“รมช.ปิยะรัฐชย์” เปิดตัว “COOP Financial Center” ก้าวใหม่ภาคสหกรณ์ไทย ยกระดับข้อมูลสู่การบริหารจัดการยุคดิจิทัล

นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดตัว “ศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทย (COOP Financial Center)” เพื่อยกระดับภาคสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัล เชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล เพิ่มความเชื่อมั่นและความโปร่งใสให้สหกรณ์ไทย วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องเดอะพอร์ทอลบอลรูม ชั้น 4
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดยเน้นการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยและการใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการตรวจสอบและวางระบบบัญชี ได้นำข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และการสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นทุนข้อมูลสำคัญของประเทศ มาพัฒนาเป็น
ศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังความเสี่ยงทางการเงินได้แบบเรียลไทม์ เรียกว่า “COOP Financial Center” ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านภาคสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Data Analytics) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Intelligence) การแสดงข้อมูลผ่าน Dashboard รวมไปถึงระบบเตือนภัยทางการเงิน (Early Warning System : EWS) และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล (Data - Driven Decision Making) ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และผู้สอบบัญชี สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านการแสดงผลข้อมูลและรายงานแบบเรียลไทม์ที่เข้าใจง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และยกระดับการกำกับดูแลภาคสหกรณ์ด้วยข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม
นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า การเปิดตัว “COOP Financial Center”
ถือเป็น 1 ใน 8 Flagship ในการขับเคลื่อนงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สู่ “CAD TRUST” และเป็นประเด็นเร่งด่วน
ที่กรมฯ มุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานและความเชื่อมั่นด้านการเงินการบัญชี ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการกำกับดูแลภาคสหกรณ์เชิงรุก พร้อมสร้างระบบเตือนภัยทางการเงิน ลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน เสริมสร้างความโปร่งใส และวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลภาคสหกรณ์ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาคสหกรณ์ไทยเชิงลึกใน 3 มิติหลัก ได้แก่
มิติที่ 1 โครงสร้างระบบสหกรณ์ (Structure) เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้เห็นภาพรวมและ
ศักยภาพของระบบสหกรณ์ในระดับประเทศและทุกระดับ ครอบคลุมทั้งจำนวนสหกรณ์ ปริมาณธุรกิจ จำนวนสมาชิก การกระจายตัวในเชิงพื้นที่ และการรวบรวมผลิตผลทางการเกษตรที่ผ่านระบบสหกรณ์
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ (Performance) เจาะลึกผลการดำเนินงาน เพื่อประเมินศักยภาพ
และความสามารถในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสมาชิก โดยพิจารณาจากปริมาณธุรกิจ รายได้ กำไร ขาดทุน
และการบริหารเงินทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
มิติที่ 3 ความมั่นคงและความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Stability & Risk) ระบบเฝ้าระวังที่วิเคราะห์
สถานะทางการเงินของทั้งสหกรณ์และสมาชิก เพื่อใช้ติดตามและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว โดยประเมินจากสุขภาพทางการเงิน ระดับหนี้สินและเงินออมของสมาชิกสหกรณ์ พร้อมทั้งมีระบบสัญญาณเตือนภัยทางการเงินที่แม่นยำ
สำหรับกิจกรรมภายในงานจัดให้มีพิธีมอบสิทธิ์การใช้งาน COOP Financial Center แก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สันนิบาตสหกรณ์ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูล
อย่างครบวงจร นอกจากนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเชิดชูเกียรติแก่สหกรณ์ที่นำโปรแกรมระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไปใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัล “สหกรณ์ต้นแบบด้านดิจิทัล ประจำปี 2569” ระดับภูมิภาค จำนวน 20 รางวัล และอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มอบเกียรติบัตร “สหกรณ์ต้นแบบด้านดิจิทัล ประจำปี 2569” ระดับจังหวัด จำนวน 114 รางวัล นอกจากนี้ จัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “Data - Driven Cooperative การใช้ข้อมูลเพื่อบริหารความเสี่ยงและยกระดับสหกรณ์ไทย โดยทีมวิทยากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และหัวข้อ “Executive Leadership Forum
พลิกโฉมการกำกับดูแลสหกรณ์ไทยด้วยข้อมูล” โดยอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวปรานอม จันทร์ใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสุโชติ เปี่ยมชล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินรายการโดย นางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน สร้างความเข้มแข็งให้ภาคสหกรณ์ไทยและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งหวังให้ “ศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (COOP Financial Center)” เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ของประเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การกำกับดูแลและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยข้อมูลอย่างยั่งยืน