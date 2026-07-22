ภาครัฐ-เอกชนจับมือหนุนงาน “ASEAN Tools Expo 2026” ขับเคลื่อน Smart Industry และนวัตกรรมการผลิตไทยสู่เวทีอาเซียน

กรุงเทพฯ – เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ! งาน “ASEAN Tools Expo 2026” งานแสดงสินค้าด้านอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมของอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–24 กรกฎาคม 2569 ณ ฮอลล์ 6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ และพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือและเทคโนโลยีการผลิตของไทย พร้อมสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับภูมิภาคอาเซียน
โดยพิธีเปิดงานนี้ได้รับเกียรติจากนายเศรษฐรัฐ เลือดสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ตลอดจนคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และผู้แทนจากนานาประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
กระทรวงอุตสาหกรรมผลักดัน Smart Industry เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
นายเศรษฐรัฐ เลือดสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานในพิธี กล่าวว่า อุตสาหกรรมเครื่องมือช่างและเครื่องมืออุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาภาคการผลิตของประเทศ เพราะเป็นกลไกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับคุณภาพสินค้า ลดต้นทุน และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาว
รัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ Smart Industry โดยมุ่งส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ลดต้นทุน ยกระดับคุณภาพสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าถึงเทคโนโลยี มาตรฐาน และองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการยกระดับการผลิต
"ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคของการผลิตสมัยใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือและเครื่องจักรจึงเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม งาน “ASEAN Tools Expo 2026” ถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศได้นำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และฮาร์ดแวร์ ตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานไปจนถึงระบบการผลิตอัจฉริยะ พร้อมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การสร้างเครือข่าย และการจับคู่ธุรกิจ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยและอาเซียนในระยะยาว"
สสปน. ชี้งานแสดงสินค้านานาชาติสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3.38 แสนล้านบาท
ด้าน ดร.จารุวรรณ สุวรรณศาสน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของภาคการผลิตโลกสู่ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีดิจิทัล และ AI ทำให้งานแสดงสินค้านานาชาติยิ่งมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ซื้อ นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี นวัตกรรม และสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน
สสปน. ระบุว่า อุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทย โดยในปีที่ผ่านมา สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 338,233 ล้านบาท สนับสนุนการจ้างงานกว่า 304,932 ตำแหน่ง และในปี 2569 ตั้งเป้าดึงดูดนักเดินทางไมซ์ 29.4 ล้านคน พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้าของภูมิภาค
สสปน. เชื่อมั่นว่า “ASEAN Tools Expo 2026” จะเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ และนักลงทุนจากทั่วภูมิภาค ผ่านการจัดแสดงนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมไทย และตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางงานแสดงสินค้านานาชาติของอาเซียน
NCC มั่นใจไทยคือประตูสู่ตลาดอาเซียน
คุณพีรพรรณ อังคสุโข Executive Vice President บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน “ASEAN Tools Expo 2026” กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ การก่อสร้าง และโลจิสติกส์ ซึ่งล้วนมีความต้องการเครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BoI) ระบุว่า ในปี 2568 ประเทศไทยมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม 3,370 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.88 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 67% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการเติบโตของภาคการผลิตสมัยใหม่
"ASEAN Tools Expo 2026 ไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้า แต่เป็นเวทีระดับนานาชาติที่รวบรวมผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้นำเข้า เจ้าของแบรนด์ ผู้พัฒนาเทคโนโลยี นักลงทุน และผู้ซื้อจากประเทศไทยและต่างประเทศ มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยและอาเซียน"
เวทีแห่งนวัตกรรม การจับคู่ธุรกิจ และความร่วมมือระดับภูมิภาค
ภายในงาน “ASEAN Tools Expo 2026” ผู้เข้าชมจะได้พบกับนวัตกรรมด้านเครื่องมือช่าง เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ความปลอดภัย ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และโซลูชันเพื่อการผลิตยุคใหม่จากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญ การสาธิตเทคโนโลยี การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) และการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ นักลงทุน และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งคาดว่าจะช่วยขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม
คณะผู้จัดงานเชื่อมั่นว่า “ASEAN Tools Expo 2026” จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องมือและเทคโนโลยีการผลิตของไทย เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลก และเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของภูมิภาคอาเซียน พร้อมสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในอนาคต
ติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ที่เว็บไซต์ www.aseantoolsexpo.com และเฟสบุ๊ค aseantoolsexpo