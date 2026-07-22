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“รมช.ปิยะรัฐชย์” เปิดตัว “COOP Financial Center” ก้าวใหม่ภาคสหกรณ์ไทย ยกระดับข้อมูลสู่การบริหารจัดการยุคดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดตัว “ศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทย (COOP Financial Center)” เพื่อยกระดับภาคสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัล เชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล เพิ่มความเชื่อมั่นและความโปร่งใสให้สหกรณ์ไทย วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องเดอะพอร์ทอลบอลรูม ชั้น 4
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดยเน้นการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยและการใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการตรวจสอบและวางระบบบัญชี ได้นำข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และการสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นทุนข้อมูลสำคัญของประเทศ มาพัฒนาเป็น


ศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังความเสี่ยงทางการเงินได้แบบเรียลไทม์ เรียกว่า “COOP Financial Center” ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านภาคสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Data Analytics) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Intelligence) การแสดงข้อมูลผ่าน Dashboard รวมไปถึงระบบเตือนภัยทางการเงิน (Early Warning System : EWS) และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล (Data - Driven Decision Making) ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และผู้สอบบัญชี สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผ่านการแสดงผลข้อมูลและรายงานแบบเรียลไทม์ที่เข้าใจง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และยกระดับการกำกับดูแลภาคสหกรณ์ด้วยข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม


นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า การเปิดตัว “COOP Financial Center”
ถือเป็น 1 ใน 8 Flagship ในการขับเคลื่อนงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สู่ “CAD TRUST” และเป็นประเด็นเร่งด่วน

ที่กรมฯ มุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานและความเชื่อมั่นด้านการเงินการบัญชี ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการกำกับดูแลภาคสหกรณ์เชิงรุก พร้อมสร้างระบบเตือนภัยทางการเงิน ลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน เสริมสร้างความโปร่งใส และวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลภาคสหกรณ์ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาคสหกรณ์ไทยเชิงลึกใน 3 มิติหลัก ได้แก่

มิติที่ 1 โครงสร้างระบบสหกรณ์ (Structure) เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้เห็นภาพรวมและ
ศักยภาพของระบบสหกรณ์ในระดับประเทศและทุกระดับ ครอบคลุมทั้งจำนวนสหกรณ์ ปริมาณธุรกิจ จำนวนสมาชิก การกระจายตัวในเชิงพื้นที่ และการรวบรวมผลิตผลทางการเกษตรที่ผ่านระบบสหกรณ์

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ (Performance) เจาะลึกผลการดำเนินงาน เพื่อประเมินศักยภาพ
และความสามารถในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสมาชิก โดยพิจารณาจากปริมาณธุรกิจ รายได้ กำไร ขาดทุน

และการบริหารเงินทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
มิติที่ 3 ความมั่นคงและความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Stability & Risk) ระบบเฝ้าระวังที่วิเคราะห์
สถานะทางการเงินของทั้งสหกรณ์และสมาชิก เพื่อใช้ติดตามและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว โดยประเมินจากสุขภาพทางการเงิน ระดับหนี้สินและเงินออมของสมาชิกสหกรณ์ พร้อมทั้งมีระบบสัญญาณเตือนภัยทางการเงินที่แม่นยำ


สำหรับกิจกรรมภายในงานจัดให้มีพิธีมอบสิทธิ์การใช้งาน COOP Financial Center แก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สันนิบาตสหกรณ์ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูล

อย่างครบวงจร นอกจากนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเชิดชูเกียรติแก่สหกรณ์ที่นำโปรแกรมระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไปใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัล “สหกรณ์ต้นแบบด้านดิจิทัล ประจำปี 2569” ระดับภูมิภาค จำนวน 20 รางวัล และอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มอบเกียรติบัตร “สหกรณ์ต้นแบบด้านดิจิทัล ประจำปี 2569” ระดับจังหวัด จำนวน 114 รางวัล นอกจากนี้ จัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “Data - Driven Cooperative การใช้ข้อมูลเพื่อบริหารความเสี่ยงและยกระดับสหกรณ์ไทย โดยทีมวิทยากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และหัวข้อ “Executive Leadership Forum
พลิกโฉมการกำกับดูแลสหกรณ์ไทยด้วยข้อมูล” โดยอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวปรานอม จันทร์ใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสุโชติ เปี่ยมชล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินรายการโดย นางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน สร้างความเข้มแข็งให้ภาคสหกรณ์ไทยและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งหวังให้ “ศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (COOP Financial Center)” เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ของประเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การกำกับดูแลและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยข้อมูลอย่างยั่งยืน










“รมช.ปิยะรัฐชย์” เปิดตัว “COOP Financial Center” ก้าวใหม่ภาคสหกรณ์ไทย ยกระดับข้อมูลสู่การบริหารจัดการยุคดิจิทัล
“รมช.ปิยะรัฐชย์” เปิดตัว “COOP Financial Center” ก้าวใหม่ภาคสหกรณ์ไทย ยกระดับข้อมูลสู่การบริหารจัดการยุคดิจิทัล
“รมช.ปิยะรัฐชย์” เปิดตัว “COOP Financial Center” ก้าวใหม่ภาคสหกรณ์ไทย ยกระดับข้อมูลสู่การบริหารจัดการยุคดิจิทัล
“รมช.ปิยะรัฐชย์” เปิดตัว “COOP Financial Center” ก้าวใหม่ภาคสหกรณ์ไทย ยกระดับข้อมูลสู่การบริหารจัดการยุคดิจิทัล
“รมช.ปิยะรัฐชย์” เปิดตัว “COOP Financial Center” ก้าวใหม่ภาคสหกรณ์ไทย ยกระดับข้อมูลสู่การบริหารจัดการยุคดิจิทัล
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