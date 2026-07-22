LH Bank ออกแคมเปญ “อยู่ครบ 1 ปี ก็รีได้ ปลดล็อกสัญญากู้บ้านแบบเดิมๆ” เพิ่มทางเลือกในการบริหารอัตราดอกเบี้ย

นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank เปิดเผยว่า ธนาคารเปิดตัวแคมเปญสินเชื่อบ้าน “อยู่ครบ 1 ปี ก็รีได้ ปลดล็อกสัญญากู้บ้านแบบเดิมๆ” เพื่อลดความเสี่ยงในภาวะแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งเหมาะกับลูกค้าบ้านทุกประเภท ทั้งสินเชื่อบ้านใหม่ สินเชื่อบ้านมือสอง และสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ที่ทำสัญญาและจดทะเบียนจำนองตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569 – 31 ตุลาคม 2569 และเลือกแผนอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่ร่วมรายการ 2 แผนได้แก่ 1) แผนอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี และ ปีที่ 2-3 เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือ 2) แผนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวปีที่ 1-3 เท่านั้น เมื่อผ่อนชำระครบ 1 ปี โดยมีประวัติการชำระหนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด สามารถยื่นคำขอให้ธนาคารพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ (Retention) โดยไม่ต้องรอสัญญาครบ 3 ปี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าบริหารภาระดอกเบี้ยได้เร็วขึ้น
สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านที่มีอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจ ธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการดังนี้
• สินเชื่อบ้านใหม่
- วงเงินกู้สูงสุด 200 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี พร้อมสิทธิประโยชน์ ฟรีประกันอัคคีภัยสูงสุด 100,000 บาท (ตามอัตราของบริษัทประกัน) และฟรีค่าประเมินหลักประกันสูงสุด 5,000 บาท (ตามอัตราของบริษัทประเมิน)
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 4.35% - 4.45% ต่อปี
• สินเชื่อบ้านมือสอง
- วงเงินกู้สูงสุด 200 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี พร้อมอนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 100% (ตามเงื่อนไขธนาคาร)
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 4.47% - 4.57% ต่อปี
• สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
- วงเงินกู้สูงสุด 200 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 35 ปี พร้อมสิทธิประโยชน์ ฟรีประกันอัคคีภัยสูงสุด 100,000 บาท (ตามอัตราของบริษัทประกัน) และฟรีค่าประเมินหลักประกันสูงสุด 5,000 บาท (ตามอัตราของบริษัทประเมิน) และฟรีค่าอากรแสตมป์สูงสุด 30,000 บาท (0.05% ของวงเงินสินเชื่อ)
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 4.34% - 4.45% ต่อปี
ผู้ที่สนใจสามารถยื่นสมัครใช้บริการผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ สาขา LH Bank ทั่วประเทศ, แอปพลิเคชัน LHB You หรือเว็บไซต์ธนาคาร www.lhbank.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank Contact Center โทร. 1327
สิทธิพิเศษสำหรับเงื่อนไขแคมเปญ "อยู่ครบ 1 ปี ก็รีได้ (Retention) ปลดล็อกสัญญากู้บ้านแบบเดิมๆ"
สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านใหม่ HOME 1st CLASS, สินเชื่อบ้านมือสอง HOME 2ND HAND หรือสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน HOME REFINANCE กับ LH Bank เฉพาะแผนอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด ได้แก่ 1) แผนอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี และปีที่ 2-3 เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือ 2) แผนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวปีที่ 1-3 เท่านั้น โดยลูกค้าต้องทำสัญญากู้เงินและจดทะเบียนจำนองในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 – 31 ตุลาคม 2569 เท่านั้น
หมายเหตุ:
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
- ลูกค้าสามารถยื่นคำขอให้ธนาคารพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ย (Retention) โดยธนาคารจะพิจารณาจาก
1. ลูกค้าต้องผ่อนชำระสินเชื่อครบ 1 ปี นับจากวันที่ลูกค้าทำสัญญากู้เงินและจดทะเบียนจำนองในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาดเท่านั้น
2. อัตราดอกเบี้ย Minimum Retail Rate (MRR) ที่ธนาคารประกาศใช้ ณ วันที่พิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ย (Retention) ต้องสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย Minimum Retail Rate (MRR) ที่ใช้อ้างอิงตามสัญญากู้เงิน ณ วันที่ลูกค้าลงนามทำสัญญากู้เงินและจดทะเบียนจำนองในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด
3. ลูกค้าต้องมีประวัติการชำระหนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
- ทั้งนี้ การพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ย (Retention) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และนโยบายที่ธนาคารกำหนดใช้บังคับ ณ วันที่พิจารณา
- ลูกค้าสามารถยื่นคำขอรับการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ย (Retention) ตามเงื่อนไขการส่งเสริมการตลาดได้ที่ LH Bank ทุกสาขา หรือ LH Bank Call Center 1327 (ทั้งนี้ ผลการพิจารณาขั้นสุดท้ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร)
- สินเชื่อบ้านใหม่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 4.35% - 4.45% ต่อปี | สินเชื่อบ้านมือสอง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 4.47% - 4.57% ต่อปี | สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 4.34% - 4.45% ต่อปี
- สมมติฐานการคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารเท่ากับ 8.18% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569 ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศของธนาคาร
- อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และรายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ลูกค้าสามารถศึกษาวิธีการคำนวณและรายละเอียดได้ที่ www.lhbank.co.th
รีเทนชัน (retention) คือ การที่ธนาคารทบทวนและพิจารณาอัตราดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าปัจจุบันเป็นรายกรณี เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของลูกค้าและสภาวะตลาดในช่วงเวลานั้น โดยไม่ต้องโอนย้ายสินเชื่อไปยังสถาบันการเงินอื่น