รฟม.ร่วมมือ โยธา กทม. ตรวจสอบอาคาร แยกวงเวียนใหญ่ ประเมินความแข็งแรง หยุดการเคลื่อนตัวต่อเนื่องกว่า 10 วัน

รฟม. ร่วมกับ เขตคลองสาน สำนักการโยธา และผู้ตรวจสอบอิสระ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ ประเมินความแข็งแรงทางโครงสร้าง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด เบื้องต้นไม่พบอาคารเคลื่อนตัวรวมถึงถนนไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติม เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 10 วัน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสาน สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (กทม. ) ผู้ตรวจสอบอิสระด้านวิศวกรรมโยธา ที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง PMCSC2 และผู้รับจ้าง ลงพื้นที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เพื่อร่วมกันตรวจประเมินความแข็งแรงทางโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคาร จำนวน 3 หลัง ซึ่งอยู่นอกขอบเขตโซนเฝ้าระวัง 30 เมตร ตามประกาศของสำนักงานเขตคลองสานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ตามข้อสั่งการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่กำชับให้หน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก
โดยผลการตรวจสอบจากการตรวจประเมินด้วยสายตา (Visual Inspection) เพื่อสำรวจกายภาพทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งตรวจวัดระนาบการเอียงตัวของอาคารตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยในเบื้องต้น ยังไม่พบความเสียหายของโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในภาพรวม และจากการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องยังไม่พบการเคลื่อนตัวของอาคารดังกล่าว อีกทั้งยังไม่พบการทรุดตัวของถนนเพิ่มเติมเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 10 วัน
สำหรับขั้นตอนต่อไป ผู้ตรวจสอบอิสระเตรียมดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดเชิงลึกเพื่อยืนยันความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ก่อนนำผลการตรวจสอบทั้งหมดมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าใช้อาคารได้อีกครั้ง ภายหลังผลการประเมินยืนยันว่าอาคารมีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม