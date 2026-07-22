"หงส์ไทย" รับรางวัล TINT Valued Partnership Award จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ตอกย้ำความร่วมมือด้านนวัตกรรม ยกระดับสมุนไพรไทยด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สู่มาตรฐานสากล
กรุงเทพฯ – บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล "TINT Valued Partnership Award" จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบัน ภายใต้แนวคิด "Nuclear Technology for a Sustainable Future" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้มอบรางวัลแก่หน่วยงานพันธมิตรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม Hall C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารจากกระทรวง อว. ผู้บริหาร สทน. นักวิจัย และผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนชั้นนำของประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ในปีนี้ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรพันธมิตรที่ได้รับรางวัลร่วมกับหน่วยงานชั้นนำของประเทศ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน), โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด, บริษัท เอเชีย เอ็กซิติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และองค์กรชั้นนำอีกหลายแห่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ
สำหรับ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนถึงความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการนำ เทคโนโลยีการฉายรังสี (Radiation Processing Technology) มาประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดยอาศัยงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค พร้อมรองรับการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
คุณธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด กล่าวว่า
"การได้รับรางวัล TINT Valued Partnership Award ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งของหงส์ไทย และเป็นกำลังสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เราเชื่อว่าการผสานภูมิปัญญาสมุนไพรไทยเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะช่วยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และสร้างโอกาสให้สมุนไพรไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน"
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หงส์ไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานการผลิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีคุณภาพ ปลอดภัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคใหม่
การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพของ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและนวัตกรรม หากยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการผลักดันอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้เติบโตบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไทย และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก
หงส์ไทยยังคงมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค สังคม และเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน