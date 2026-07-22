แอร์พอร์ตลิงก์ แก้ไขเสร็จแล้ว กลับมาให้บริการตามปกติ เมื่อ 22.07 น.

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กลับมาให้บริการตามปกติแล้ว ตั้งแต่เวลา 22.07 น. วันนี้ (22 ก.ค.69) หลังจากยกขบวนตกรางและทำการตรวจสอบประแจสับรางตรงจุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เรียบร้อย "เอเชีย เอราวัน"เตรียมเปลี่ยนประแจชุดใหม่
วันนี้ (22 กรกฎาคม 2569) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. และบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ประกาศแจ้งผู้โดยสาร รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 22.07 น. หลังจากได้ทำการตรวจสอบประแจสับรางตรงจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน (Depot) และสามารถแก้ไขเหตุการรถที่กีดขวางเส้นทางเข้า–ออกของระบบแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้สำเร็จ ทำให้การบริการเดินรถสามารถเป็นไปตามปกติในเส้นทางระหว่างสถานีพญาไท–สถานีสุวรรณภูมิ
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้รับข้อสั่งการจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขเหตุขัดข้องให้การเดินรถสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วที่สุด ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาจึงเกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยได้ระดมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระบบรางจากทั้งภาครัฐและเอกชน จนสำเร็จและสามารถกลับมาให้บริการประชาชนได้ตามปกติแล้ว
สำหรับสาเหตุของการเกิดเหตุขัดข้องในครั้งนี้ รฟท. รฟฟท. และบริษัทฯ ยังคงต้องดำเนินการสอบสวนทางเทคนิคอย่างละเอียด
ด้าน บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ ได้ตรวจสอบชุดประแจและทำการแก้ไขตามมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการอย่างเคร่งครัดภายใต้การกำกับดูแลของ รฟท. และเตรียมดำเนินการเปลี่ยนประแจชุดใหม่ภายในจุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงฯ รวมถึงการพิจารณาพัฒนาจุดกลับรถของศูนย์ซ่อมบำรุงและจุดเสี่ยงอื่นๆ ต่อไป รวมถึงปรับปรุงแผนการเดินรถสำรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต และสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสารในการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ภายใต้มาตรฐานการเดินรถต่อไป และไม่ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ทั้งนี้ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 05.30 น. ถึง 24.00 น. โดยขบวนรถเที่ยวแรกจะออกจากสถานีต้นทาง (สถานีพญาไทและสถานีสุวรรณภูมิ) เวลา 05.30 น. และเที่ยวสุดท้ายจะออกเวลา 24.00 น. โดยมีรถให้บริการได้ 6 ขบวนตามแผนการเดินรถ พร้อมจัดให้มีขบวนรถเสริมอีก 2 ขบวนตามความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน