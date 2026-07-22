“YoPPa Yogurt” แฟรนไชส์แรง ช่วง 3 เดือนขายสิทธิ์แล้ว 50 ราย

ผู้จัดการรายวัน 360 - “โยปป้า โยเกิร์ต” (YoPPa Yogurt) แบรนด์โยเกิร์ตเพื่อสุขภาพสไตล์เกาหลี เสิร์ฟด้วยรัก “เมด วิธ เลิฟ” ของนักแสดงสาวชื่อดัง “ญดา” นริลญา กุลมงคลเพชร อีกหนึ่งคนรุ่นใหม่ที่เดบิวต์บทบาทนักธุรกิจแวดวง F&B ได้ประสบความสำเร็จ สร้างกระแสตอบรับดีเกินคาดตั้งแต่เปิดสาขาแรก สยามสแควร์ ซอย 3 ไปเมื่อเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา เตรียมเดินหน้าขยายสาขา “โยปป้า โยเกิร์ต” สู่ 9 สาขา ในปีนี้ จ่อเปิดเพิ่มที่ศูนย์การค้าเมกา บางนา แฮปปี้แทท (Happitat) บางนา และฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ภายในไตรมาส 3 พร้อมลุยขายแฟรนไชส์ในราคาเข้าถึงได้ ทั่วกรุงฯ และทั่วประเทศ ทะยานสู่ 50 สาขา ภายในระยะเวลา 3 เดือน
นางสาวนริลญา กุลมงคลเพชร ซีอีโอบริษัท เด็กพุงป่อง จำกัด เจ้าของแบรนด์โยปป้า โยเกิร์ต เปิดเผยว่า หลังจากเห็นโอกาสในการทำธุรกิจ F&B จนได้ออกมาเป็นแบรนด์โยปป้า โยเกิร์ตที่มีจุดขายแตกต่าง เน้นเสิร์ฟโยเกิร์ตที่มี “ซิน ไบโอติก” อุดมไปด้วยจุลินทรีย์ดี “โพรไบโอติก” กับ “พรีไบโอติก” อาหารของจุลินทรีย์ และตั้งราคาขายในราคาเข้าถึงได้ เริ่มต้นที่ 49 บาท ทำให้ลูกค้าให้การตอบรับเป็นที่น่าพอใจมากๆ
หลังจากเปิดชิมลางสาขาแรกที่สยามสแควร์ ซอย 3 ก็มีลูกค้ามารอคิวทุกวัน มีฐานลูกค้าทุกเพศทุกวัย ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้ตั้งแต่แรก อีกทั้งแบรนด์เองยังมีการออกสมูทตี้รสชาติใหม่ๆ ออกมาเสิร์ฟตามเทรนด์ ทำจากซูเปอร์ ฟู้ด (Super Food) เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิ โยเกิร์ตมัทฉะสตรอว์เบอร์รี่ ฝรั่งบ๊วย อูเบะ โมจิ โยเกิร์ตกับไข่มุกอูเบะ โดยเปิดตัวรสชาติล่าสุด คือ โยเกิร์ตองุ่นเคียวโฮ และเตรียมเพิ่มไอศกรีมโยเกิร์ต (Frozen Yogurt) เร็วๆนี้
“ญดาแฮปปี้กับกระแสของสาขาแรกมากๆ เพราะเราตั้งใจทำมากๆ เราทำเป็นโยเกิร์ตรสชาติละมุน ทานง่าย ทำให้คนไม่เคยทานโยเกิร์ตก็ยังทานได้ มีรสชาติใหม่ๆออกมาตลอด ต่อไปลูกค้าจะสามารถปรับรสชาติความเปรี้ยวของโยเกิร์ตได้เองด้วย เราปรับเพื่อให้ตอบโจทย์ตามคำเรียกร้องของลูกค้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่มีตั้งแต่กลุ่มนักเรียนมัธยม นักศึกษา ไปจนถึงกลุ่มคนทำงาน นักท่องเที่ยวย่านสยาม ด้วยราคาขายของเราที่ตั้งไว้ไม่สูงมากนัก ทำให้ตัดสินใจซื้อทานได้ง่าย และกลับมาซื้อซ้ำได้บ่อยครั้ง”
จากนั้นหันมาขยายด้วยการเปิดขายช่องทางเดลิเวอรีก็ได้รับการตอบรับที่ดีทำให้เรา ตัดสินใจเปิดขายแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่สนใจในราคาเริ่มต้นที่ 180,000 บาท เพื่อหาคู่ค้าในการกระจายสาขาของโยปป้า โยเกิร์ตให้เข้าถึงลูกค้าทั่วกรุงเทพ และจังหวัดต่างๆ ได้สะดวกขึ้น ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับดีมากๆ ตอนนี้มีผู้ซื้อแฟรนไชส์แล้วกว่า 50 ราย จากทั้ง 4 ภาค ทั่วไทย
ผู้บริหารบริษัท เด็กพุงป่อง จำกัด กล่าวว่า สาขาแฟรนไชส์ทยอยเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องไปแล้วหลายสาขา อาทิ สาขาที่ยูเนียน มอลล์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า มาร์เก็ต เพลส สุวรรณภูมิ ประชาอุทิศ (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ไปจนถึงห้างโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี และสาขาล่าสุด คือ ที่เดอะ มอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค
ในขณะที่ทางแบรนด์เองก็ยังเดินหน้าขยายสาขาเองให้ครบ 9 สาขาในปีนี้ โดยคาดว่าสาขาที่ 2-4 จะเปิดได้ภายในไตรมาสที่สามนี้ ส่วนสาขาแฟรนไชส์อื่นๆ ที่รอเปิดทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑลและภาคต่างๆ นั้น กระจายเปิดตามจังหวัดใหญ่ๆ ในทำเลไพรม์ทั้งสิ้น อาทิ เดอะมอลล์ บางกะปิ เดอะ เซอร์เคิล โรบินสัน สมุทรปราการและอิมพีเรียล สำโรง จ.นนทบุรี 4 สาขา เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ และเซ็นทรัล เวสต์เกต ชาญ แอท ดิ อเวนิว และตลาดต้นสัก จ.ชลบุรีมี 4 แห่ง ตลอดจนที่ระยอง ภูเก็ต หาดใหญ่ เซ็นทรัล พิษณุโลก สาขาที่โคราช 3 แห่ง เซ็นทรัล โคราช ซิตี้ลิงค์ โคราช และเดอะมอลล์ โคราช รวมถึง 3 สาขาที่เชียงใหม่ ได้แก่ ห้างเมญ่า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และพื้นที่ตรงข้ามเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เป็นต้น
ทั้งนี้ ญดา-นริลญา ระบุว่า กลยุทธ์การตลาดของแบรนด์โยปป้า โยเกิร์ต ที่เคยวางไว้ว่า จะใช้ทั้งกลยุทธ์ Word-of-Mouth และการโปรโมทในช่องทางออนไลน์นั้น ถือว่าทำได้ตามเป้า เพราะกระแสคนบอกต่อกันก็มีส่วนมากในการทำให้เกิดการต่อคิวรอซื้อ อยากชิมในทุกวันจริงๆ ในช่องทางเดลิเวอรีก็ยอดขายวิ่งดีตลอด แต่อีกหนึ่งกลยุทธ์อย่างคอนเทนต์ CEO Branding ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างการรับรู้และมีคอนเทนต์ที่ประสบความสำเร็จเป็นไวรัลด้วยยอดวิวสูงทะลุหลักล้านวิว
“ด้วยความที่เราทุ่มเทกับการทำแบรนด์นี้เองทุกขั้นตอน มีทั้งการทำคอนเทนต์เองจากทีมงาน in-house รวมถึงการทำงานร่วมกับทีมโปรดักชั่นมืออาชีพที่ช่วยเสริมเรื่องความครีเอทีฟ ทำให้หลายคอนเทนต์ของเราเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดนใจ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen y-z บนแพลตฟอร์มติ๊กตอก อินสตาแกรม และ x เราหาเวลามาถ่ายทำคอนเทนต์ด้วยตัวเองเสมอ เพราะต้องการสร้างความไว้วางใจต่อลูกค้า และไม่ว่าสาขาแฟรนไชส์จะเปิดใหม่กี่สาขา เราก็ไปร่วมดูแลความพร้อมและไปโปรโมทด้วยตัวเองตลอดทุกสาขา”
อีกทั้งแบรนด์เราไม่เคยหยุดนิ่งจริงๆ เพราะธุรกิจนี้ เราต้องวิ่งตามเทรนด์ยอดนิยมของตลาดเครื่องดื่มอยู่ตลอดด้วย ทำให้แบรนด์โยปป้า โยเกิร์ตดูมีความเฟรช แอคทีฟ อยู่ในกระแสตลอด ซึ่งจากจุดแข็งตรงนี้ ก็ทำให้เราได้รับเลือกให้ทำแคมเปญการตลาดกับแบรนด์พาร์ทเนอร์อื่นๆ ด้วย อาทิ ในเดือนนี้เรามีการคอลแลปกับแบรนด์ เคเอ ครีม ในการรังสรรค์เครื่องดื่มรสชาติใหม่ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากโพรดักส์ลิปสมูทตี้ของแบรนด์ ต่อยอดมาสู่การทำโยปป้า โยเกิร์ตสูตรฉพาะ The Magic Drink Smoothie