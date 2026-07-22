ด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดปรับขึ้นอีก 90สต./ลิตร

คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) แจ้งว่าผลการประชุมฯวันที่ 22 ก.ค. 2569 ที่ประชุมมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 0.90 บาทต่อลิตร มีผลวันพรุ่งนี้ (23 ก.ค.)
PTT Station และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 0.90 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมียม GSH95 และพรีเมียม GSH99 คงเดิม ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด เพิ่มขึ้น 0.90 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมียมดีเซล คงเดิม มีผล 23 ก.ค. 2569 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 45.68 บาท, GSH95 = 36.69 บาท, E20 = 31.69 บาท, E85 = 27.63 บาท, GSH91 = 36.32 บาท, พรีเมียม GSH95 = 47.79 บาท, พรีเมียม GSH99 = 49.79 บาท, HSD B7 = 36.69 บาท, HSD B20 = 31.69 บาท, พรีเมียมดีเซล = 50.05 บาท โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร