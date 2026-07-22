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"หงส์ไทย" รับรางวัล TINT Valued Partnership Award จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ตอกย้ำความร่วมมือด้านนวัตกรรม ยกระดับสมุนไพรไทยด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สู่มาตรฐานสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"หงส์ไทย" รับรางวัล TINT Valued Partnership Award จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ตอกย้ำความร่วมมือด้านนวัตกรรม ยกระดับสมุนไพรไทยด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สู่มาตรฐานสากล

กรุงเทพฯ – บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล "TINT Valued Partnership Award" จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบัน ภายใต้แนวคิด "Nuclear Technology for a Sustainable Future" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้มอบรางวัลแก่หน่วยงานพันธมิตรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม Hall C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารจากกระทรวง อว. ผู้บริหาร สทน. นักวิจัย และผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนชั้นนำของประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ในปีนี้ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรพันธมิตรที่ได้รับรางวัลร่วมกับหน่วยงานชั้นนำของประเทศ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน), โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด, บริษัท เอเชีย เอ็กซิติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และองค์กรชั้นนำอีกหลายแห่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ

สำหรับ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนถึงความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการนำ เทคโนโลยีการฉายรังสี (Radiation Processing Technology) มาประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดยอาศัยงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค พร้อมรองรับการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด กล่าวว่า
"การได้รับรางวัล TINT Valued Partnership Award ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งของหงส์ไทย และเป็นกำลังสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เราเชื่อว่าการผสานภูมิปัญญาสมุนไพรไทยเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะช่วยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และสร้างโอกาสให้สมุนไพรไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน"

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หงส์ไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานการผลิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีคุณภาพ ปลอดภัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคใหม่
การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพของ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและนวัตกรรม หากยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการผลักดันอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้เติบโตบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไทย และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก

หงส์ไทยยังคงมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค สังคม และเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน






"หงส์ไทย" รับรางวัล TINT Valued Partnership Award จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ตอกย้ำความร่วมมือด้านนวัตกรรม ยกระดับสมุนไพรไทยด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สู่มาตรฐานสากล
"หงส์ไทย" รับรางวัล TINT Valued Partnership Award จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ตอกย้ำความร่วมมือด้านนวัตกรรม ยกระดับสมุนไพรไทยด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สู่มาตรฐานสากล
"หงส์ไทย" รับรางวัล TINT Valued Partnership Award จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ตอกย้ำความร่วมมือด้านนวัตกรรม ยกระดับสมุนไพรไทยด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สู่มาตรฐานสากล
"หงส์ไทย" รับรางวัล TINT Valued Partnership Award จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ตอกย้ำความร่วมมือด้านนวัตกรรม ยกระดับสมุนไพรไทยด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สู่มาตรฐานสากล