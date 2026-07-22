xs
xsm
sm
md
lg

แอร์พอร์ตลิงก์ แก้ไขเสร็จแล้ว กลับมาให้บริการตามปกติ เมื่อ 22.07 น.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กลับมาให้บริการตามปกติแล้ว ตั้งแต่เวลา 22.07 น. วันนี้ (22 ก.ค.69) หลังจากยกขบวนตกรางและทำการตรวจสอบประแจสับรางตรงจุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เรียบร้อย "เอเชีย เอราวัน"เตรียมเปลี่ยนประแจชุดใหม่

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2569) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. และบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ประกาศแจ้งผู้โดยสาร รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 22.07 น. หลังจากได้ทำการตรวจสอบประแจสับรางตรงจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน (Depot) และสามารถแก้ไขเหตุการรถที่กีดขวางเส้นทางเข้า–ออกของระบบแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้สำเร็จ ทำให้การบริการเดินรถสามารถเป็นไปตามปกติในเส้นทางระหว่างสถานีพญาไท–สถานีสุวรรณภูมิ

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้รับข้อสั่งการจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขเหตุขัดข้องให้การเดินรถสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วที่สุด ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาจึงเกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยได้ระดมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระบบรางจากทั้งภาครัฐและเอกชน จนสำเร็จและสามารถกลับมาให้บริการประชาชนได้ตามปกติแล้ว

สำหรับสาเหตุของการเกิดเหตุขัดข้องในครั้งนี้ รฟท. รฟฟท. และบริษัทฯ ยังคงต้องดำเนินการสอบสวนทางเทคนิคอย่างละเอียด


ด้าน บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ ได้ตรวจสอบชุดประแจและทำการแก้ไขตามมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการอย่างเคร่งครัดภายใต้การกำกับดูแลของ รฟท. และเตรียมดำเนินการเปลี่ยนประแจชุดใหม่ภายในจุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงฯ รวมถึงการพิจารณาพัฒนาจุดกลับรถของศูนย์ซ่อมบำรุงและจุดเสี่ยงอื่นๆ ต่อไป รวมถึงปรับปรุงแผนการเดินรถสำรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต และสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสารในการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ภายใต้มาตรฐานการเดินรถต่อไป และไม่ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยของผู้โดยสาร

ทั้งนี้ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 05.30 น. ถึง 24.00 น. โดยขบวนรถเที่ยวแรกจะออกจากสถานีต้นทาง (สถานีพญาไทและสถานีสุวรรณภูมิ) เวลา 05.30 น. และเที่ยวสุดท้ายจะออกเวลา 24.00 น. โดยมีรถให้บริการได้ 6 ขบวนตามแผนการเดินรถ พร้อมจัดให้มีขบวนรถเสริมอีก 2 ขบวนตามความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน







แอร์พอร์ตลิงก์ แก้ไขเสร็จแล้ว กลับมาให้บริการตามปกติ เมื่อ 22.07 น.
แอร์พอร์ตลิงก์ แก้ไขเสร็จแล้ว กลับมาให้บริการตามปกติ เมื่อ 22.07 น.
แอร์พอร์ตลิงก์ แก้ไขเสร็จแล้ว กลับมาให้บริการตามปกติ เมื่อ 22.07 น.
แอร์พอร์ตลิงก์ แก้ไขเสร็จแล้ว กลับมาให้บริการตามปกติ เมื่อ 22.07 น.
แอร์พอร์ตลิงก์ แก้ไขเสร็จแล้ว กลับมาให้บริการตามปกติ เมื่อ 22.07 น.