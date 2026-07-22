เสฉวนอยู่ไม่ไกล เจอกันได้ทุกสัปดาห์ กิจกรรมนำเสนอและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม “เสฉวนอันแสนรื่นรมย์” เปิดตัวอย่างงดงาม ณ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 กิจกรรมนำเสนอและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม “เสฉวนอันแสนรื่นรมย์” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งมณฑลเสฉวน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และสำนักงานการท่องเที่ยวจีน ณ กรุงเทพฯ ได้จัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ
กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเชื่อมโยงกับตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้าสู่ประเทศจีนอย่างตรงจุด พร้อมนำเสนอศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ตลอดจนความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของมณฑลเสฉวนอย่างรอบด้าน
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้แทนกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลเสฉวน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ สำนักงานการท่องเที่ยวจีน ณ กรุงเทพฯ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมไทยบริการการท่องเที่ยว ตลอดจนผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนของทั้งจีนและไทยเข้าร่วมงาน
ภายในงานได้นำเสนอแบรนด์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม “เสฉวนอันแสนรื่นรมย์” เป็นแนวคิดหลัก พร้อมเปิดตัววิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเสฉวนฉบับภาษาไทย ถ่ายทอดความงดงามทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมอันลุ่มลึกของดินแดนปาสู่อย่างมีชีวิตชีวา
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยรายละเอียดกิจกรรม “แจกบัตรเข้าชม 10,000 ใบ” ซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวรับบัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในมณฑลเสฉวนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครอบคลุมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 15 อันดับแรกที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทย ภายในงานยังได้มีการจับรางวัลผู้โชคดีจำนวน 3 ท่าน โดยแต่ละท่านได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ เส้นทางบินตรงสู่นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน จำนวน 1 ที่นั่ง
นายเฉิน กวงฮ่าว อธิบดีกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลเสฉวน กล่าวในพิธีว่า เสฉวนมีความโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ ทั้งที่ราบแอ่งกระทะ เทือกเขาหิมะ ที่ราบสูง หุบเขา ป่าไม้ ธารน้ำแข็ง และสายน้ำ พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวและสัมผัสเสน่ห์อันน่าประทับใจของเสฉวนด้วยตนเอง
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของมณฑลเสฉวนได้นำเสนอข้อมูลเฉพาะด้าน โดยถ่ายทอดศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเสฉวนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งความพร้อมด้านการคมนาคมทางอากาศ ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ และระบบการให้บริการที่ครบวงจร
บริษัท เสฉวนแอร์ไลน์ จำกัด ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางบินจำนวน 5 เส้นทางที่ให้บริการในตลาดประเทศไทยในช่วงตารางบินฤดูหนาวปีนี้ โดยเครือข่ายเที่ยวบินที่ครอบคลุมและมีความถี่สูงจะช่วยตอบสนองความต้องการในการเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บริษัท เสฉวนซินอี้หย่วน อินเตอร์เนชันแนล ทราเวล เซอร์วิส จำกัด ได้นำเสนอขบวนรถไฟท่องเที่ยวระดับพรีเมียมในชื่อ “ขบวนรถไฟแพนด้า·จิ่นซิ่วเทียนฝู่” ซึ่งมอบทางเลือกการเดินทางด้วยรถไฟอันมีเอกลักษณ์สำหรับนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์จากทั่วโลก โดยผสานมิติทางวัฒนธรรมอันลุ่มลึกเข้ากับประสบการณ์การเดินทางที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
ขณะเดียวกัน บริษัท เสฉวนอวี้หง อินเตอร์เนชันแนล ทราเวล เซอร์วิส จำกัด ได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับถ่ายภาพและเช็กอินในตลาดไทย พร้อมแนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวระยะสั้นคุณภาพสูง ซึ่งมีจิ่วจ้ายโกว หวงหลง ปี้เผิงโกว และภูเขาสี่ดรุณีเป็นจุดหมายสำคัญ
Bemolibeam บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวชื่อดังชาวไทย ได้แบ่งปันประสบการณ์จริงจากการเดินทางท่องเที่ยวในมณฑลเสฉวน โดยเธอกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ภาพจำที่มีต่อเสฉวนมีเพียงแพนด้ายักษ์และหม้อไฟเท่านั้น แต่หลังจากได้เดินทางไปสัมผัสด้วยตนเอง กลับพบว่าระบบคมนาคมภายในเมืองมีความสะดวกสบาย บรรยากาศการใช้ชีวิตมีทั้งความทันสมัยคึกคักและเสน่ห์อันอบอุ่นเป็นกันเอง ซึ่งสร้างความประทับใจอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ ทัศนียภาพทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของจิ่วจ้ายโกวและหวงหลง ตลอดจนประสบการณ์สัมผัสวัฒนธรรมทิเบตอันเป็นเอกลักษณ์ ยังงดงามและน่าประทับใจเกินกว่าที่เธอคาดไว้มาก ภายในงาน เธอได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของเสฉวนด้วยตนเองอย่างจริงใจ พร้อมเปิดประสบการณ์ว่า “เสฉวนอยู่ไม่ไกล เจอกันได้ทุกสัปดาห์”
กิจกรรมนำเสนอและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม “เสฉวนอันแสนรื่นรมย์” ในครั้งนี้ ได้นำเสนอเนื้อหาผ่านรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ การแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการสื่อสารจากภาคประชาชน ซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับการรับรู้และเสริมสร้างความน่าสนใจของแบรนด์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม “เสฉวนอันแสนรื่นรมย์” ในตลาดประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมระหว่างมณฑลเสฉวนกับประเทศไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ จะมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนทั่วไปภายใต้แคมเปญ “เสฉวนอันแสนรื่นรมย์” ควบคู่กันไป ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์อย่างใกล้ชิด อาทิ นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม นิทรรศการภาพถ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเสฉวน การชิมเครื่องดื่มชาเสฉวน ตลอดจนกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อถ่ายทอดทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวและเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของเสฉวนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ประชาชนชาวไทยสามารถสัมผัสมนตร์เสน่ห์อันโดดเด่นของเสฉวนได้อย่างใกล้ชิด โดยไม่ต้องเดินทางไกล
ในระยะต่อไป มณฑลเสฉวนจะเดินหน้าขยายและพัฒนาตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศไทยและตลาดเป้าหมายสำคัญอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนปรับปรุงระบบบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมให้ตลาดการท่องเที่ยวขาเข้าของมณฑลเสฉวนเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน