรงจำที่มีคุณค่า อาทิ
• ร่วมฉลองวันเกิดลูกกับ Kid’s Birthday Privileges เช่น รับคะแนน The 1 5 เท่า ในเดือนเกิดของลูก และรับของขวัญพิเศษจาก The 1 Family
• รับ Special Services สำหรับคุณแม่ลูกอ่อน เช่น Baby Advisor บริการให้คำปรึกษาคุณแม่ยุคใหม่ ที่เซ็นทรัลและโรบินสัน บริการทดลองเครื่องปั๊มนมก่อนตัดสินใจซื้อ และ Pigeon Bottle Lab ที่เซ็นทรัล ชิดลม
• The 1 Family Experiences เวิร์กช็อป กิจกรรม และอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสมาชิก The 1 Family เท่านั้น