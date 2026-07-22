การประชุมหารือแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีน (เสฉวน) - ไทย จัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 การประชุมหารือแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีน (เสฉวน) - ไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มณฑลเสฉวน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และสำนักงานการท่องเที่ยวจีน ณ กรุงเทพฯ ได้จัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ภายในงาน ผู้แทนจากบริษัทและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของมณฑลเสฉวน ได้แก่ บริษัท เสฉวนแอร์ไลน์ จำกัด บริษัท เสฉวนคังฮุย อินเตอร์เนชันแนล ทราเวล เซอร์วิส บริษัท อวี้หง อินเตอร์เนชันแนล ทราเวล เซอร์วิส บริษัท เสฉวน หรงจือหลวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด บริษัท ซินอี้หย่วน อินเตอร์เนชันแนล ทราเวล เซอร์วิส และ บริษัทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปี้เผิงโกว อำเภอหลี่ ได้เข้าร่วมการหารือและเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในตลาดประเทศไทยกว่า 10 แห่ง อาทิ กลุ่มบริษัท D-Thai Travel กลุ่มบริษัท Cheng Ho Travel และ บริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสุโขทัยของไทย
การหารือครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือในหลากหลายด้าน ทั้งการแลกเปลี่ยนและส่งต่อนักท่องเที่ยวระหว่างสองฝ่าย การทำตลาดร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีน - ไทยในมิติอื่น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
ภายในที่ประชุม คณะผู้แทนด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจากมณฑลเสฉวนได้นำเสนอภาพรวมทรัพยากรการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทั่วทั้งมณฑล ความได้เปรียบของเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างจีน–ไทย ตลอดจนผลสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพสูง การยกระดับบริการอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการขยายช่องทางการตลาดในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพอันพร้อมสรรพของเสฉวนในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตลอดจนระบบบริการและการดูแลความปลอดภัยที่มีมาตรฐานและครบวงจร
ผู้แทนฝ่ายไทยที่เข้าร่วมการประชุมได้นำข้อมูลและสภาพตลาดภายในประเทศมาประกอบการแลกเปลี่ยน พร้อมแบ่งปันแนวโน้มความนิยมในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในปัจจุบัน โดยระบุว่า ความต้องการผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเชิงลึกและการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากขึ้นกับคุณภาพของการเดินทาง ตลอดจนคุณค่าด้านการถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ผู้แทนฝ่ายไทยยังแสดงความสนใจอย่างยิ่งต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวท่ามกลางหิมะและฤดูหนาวของมณฑลเสฉวน โดยเห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลของตลาดไทยได้อย่างตรงจุด พร้อมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเพิ่มเติม ได้แก่ การออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับบริบทของตลาดไทย การปรับปรุงระบบการชำระเงินให้สะดวกยิ่งขึ้น การจัดบริการรองรับหลายภาษาอย่างครบถ้วน และการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อใหม่
บรรยากาศภายในที่ประชุมเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางและเต็มที่ พร้อมเห็นพ้องร่วมกันที่จะจัดตั้งกลไกการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ทั้งสองฝ่ายจะเดินหน้ากระชับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งการร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การแลกเปลี่ยนและส่งต่อนักท่องเที่ยวระหว่างกัน ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการให้บริการ เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเสฉวนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไทยให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
การประชุมหารือแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีน (เสฉวน) - ไทยในครั้งนี้ ถือเป็นมาตรการเชิงรูปธรรมของมณฑลเสฉวนในการขยายและพัฒนาตลาดนักท่องเที่ยวขาเข้าจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง การประชุมครั้งนี้มีส่วนช่วยเสริมสร้างรากฐานความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมระหว่างมณฑลเสฉวนกับประเทศไทยให้มั่นคงยิ่งขึ้น พร้อมเติมพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การพัฒนาการท่องเที่ยวขาเข้าของมณฑลเสฉวนไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ